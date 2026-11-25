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Τα στοιχεία γυναίκας που κατηγορείται για εμπλοκή σε υπόθεση τηλεφωνικής απάτης στα Ιωάννινα ταυτοποίησαν αστυνομικοί της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ιωαννίνων, σχηματίζοντας δικογραφία σε βάρος της.

Σύμφωνα με την αστυνομική έρευνα, στις 26 Φεβρουαρίου 2026, άγνωστος συνεργός της κατηγορουμένης επικοινώνησε τηλεφωνικά με την παθούσα και, προσποιούμενος γνωστό της πρόσωπο, την έπεισε να αγοράσει 15 προπληρωμένες κάρτες.

Στη συνέχεια, ο δράστης έπεισε τον υπάλληλο του καταστήματος να του γνωστοποιήσει τους κωδικούς PIN των καρτών, με αποτέλεσμα η παθούσα να υποστεί οικονομική ζημία ύψους 1.500 ευρώ.

Η δικογραφία θα υποβληθεί στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Ιωαννίνων.