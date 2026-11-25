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Σε επέμβαση μικροχειρουργικής στον αγκώνα υποβλήθηκε σήμερα, Τετάρτη (25/11), στο νοσοκομείο ΚΑΤ η Χριστίνα Βακάκη, η οποία τραυματίστηκε σοβαρά όταν παρασύρθηκε από αυτοκίνητο ενώ έκανε τζόκινγκ στην περιοχή της Βάρης.

Σύμφωνα με πληροφορίες, οι γιατροί έχουν ήδη αντιμετωπίσει τα υπόλοιπα ορθοπεδικά τραύματα της 29χρονης, με τον τραυματισμό στον αγκώνα να αποτελεί πλέον τη μοναδική εκκρεμότητα που χρήζει χειρουργικής αντιμετώπισης.

Η κόρη του ιδιοκτήτη των Jumbo, Απόστολου Βακάκη, βρίσκεται εκτός κινδύνου.

Μετά το τροχαίο, η 29χρονη είχε διακομιστεί αρχικά στο Ασκληπιείο Βούλας, όπου της παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες, και στη συνέχεια μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο «Υγεία».

Πώς σημειώθηκε το τροχαίο στη Βάρη

Το τροχαίο σημειώθηκε το πρωί της Πέμπτης (19/11), στη συμβολή της λεωφόρου Ευελπίδων με την οδό Καλύμνου.

Η Χριστίνα Βακάκη έκανε τζόκινγκ στην περιοχή, όταν, στην προσπάθειά της να διασχίσει τον δρόμο, παρασύρθηκε από διερχόμενο ΙΧ που κινούνταν με κατεύθυνση προς το Κορωπί.

Σύμφωνα με πληροφορίες από την Αστυνομία, η 29χρονη διέσχιζε τον δρόμο από διάβαση πεζών τη στιγμή της παράσυρσης.

Οι ακριβείς συνθήκες υπό τις οποίες σημειώθηκε το τροχαίο δεν έχουν αποσαφηνιστεί επισήμως.