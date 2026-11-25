«Θα ενισχύσω την προσπάθεια του Αλέξη Τσίπρα» δήλωσε η Ελένη Καραγεωργοπούλου, η οποία σήμερα το πρωί παραιτήθηκε από το βουλευτικό αξίωμα.

Η Ελένη Καραγεωργοπούλου γνωστοποίησε την απόφασή της με επιστολή της προς τον Πρόεδρο της Βουλής. «Με την παρούσα επιστολή και σύμφωνα με το άρθρο 5 , παράγραφο 1 του Κανονισμού της Βουλής, σας υποβάλλω την παραίτησή μου από το αξίωμα της βουλευτού Α’ Ανατολικής Αττικής» ανέφερε.

Απαντώντας σε ερώτηση του ΑΝΤ1 πριν από λίγο η κα. Καραγεωργοπούλου δήλωσε: «Θα ενισχύσω την προσπάθεια του Αλέξη Τσίπρα και αυτός ήταν ο λόγος της παραίτησής μου», επιβεβαιώνοντας τις πληροφορίες που την ήθελαν να οδεύει προς την Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη.

Η Ελένη Καραγεωργοπούλου είναι συμβολαιογράφος στο επάγγελμα. Εξελέγη βουλευτής στην Α΄ Ανατολική Αττική στις εκλογές της 25ης Ιουνίου 2023 με την Πλεύση Ελευθερίας της Ζωής Κωνσταντοπούλου, από την Κοινοβουλευτική Ομάδα της οποίας αποχώρησε τον Φεβρουάριο του 2026, διατηρώντας τη βουλευτική της έδρα.