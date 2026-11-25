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Την κατάρριψη ρωσικών πυραύλων και drones πριν ακόμη εισέλθουν στον εναέριο χώρο του ΝΑΤΟ ζητεί να εξετάσουν οι σύμμαχοί της η Πολωνία, επαναφέροντας τη συζήτηση για τον τρόπο αντιμετώπισης των απειλών στην ανατολική πτέρυγα της Συμμαχίας. Η πρωτοβουλία της Βαρσοβίας έρχεται λίγες ημέρες μετά την παραβίαση του πολωνικού εναέριου χώρου από τρεις ρωσικούς πυραύλους κρουζ, οι οποίοι κατέπεσαν στο έδαφος της χώρας την Παρασκευή (20/11), κατά τη διάρκεια ευρύτερης ρωσικής επίθεσης εναντίον της Ουκρανίας.

Σύμφωνα με τον Guardian, ο υπουργός Εξωτερικών της Πολωνίας, Ράντοσλαβ Σικόρσκι, υποστήριξε την Τετάρτη (25/11) ότι το ΝΑΤΟ οφείλει να προλαμβάνει τις απειλές και όχι να αντιδρά μόνο όταν υπάρχουν θύματα.

Σικόρσκι: Η κατάρριψη πυραύλων πάνω από την Ουκρανία συνιστά αυτοάμυνα

Μιλώντας στη δημόσια ραδιοφωνία της Πολωνίας, ο Σικόρσκι υπενθύμισε ότι το Κίεβο έχει επανειλημμένα ζητήσει από τους συμμάχους του να αναχαιτίζουν εναέριες απειλές πάνω από την ουκρανική επικράτεια.

Ο επικεφαλής της πολωνικής διπλωματίας επισήμανε ότι ακόμη και μετά την κατάρριψη ενός πυραύλου, τα συντρίμμια του μπορούν να προκαλέσουν τραυματισμούς ή υλικές ζημιές.

Κατά συνέπεια, υποστήριξε ότι ένας πύραυλος ή ένα drone που πλησιάζει τον πολωνικό εναέριο χώρο αποτελεί ήδη άμεση απειλή για τη χώρα του.

Ο Σικόρσκι εξέφρασε την άποψη ότι η κατάρριψη τέτοιων στόχων πάνω από την Ουκρανία, κατόπιν αιτήματος του Κιέβου, θα ενέπιπτε στον ορισμό της αυτοάμυνας.

Ο Πολωνός υπουργός Εξωτερικών θα εκπροσωπήσει τη χώρα του στη σύνοδο των υπουργών Εξωτερικών του ΝΑΤΟ, η οποία θα πραγματοποιηθεί την επόμενη εβδομάδα στις Βρυξέλλες.

Απέφυγε, ωστόσο, να διευκρινίσει εάν η συγκεκριμένη πρόταση συζητήθηκε κατά τη συνεδρίαση του Βορειοατλαντικού Συμβουλίου τη Δευτέρα.

Δυσαρέσκεια στη Βαρσοβία για τη στάση των συμμάχων

Από την πλευρά του, ο υπουργός Άμυνας της Πολωνίας, Βλαντίσλαβ Κοσινιάκ-Κάμις, δήλωσε στον ραδιοφωνικό σταθμό RMF FM ότι η συζήτηση για το ενδεχόμενο αναχαίτισης ρωσικών πυραύλων πάνω από την Ουκρανία δεν είναι καινούργια.

Επισήμανε, ωστόσο, ότι μέχρι στιγμής δεν διαπιστώνει την απαιτούμενη αποφασιστικότητα μεταξύ των συμμάχων για τη λήψη μιας τέτοιας απόφασης, υπογραμμίζοντας ότι οποιαδήποτε σχετική ενέργεια θα πρέπει να αποτελέσει συλλογική απάντηση της Συμμαχίας.

Ο Πολωνός υπουργός Άμυνας εξέφρασε επίσης τη δυσαρέσκειά του για την αντίδραση των συμμάχων μετά την παραβίαση του πολωνικού εναέριου χώρου, στρέφοντας τα βέλη του κυρίως προς τις Ηνωμένες Πολιτείες.

Ούτε ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ ούτε ανώτεροι αξιωματούχοι της κυβέρνησής του είχαν καταδικάσει δημοσίως το περιστατικό, σύμφωνα με τον Guardian.

Ο Κοσινιάκ-Κάμις επισήμανε ότι, παρά τη συνεχή ενημέρωση του αμερικανικού Πενταγώνου και τις διαβουλεύσεις μεταξύ των κρατών-μελών του ΝΑΤΟ, η αντίδραση δεν ανταποκρίθηκε στις προσδοκίες της Βαρσοβίας.

Η Πολωνία ζητεί από τον Ρούτε να θέσει το ζήτημα στον Τραμπ

Ο υπουργός Άμυνας κάλεσε τον γενικό γραμματέα του ΝΑΤΟ, Μαρκ Ρούτε, να θέσει το ζήτημα της ασφάλειας της ανατολικής πτέρυγας της Συμμαχίας κατά τη συνάντησή του με τον Ντόναλντ Τραμπ στο Μαρ-α-Λάγκο, αργότερα την Τετάρτη.

Όπως υπογράμμισε, ο Ρούτε θα πρέπει να εκπροσωπήσει τις χώρες της ανατολικής πτέρυγας και να εξηγήσει στον Αμερικανό πρόεδρο τις συνέπειες που αντιμετωπίζουν εξαιτίας της ρωσικής επιθετικότητας κατά της Ουκρανίας.

Κατά τον Πολωνό υπουργό, το συγκεκριμένο ζήτημα πρέπει να τίθεται σε κάθε συνάντηση του γενικού γραμματέα της Συμμαχίας με τον Αμερικανό πρόεδρο.

Η Βαρσοβία προσδοκά νέα μόνιμη αμερικανική στρατιωτική βάση

Την ίδια ώρα, η Πολωνία αναμένει τις αποφάσεις της Ουάσινγκτον σχετικά με την αναθεώρηση της αμερικανικής στρατιωτικής παρουσίας στην Ευρώπη.

Η Βαρσοβία ευελπιστεί ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες θα επιβεβαιώσουν σύντομα σχέδια για την ανάπτυξη έως και 5.000 στρατιωτών σε νέα μόνιμη στρατιωτική βάση στη δυτική Πολωνία.

Σύμφωνα με τον Guardian, εξετάζονται τρεις πιθανές τοποθεσίες, ενώ Πολωνοί αξιωματούχοι εκτιμούν ότι η τελική απόφαση θα μπορούσε να ληφθεί γύρω στις 5 Δεκεμβρίου.

Το κόστος κατασκευής της νέας βάσης για την Πολωνία υπολογίζεται σε περίπου 3 δισ. βρετανικές λίρες (3,58 δισ. ευρώ).

Ο Κοσινιάκ-Κάμις χαρακτήρισε ιδιαίτερα πιθανή την υλοποίηση του σχεδίου, διευκρινίζοντας, ωστόσο, ότι τίποτα δεν μπορεί να θεωρηθεί οριστικό πριν από την υπογραφή της σχετικής απόφασης από τον Ντόναλντ Τραμπ.

Σήμερα, στην Πολωνία σταθμεύουν περίπου 6.000 Αμερικανοί στρατιώτες, έναντι 10.000 το προηγούμενο έτος. Η πλειονότητά τους βρίσκεται στη χώρα στο πλαίσιο εκ περιτροπής αναπτύξεων.