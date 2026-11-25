Στην κάμερα του «Happy Day» μίλησε η Χριστίνα Παππά. Στις δηλώσεις της στην εκπομπή που παρουσιάζει η Σταματίνα Τσιμτσιλή, η ηθοποιός και επιχειρηματίας αναφέρθηκε και στην αδυναμία που έχει στα γλυκά.

Σε ερώτηση για το πώς θα περάσει στις γιορτές τα Χριστούγεννα, η Χριστίνα Παππά είπε: «Πολύ οικογενειακά φέτος. Έχω καθυστερήσει το ταξίδι μου, διότι όπως ξέρετε πριν από λίγο γύρισα από Μύκονο, και θα μείνω εδώ με την εγγονή μου, τον γιο μου, τη νύφη μου, την μαμά μου και όλους».

Μιλώντας για το κομμάτι της διατροφής και της άσκησης, η ηθοποιός και επιχειρηματίας εξήγησε πως: «Πού και πού γυμνάζομαι. Τα μπέργκερ μου αρέσουν πάρα πολύ και μου αρέσουν πάρα πολύ τα γλυκά. Ψωμί, γλυκά, τυριά, αλλά με τα γλυκά μπορώ να φάω μία τούρτα μόνη μου. Το πρόβλημά μου. Όταν με αφήνω φαίνεται. Τώρα κρατιέμαι, η καρδούλα μου το ξέρει πώς».