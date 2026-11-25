Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

Σκληρή απάντηση στο Ισραήλ έδωσε την Τετάρτη (25/11) ο υπουργός Εξωτερικών του Ιράν, Αμπάς Αραγτσί, κατηγορώντας την ισραηλινή ηγεσία ότι επιχειρεί να παραπλανήσει τις Ηνωμένες Πολιτείες και να τις παρασύρει σε έναν νέο πόλεμο εναντίον της Ισλαμικής Δημοκρατίας. Αφορμή αποτέλεσαν οι ισχυρισμοί του Ισραηλινού υπουργού Άμυνας, Ισραέλ Κατς, ότι η Τεχεράνη αναπτύσσει χημικά όπλα.

«Αυτός ο πολεμοκάπηλος κατηγορεί ξεδιάντροπα το Ιράν (…) ότι αναπτύσσει και κρύβει τέτοια ειδεχθή όπλα σε φαρμακευτικές βιομηχανίες», δήλωσε ο Αραγτσί, υποστηρίζοντας ότι στόχος του Ισραήλ είναι «να εξαπατήσει τις ΗΠΑ προκειμένου να διεξάγουν άλλον έναν πόλεμο για λογαριασμό του».

Την Τρίτη (24/11), ο Κατς είχε κατηγορήσει το Ιράν ότι αναπτύσσει χημικά όπλα, σε μια περίοδο κατά την οποία ο απερχόμενος πρωθυπουργός του Ισραήλ, Μπενιαμίν Νετανιάχου, επικαλείται συχνά την απειλή που, σύμφωνα με τον ίδιο, συνιστά η Τεχεράνη για την ασφάλεια της χώρας του.

«Το Ιράν αναπτύσσει χημικά όπλα, αλλά δεν έχει αποκτήσει ακόμη την ικανότητα να τα χρησιμοποιήσει για να επιτεθεί στο Ισραήλ», δήλωσε ο Κατς, σύμφωνα με ανακοίνωση που δημοσίευσε στο Telegram το κόμμα Λικούντ.

«Δεν πρέπει να επιτρέψουμε στο Ιράν να αποκτήσει τέτοια όπλα – δεν πρέπει να αφήσουμε αυτό το σχέδιο να προχωρήσει», πρόσθεσε.

Μέχρι στιγμής, το επιτελείο του Νετανιάχου δεν έχει παρουσιάσει δημόσια αποδεικτικά στοιχεία που να τεκμηριώνουν τους συγκεκριμένους ισχυρισμούς.

Η Τεχεράνη παραπέμπει στην αμερικανική εισβολή στο Ιράκ

Την περασμένη εβδομάδα, το αμερικανικό τηλεοπτικό δίκτυο CNN, επικαλούμενο επτά Αμερικανούς αξιωματούχους, ανέφερε ότι οι υπηρεσίες πληροφοριών των ΗΠΑ διέθεταν στοιχεία σύμφωνα με τα οποία το Ιράν προετοίμαζε χημική επίθεση εναντίον των Ηνωμένων Πολιτειών.

Ωστόσο, σύμφωνα με το ίδιο δημοσίευμα, η απειλή δεν θεωρούνταν επικείμενη.

Η Τεχεράνη διέψευσε κατηγορηματικά τους ισχυρισμούς, με τον Αμπάς Αραγτσί να τους χαρακτηρίζει «ανοησίες».

Ο επικεφαλής της ιρανικής διπλωματίας συνέκρινε τις κατηγορίες με εκείνες που είχαν διατυπώσει οι Ηνωμένες Πολιτείες εναντίον του καθεστώτος του Σαντάμ Χουσεΐν πριν από την εισβολή στο Ιράκ το 2003.

Η αμερικανική εισβολή είχε δικαιολογηθεί, μεταξύ άλλων, με τον ισχυρισμό ότι το Ιράκ διέθετε όπλα μαζικής καταστροφής, τα υποτιθέμενα αποθέματα των οποίων δεν εντοπίστηκαν.

Ο Κατς αφήνει ανοιχτό το ενδεχόμενο προληπτικών πληγμάτων

Την ίδια ώρα, ο Ισραηλινός υπουργός Άμυνας άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο νέας στρατιωτικής επιχείρησης εναντίον του Ιράν.

Μιλώντας σε Ισραηλινούς δημοσιογράφους, ο Κατς υποστήριξε ότι η χώρα του θα πρέπει να έχει τη δυνατότητα να ενεργήσει προληπτικά, εφόσον διαπιστώσει ότι η Τεχεράνη σχεδιάζει επίθεση εναντίον της.

«Αν διαπιστώσουμε ότι οι Ιρανοί σκοπεύουν να επιτεθούν στο Ισραήλ, δεν μπορούμε να διατάξουμε τον στρατό να επιτεθεί πριν από αυτούς και να αποτρέψει την απειλή; (…) Αν οι Ιρανοί μάς επιτεθούν πρώτοι, αυτό θα είναι αποτυχία», δήλωσε.

Πριν από μερικές ημέρες, ο Κατς είχε επίσης υποστηρίξει ότι η απερχόμενη ισραηλινή κυβέρνηση δεν χρειάζεται τη συγκατάθεση της αντιπολίτευσης για να ξεκινήσει νέες στρατιωτικές επιχειρήσεις.

Η πολιτική αντιπαράθεση στο Ισραήλ

Η νέα ένταση μεταξύ Ισραήλ και Ιράν εκδηλώνεται εν μέσω των διεργασιών για τον σχηματισμό νέας ισραηλινής κυβέρνησης, μετά τις βουλευτικές εκλογές που πραγματοποιήθηκαν στα τέλη Οκτωβρίου.

Ο πολιτικός αντίπαλος του Νετανιάχου, Γκάντι Άιζενκοτ, έχει λάβει εντολή σχηματισμού κυβέρνησης και τη Δευτέρα (23/11) εξέφρασε την εκτίμηση ότι δεν υπάρχει ανάγκη στρατιωτικής επιχείρησης εναντίον του Ιράν στο άμεσο μέλλον.

Ο Άιζενκοτ έχει ζητήσει αυτοσυγκράτηση μέχρι την ορκωμοσία της νέας κυβέρνησης, θέση που έχει προκαλέσει την αντίδραση του υπουργού Άμυνας.

Από την πλευρά του, ο Νετανιάχου τάσσεται υπέρ του σχηματισμού κυβέρνησης εθνικής ενότητας με τη συμμετοχή του κόμματός του, ενώ οι πολιτικοί του αντίπαλοι τον κατηγορούν ότι εργαλειοποιεί τις στρατιωτικές συγκρούσεις και τις απειλές κατά της ασφάλειας του Ισραήλ προκειμένου να παραμείνει στην εξουσία.