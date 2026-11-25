Στην Ολομέλεια της Βουλής εισάγεται αύριο το νομοσχέδιο για την «Ευρωπαϊκή Ψηφιακή Κοινοπραξία» του υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης. Κατά τη σημερινή συνεδρίαση της αρμόδιας Επιτροπής της Βουλής και την δεύτερη ανάγνωση του νομοσχεδίου υπέρ επί της αρχής του τάχθηκε η ΝΔ ενώ εκτός από το ΚΚΕ όλα τα υπόλοιπα κόμματα της Αντιπολίτευσης –ΠΑΣΟΚ, ΕΛ.ΛΥ, ΣΥΡΙΖΑ, ΝΙΚΗ και Πλεύση Ελευθερίας- επιφυλάχθηκαν να τοποθετηθούν αύριο, κατά τη συζήτηση και ψήφισή του στην Ολομέλεια.

Ο υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης, Δημήτρης Παπαστεργίου έδωσε έμφαση στη χρησιμότητα της Ευρωπαïκής Κοινοπραξίας και επανέλαβε ότι «πρόκειται για ένα αναγκαίο θεσμικό βήμα για την ενίσχυση της ευρωπαϊκής κυριαρχίας στις νέες τεχνολογικές και ψηφιακές προκλήσεις, με τη δημιουργία ενιαίων υποδομών, δεδομένων και διαλειτουργικότητας μεταξύ των κρατών – μελών της».

Από την πλευρά τους οι εισηγητές της Αντιπολίτευσης εστίασαν τις παρατηρήσεις και τις ανησυχίες τους κυρίως στην προστασία και διασφάλιση των προσωπικών δεδομένων ενώ ζήτησαν αποσαφήνιση αρμοδιοτήτων για την εποπτεία και τον έλεγχο της λειτουργίας των ψηφιακών υποδομών, αυστηρούς κανόνες διαφάνειας και λογοδοσίας, και ουσιαστικούς ελέγχους.

Ιδιαίτερη έμφαση έδωσαν στο άρθρο 11, για τη λειτουργία των Κέντρων Εξυπηρέτησης Πολιτών, εκφράζοντας φόβους για αποδυνάμωση του ρόλου τους και τονίζοντας την ανάγκη απρόσκοπτης λειτουργίας τους και ενίσχυση των υποστελεχωμένων υποδομών τους.

Ο Δημήτρης Παπαστεργίου ήταν καθησυχαστικός, διαβεβαιώνοντας ότι στόχος του υπουργείου είναι η λειτουργία ενός δομημένου, συγκροτημένου συστήματος των Κέντρων Εξυπηρέτησης Πολιτών, με περισσότερες ψηφιακές δυνατότητες, και θα παραμείνουν ως παράλληλη γραμμή επικοινωνίας με τους πολίτες.