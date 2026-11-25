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Φουσκωτά άρματα μάχης, μαχητικά αεροσκάφη και ομοιώματα στρατιωτικού εξοπλισμού φέρεται να προμηθεύεται συστηματικά από την Κίνα η Ρωσία, σε μια προσπάθεια να παραπλανήσει τις ουκρανικές δυνάμεις και να περιορίσει τις απώλειες πραγματικού στρατιωτικού υλικού.

Σύμφωνα με έρευνα της βρετανικής εφημερίδας Telegraph, η οποία δημοσιεύθηκε την Τρίτη (24/11), η αξία των εισαγωγών τέτοιων φουσκωτών ομοιωμάτων στη Ρωσία ενδέχεται να ανέρχεται σε 10 δισ. ρούβλια (110,7 εκατ. ευρώ) από την έναρξη της πλήρους κλίμακας ρωσικής εισβολής στην Ουκρανία, το 2022.

Όπως μεταδίδει το TVP World, η έρευνα διαπίστωσε ότι αρκετές κινεζικές επιχειρήσεις προωθούν τα συγκεκριμένα προϊόντα μέσω διαδικτύου στη ρωσική γλώσσα, με μία εξ αυτών να υποστηρίζει ότι έχει δεχθεί εκατοντάδες παραγγελίες.

Από τα φουσκωτά κάστρα στα ομοιώματα στρατιωτικών οχημάτων

Στο επίκεντρο του δημοσιεύματος βρίσκεται η δραστηριότητα κινεζικών επιχειρήσεων που ειδικεύονται στην κατασκευή φουσκωτών προϊόντων κατά παραγγελία, μεταξύ των οποίων περιλαμβάνονται και ομοιώματα στρατιωτικού εξοπλισμού.

Σύμφωνα με την Telegraph, διαφημιστικό υλικό των επιχειρήσεων απευθύνεται σε πελάτες του εξωτερικού, μεταξύ άλλων μέσω του YouTube, η πρόσβαση στο οποίο είναι αποκλεισμένη στην Κίνα.

Μάλιστα, μία γυναίκα που εμφανίζεται συχνά σε διαφημίσεις κινεζικής κατασκευάστριας εταιρείας υποστήριξε σε ανάρτησή της ότι δεν είναι έμπορος όπλων, αλλά κατασκευάστρια φουσκωτών κάστρων.

Η ίδια ανέφερε ότι είχε δεχθεί μια ασυνήθιστη παραγγελία εκατοντάδων φουσκωτών ομοιωμάτων αρμάτων μάχης, την οποία ακολούθησαν παραγγελίες για άλλα ομοιώματα στρατιωτικού εξοπλισμού, ισχυριζόμενη ότι δεν γνωρίζει για ποιον σκοπό χρησιμοποιούνται τα προϊόντα της.

Ο ρόλος των ομοιωμάτων στον πόλεμο της Ουκρανίας

Η εκτεταμένη χρήση μη επανδρωμένων αεροσκαφών αποτελεί ένα από τα καθοριστικά χαρακτηριστικά του πολέμου στην Ουκρανία.

Στο πλαίσιο αυτό, τόσο οι ρωσικές όσο και οι ουκρανικές ένοπλες δυνάμεις φέρονται να έχουν χρησιμοποιήσει ομοιώματα στρατιωτικού εξοπλισμού, με στόχο την προστασία του πραγματικού πολεμικού υλικού και την παραπλάνηση των αντίπαλων δυνάμεων.

Η χρήση τέτοιων ομοιωμάτων δεν αποτελεί νέα πρακτική στις ένοπλες συγκρούσεις, ωστόσο η εξέλιξη του πολέμου στην Ουκρανία έχει αναδείξει εκ νέου τη σημασία της στρατιωτικής παραπλάνησης.

Οι λεπτές ισορροπίες του Πεκίνου απέναντι στη Μόσχα

Ο Μάικλ Κόφμαν, ανώτερος αναλυτής του αμερικανικού ιδρύματος Carnegie Endowment for International Peace, επισήμανε μιλώντας στην Telegraph ότι η Κίνα παρέχει προϊόντα τα οποία δεν αποτελούν από μόνα τους φονικά μέσα, αλλά έχουν σαφείς στρατιωτικές εφαρμογές.

Η υπόθεση αναδεικνύει την πολυπλοκότητα των οικονομικών και εμπορικών σχέσεων μεταξύ Πεκίνου και Μόσχας μετά την έναρξη της ρωσικής εισβολής στην Ουκρανία.

Η Κίνα έχει εξελιχθεί σε έναν από τους σημαντικότερους οικονομικούς εταίρους της Ρωσίας, παρέχοντας παράλληλα διπλωματική υποστήριξη στο Κρεμλίνο, χωρίς ωστόσο να έχει υποστηρίξει πλήρως και δημοσίως τη ρωσική εισβολή.

Ορισμένοι αναλυτές έχουν χαρακτηρίσει τη συγκεκριμένη στρατηγική του Πεκίνου «φιλορωσική ουδετερότητα», περιγράφοντας την προσπάθεια της κινεζικής ηγεσίας να διατηρήσει τις στενές σχέσεις της με τη Μόσχα, αποφεύγοντας παράλληλα τη διεθνή απομόνωση που έχει υποστεί η Ρωσία εξαιτίας του πολέμου.