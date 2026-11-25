Χρόνια καταχρήσεων, που άρχισαν στην εφηβεία του και τον οδήγησαν σε κέντρο απεξάρτησης, περιγράφει ο Κόλιν Φάρελ στο νέο ντοκιμαντέρ του HBO, «The Slightest Touch». Ο 50χρονος Ιρλανδός ηθοποιός μιλά για τον εθισμό του στο αλκοόλ και τα ναρκωτικά, αλλά και για τον καθοριστικό ρόλο που διαδραμάτισε ο πρωτότοκος γιος του, Τζέιμς, στην απόφασή του να αλλάξει ζωή.

Ο υποψήφιος για Όσκαρ ηθοποιός, ο οποίος κρατά συνήθως την προσωπική του ζωή μακριά από τη δημοσιότητα, αναφέρεται στις συνθήκες υπό τις οποίες ξεκίνησε τις καταχρήσεις, στους λόγους που τον οδήγησαν στη χρήση ουσιών και στη συνειδητοποίηση ότι το παιδί του χρειαζόταν έναν πατέρα ουσιαστικά παρόντα στη ζωή του.

Όταν ρωτήθηκε πότε σταμάτησε να πίνει, ο Φάρελ περιέγραψε την εισαγωγή του σε κέντρο απεξάρτησης, μετά την ολοκλήρωση των γυρισμάτων της ταινίας «Miami Vice».

«Είχαμε μόλις τελειώσει το “Miami Vice” και μπήκα σε ένα αεροπλάνο. Ξύπνησα τρεις ημέρες αργότερα σε ένα κέντρο απεξάρτησης», ανέφερε.

Colin Farrell Calls His Son James an ‘Incredible Teacher’ in Rarely Seen Family Moments in New Documentary https://t.co/iiniXBFwPw — People (@people) November 25, 2026

«Όταν επέστρεφα στο σπίτι, άνοιγα ένα μπουκάλι ουίσκι»

Η σχέση του ηθοποιού με το αλκοόλ άρχισε σε ηλικία 13 ή 14 ετών. Όπως εξηγεί, η κατανάλωση αλκοόλ τον βοηθούσε τότε να ξεπερνά τις αναστολές του και να επικοινωνεί ευκολότερα με τους ανθρώπους γύρω του.

«Όταν άρχισα να πίνω, στα 13 ή τα 14 μου, διαπίστωσα ότι έβγαινα από το καβούκι μου και μπορούσα να επικοινωνώ με τους ανθρώπους. Γινόμουν πιο θορυβώδης. Δεν ξέρω αν ήμουν πιο αστείος, αλλά ένιωθα ότι ήμουν. Πηγαίναμε στην τοπική παμπ στο Κάσλνοκ. Με την παρέα μου πίναμε τέσσερις ή πέντε μεγάλες μπίρες ένα βράδυ Τρίτης», είπε.

Η κατανάλωση αλκοόλ, ωστόσο, δεν σταματούσε όταν αποχωριζόταν την παρέα του.

«Όταν όμως επέστρεφα στο σπίτι, άνοιγα ένα μπουκάλι ουίσκι Jack Daniel’s και κάπνιζα λίγο χασίς, μέχρι που έχανα εντελώς τον έλεγχο. Κοιτάζοντας πίσω, ακόμη και τότε, μπορώ να αναρωτηθώ: “Περνούσα καλά;” ή να πω: “Αυτό δεν ήταν διασκέδαση”. Ήταν όμως η έκφραση κάποιου πράγματος. Ήταν η έκφραση μιας ανάγκης», πρόσθεσε.

Ο Φάρελ συνέδεσε τα χρόνια κατάχρησης ναρκωτικών ουσιών που ακολούθησαν με την αδυναμία του να κατανοήσει και να διαχειριστεί τα συναισθήματά του από την παιδική του ηλικία.

«Ακολούθησαν χρόνια κατάχρησης κάθε ναρκωτικού που μπορεί κανείς να φανταστεί. Νομίζω όμως ότι όλα οφείλονταν σε κάτι πολύ απλό: ήμουν ένα ευαίσθητο παιδί. Ένιωθα τα πάντα πολύ έντονα και δεν είχα πού να στραφώ για να προσπαθήσω να καταλάβω ή να ερμηνεύσω αυτά τα συναισθήματα», εξήγησε.

Ανατρέχοντας σε εκείνη την περίοδο της ζωής του, ο ηθοποιός δήλωσε: «Είμαι ευγνώμων που είμαι ζωντανός».

Όταν η σκηνοθέτις του ντοκιμαντέρ, Ρέιτσελ Φλάιτ, τον ρώτησε αν είχε σκεφτεί ποτέ ότι θα πεθάνει, η απάντησή του ήταν άμεση: «Ναι».

«Έκανα τον Τζέιμς την ανώτερη δύναμή μου»

Στη διάρκεια της συνέντευξης, ο Κόλιν Φάρελ δεν κατάφερε να συγκρατήσει τα δάκρυά του όταν αναφέρθηκε στον μεγαλύτερο γιο του και στον ρόλο που είχε στην προσπάθειά του να αντιμετωπίσει τις εξαρτήσεις του.

«Απεξαρτήθηκα όταν ο Τζέιμς ήταν δυόμισι ετών. Έτσι, έκανα τον Τζέιμς την ανώτερη δύναμή μου. Ήξερα ότι είχα έναν…», είπε, διακόπτοντας για λίγο τη φράση του, προτού συνεχίσει: «Ήξερα ότι είχα έναν γιο δύο ετών».

Ο Τζέιμς γεννήθηκε το 2003 και είναι σήμερα 23 ετών. Ο ηθοποιός τον απέκτησε με την πρώην σύντροφό του, Κιμ Μπορντενάβ (Kim Bordenave), ενώ έχει ακόμη έναν γιο, τον 17χρονο Χένρι, με την ηθοποιό Αλίτσια Μπαχλέντα-Τσούρους (Alicja Bachleda-Curuś).

Στο ντοκιμαντέρ του HBO, ο Φάρελ παρουσιάζει φωτογραφίες και βίντεο από την οικογενειακή του ζωή, συνδέοντας στιγμές από τα πρώτα χρόνια της πατρότητας με την περίοδο κατά την οποία εξακολουθούσε να αντιμετωπίζει προβλήματα εξάρτησης.

«Εδώ είμαι εγώ με τον Χένρι και εδώ είναι ο Τζέιμς, όταν ήταν ακόμη μικρός», αναφέρει, δείχνοντας οικογενειακές φωτογραφίες.

«Και εδώ είναι ο Τζέιμς όταν ήταν μωρό και έπινε ακόμη γάλα από το μπιμπερό. Διαφορετικό μπουκάλι από εκείνο που είχα εγώ σε εκείνη τη φάση της ζωής μου. Κι εγώ δεν είχα αφήσει ακόμη το μπουκάλι», προσθέτει.

Σε άλλο απόσπασμα, ο Τζέιμς εμφανίζεται να κατεβαίνει μια σκάλα, με τον πατέρα του να παρακολουθεί τις κινήσεις του και να τον ενθαρρύνει.

«Γεια σου, φιλαράκο. Να ο Τζέιμς μου. Πρόσεχε τα σκαλοπάτια καθώς κατεβαίνεις. Προσεκτικά. Τα καταφέρνεις», ακούγεται να λέει.

Το σύνδρομο Angelman και οι δύο ερωτήσεις στον γιατρό

Ο μεγαλύτερος γιος του Κόλιν Φάρελ γεννήθηκε με το σύνδρομο Angelman, μια σπάνια νευρογενετική διαταραχή που επηρεάζει τη λειτουργία του νευρικού συστήματος και μπορεί να προκαλέσει αναπτυξιακές καθυστερήσεις, δυσκολίες στην ομιλία και την κίνηση, καθώς και άλλα προβλήματα.

Ο ηθοποιός έχει αναφερθεί επανειλημμένα στην κατάσταση της υγείας του Τζέιμς, τονίζοντας ότι επιθυμία του είναι να εξασφαλίσει στον γιο του μια όσο το δυνατόν πιο ανεξάρτητη και γεμάτη ζωή.

«Ο Τζέιμς γνωρίζει τον εαυτό του μόνο όπως είναι. Γεννήθηκε με το σύνδρομο Angelman. Δεν γνωρίζει πώς είναι η ζωή χωρίς αυτό. Αυτό σημαίνει απλώς ότι δεν χρειάστηκε ποτέ να βιώσει την απώλεια. Ζει μια πολύ γεμάτη ζωή», αναφέρει.

Ο Φάρελ θυμήθηκε, επίσης, τις δύο ερωτήσεις που έθεσε στον γιατρό όταν ενημερώθηκε για τη διάγνωση του παιδιού του.

«Οι δύο ερωτήσεις που έκανα ήταν: “Τι πόνο προκαλεί και ποιο είναι το προσδόκιμο ζωής;”. Ο γιατρός μού είπε ότι δεν προκαλεί πόνο και ότι το προσδόκιμο ζωής είναι το ίδιο με το δικό μας. Σκέφτηκα: “Εντάξει, ωραία”».

«Και αν είχα λάβει τις αντίθετες απαντήσεις και στις δύο αυτές ερωτήσεις, φυσικά… Προσαρμόζεσαι και αντιμετωπίζεις την κατάσταση», συμπλήρωσε.

Μιλώντας για τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν οικογένειες παιδιών με σοβαρά προβλήματα υγείας, ο ηθοποιός αναφέρθηκε σε περιπτώσεις παιδιών που γνώρισε και τα οποία εκδήλωσαν σοβαρές ασθένειες μετά τη γέννησή τους.

«Έχω γνωρίσει πολλά παιδιά όλα αυτά τα χρόνια που γεννήθηκαν υγιή και στη συνέχεια εμφάνισαν διάφορες παθήσεις, είτε πρόκειται για λευχαιμία είτε για κάποια άλλη μορφή καρκίνου, οτιδήποτε κι αν είναι. Είναι συγκλονιστικό το πόσο σκληρό είναι αυτό. Δυσκολεύομαι να δω τον Τζέιμς ως οτιδήποτε άλλο πέρα από τέλειο, καταλαβαίνετε;», ανέφερε.

Όταν του ζητήθηκε να περιγράψει τον χαρακτήρα του γιου του, ο Φάρελ απάντησε χαμογελώντας: «Το τι είναι… Στην πραγματικότητα, είναι ο πιο ευτυχισμένος άνθρωπος που γνωρίζω. Είναι ένας απίστευτος δάσκαλος».

Στη συνέχεια, αναφέρθηκε στην επίδραση που έχει ο Τζέιμς στους ανθρώπους με τους οποίους συναναστρέφεται.

«Νομίζω ότι υπάρχουν ορισμένες δυσκολίες στη ζωή που γίνονται ιδιαίτερα αισθητές σε όλους μας. Ο γιος μου, ο Τζέιμς, με τις δυσκολίες που αντιμετωπίζει, καταφέρνει με κάποιον τρόπο να ανοίγει τις καρδιές των ανθρώπων. Τους επιτρέπει να έρθουν σε επαφή με τα καλύτερα στοιχεία του εαυτού τους. Με την πιο ευαίσθητη και συμπονετική εκδοχή τους».

Η φιλία με την Έμα Φόγκαρτι και ο Μαραθώνιος του Δουβλίνου

Κεντρικό μέρος του ντοκιμαντέρ «The Slightest Touch» αποτελεί η φιλία του Κόλιν Φάρελ με την 42χρονη Έμα Φόγκαρτι, Ιρλανδή ακτιβίστρια για τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρία.

Η Φόγκαρτι ζει από τη γέννησή της με πομφολυγώδη επιδερμόλυση (EB), μια σπάνια γενετική πάθηση που καθιστά το δέρμα εξαιρετικά εύθραυστο και προκαλεί εύκολα τον σχηματισμό φυσαλίδων.

Μέσα από τη δημόσια δράση της, επιδιώκει την ευαισθητοποίηση του κοινού σχετικά με την πάθηση, την προάσπιση των δικαιωμάτων των ανθρώπων που ζουν με αυτή και την αλλαγή των αντιλήψεων γύρω από την αναπηρία.

Το ντοκιμαντέρ καταγράφει την προετοιμασία των δύο πρωταγωνιστών, τη στήριξη που προσέφερε ο ηθοποιός στη Φόγκαρτι και την κοινή συμμετοχή τους στον Μαραθώνιο του Δουβλίνου το 2024.

Ο Φάρελ εντοπίζει στην Ιρλανδή ακτιβίστρια ένα κοινό χαρακτηριστικό με τον γιο του, Τζέιμς: την ικανότητά τους να αναδεικνύουν τη συμπονετική πλευρά των ανθρώπων γύρω τους.

«Πιστεύω ότι αναδεικνύει τον καλύτερο εαυτό όλων μας», αναφέρει στο ντοκιμαντέρ για τη Φόγκαρτι, προσθέτοντας: «Κάπου βαθιά μέσα μας γνωρίζουμε ότι θα μπορούσαμε να είχαμε την ίδια μοίρα και ότι δεν υπάρχει καμία λογική ή εξήγηση γι’ αυτό».