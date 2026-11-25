Μια απλή αλλαγή στην καθημερινή σας ρουτίνα ενδέχεται να συνδέεται με καλύτερα αποτελέσματα στην προσπάθεια απώλειας βάρους: το να πηγαίνετε νωρίτερα για ύπνο. Νέα επιστημονική μελέτη σε ενήλικες με προδιαβήτη διαπίστωσε ότι όσοι κοιμόντουσαν νωρίτερα έτειναν να χάνουν περισσότερο βάρος, αναδεικνύοντας τη σημασία όχι μόνο της διάρκειας αλλά και της ώρας του ύπνου.

Μια συνήθεια στον ύπνο μπορεί να συνδέεται με την απώλεια βάρους

Ερευνητές από το Πανεπιστήμιο της Νέας Υόρκης (NYU) και το Πανεπιστήμιο του Ντελαγουέρ διαπίστωσαν ότι ο ύπνος νωρίς το βράδυ συνδέεται με μεγαλύτερη απώλεια βάρους σε ανθρώπους με προδιαβήτη (μια κατάσταση κατά την οποία τα επίπεδα γλυκόζης στο αίμα είναι υψηλότερα από το φυσιολογικό, αλλά όχι τόσο ώστε να διαγνωστεί διαβήτης τύπου 2).

Τα ευρήματα της μελέτης υποδεικνύουν ότι ο συγχρονισμός του ύπνου (sleep timing) — και όχι μόνο η συνολική διάρκειά του — αποτελεί έναν πολλά υποσχόμενο παράγοντα του τρόπου ζωής για τη διαχείριση και τον έλεγχο του σωματικού βάρους. Η μελέτη δημοσιεύθηκε στο επιστημονικό περιοδικό Nursing Research στις 22 Οκτωβρίου.

Η απώλεια βάρους, ακόμη και σε μικρά ποσοστά, είναι εξαιρετικά σημαντική για όσους έχουν προδιαβήτη, καθώς μειώνει τον κίνδυνο εμφάνισης διαβήτη τύπου 2. Ωστόσο, η απώλεια βάρους σε ανθρώπους με προδιαβήτη ή διαβήτη είναι συχνά δύσκολη, επειδή ο μεταβολισμός τους επιβαρύνεται ήδη από την αντίσταση στην ινσουλίνη — την κατάσταση δηλαδή όπου τα κύτταρα του οργανισμού προβάλλουν αντίσταση στη δράση της ινσουλίνης για τη ρύθμιση της γλυκόζης.

Πώς διεξήχθη η μελέτη

Προγενέστερες μελέτες είχαν δείξει ότι ο κακής ποιότητας ύπνος σχετίζεται με αύξηση του βάρους και υψηλότερο κίνδυνο παχυσαρκίας. Αυτό πιθανολογείται ότι συμβαίνει επειδή ο ανεπαρκής ύπνος διαταράσσει τις ορμόνες με τρόπο που ενισχύει την αντίσταση στην ινσουλίνη.

Οι ερευνητές αποφάσισαν να εξετάσουν περαιτέρω αυτή τη σχέση και να διαπιστώσουν πώς οι παράγοντες του ύπνου επηρεάζουν τη διαχείριση του διαβήτη. Στη μελέτη συμμετείχαν σχεδόν 200 άτομα, ηλικίας 21 έως 64 ετών, τα οποία ανέφεραν ότι κοιμούνταν λιγότερο από έξι ώρες κάθε νύχτα.

Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι η διάρκεια του ύπνου δεν είχε άμεση επίδραση στα επίπεδα γλυκόζης στο αίμα, αλλά η έναρξη του ύπνου νωρίτερα το βράδυ συνδέθηκε με μεγαλύτερη απώλεια βάρους.

Η δομή του πειράματος

Οι 196 συμμετέχοντες χωρίστηκαν σε δύο ομάδες:

Ομάδα ελέγχου: Συμμετείχε σε ένα πρόγραμμα αλλαγής τρόπου ζωής διάρκειας 8 εβδομάδων χωρίς ενότητα ύπνου.

Ομάδα ύπνου: Συμμετείχε στο ίδιο πρόγραμμα, με την προσθήκη ειδικών συνεδριών για τον ύπνο.

Οι συμμετέχοντες είχαν εβδομαδιαίες διαδικτυακές βιντεοκλήσεις με τους ερευνητές, όπου ενημερώνονταν για τη σωστή διατροφή, την άσκηση και τη διαχείριση του άγχους. Στη δεύτερη ομάδα, οι συνεδρίες κάλυπταν θέματα όπως η υγιεινή του ύπνου και ο προγραμματισμός για νωρίτερη κατάκλιση, με στόχο την αύξηση του συνολικού χρόνου ύπνου.

Στην αρχή της μελέτης, οι συμμετέχοντες αποκοιμιούνταν κατά μέσο όρο γύρω στις 12:50 π.μ. Μέχρι το τέλος των 8 εβδομάδων, τα τρία τέταρτα των συμμετεχόντων εξακολουθούσαν να κοιμούνται μετά τα μεσάνυχτα. Όσον αφορά τη διάρκεια, καμία ομάδα δεν κατάφερε να παρατείνει τον ύπνο της σημαντικά (η μέση αύξηση ήταν περίπου 12 λεπτά), με αποτέλεσμα οι περισσότεροι να συνεχίζουν να κοιμούνται λιγότερο από 6 ώρες το βράδυ.

Για την ακριβή καταγραφή των δεδομένων, χρησιμοποιήθηκαν συσκευές συνεχούς καταγραφής γλυκόζης (CGM) και ειδικά αισθητήρια καρπού (actigraphs) για παρακολούθηση του ύπνου.

Τι έδειξε η μελέτη

Τα αποτελέσματα της μελέτης έδειξαν ότι, ανεξάρτητα από την ομάδα στην οποία ανήκαν, οι άνθρωποι που πήγαιναν για ύπνο νωρίτερα πέτυχαν μεγαλύτερη απώλεια βάρους. «Αυτό που ανακαλύψαμε ήταν μια σταθερή, γραμμική σχέση: όσο νωρίτερα μετέφερε κάποιος την ώρα του ύπνου, ανεξάρτητα από την ομάδα στην οποία βρισκόταν, τόσο περισσότερο βάρος έτεινε να χάνει», δήλωσε η Susan Kohl Malone, επικεφαλής συγγραφέας της μελέτης και επίκουρη καθηγήτρια νοσηλευτικής στο Πανεπιστήμιο της Νέας Υόρκης.

«Αυτό μεταφράζεται σε απώλεια περίπου 8,5 γραμμαρίων ανά λεπτό μετάθεσης του ύπνου νωρίτερα, δηλαδή περίπου 600 γραμμάρια για κάθε μία ώρα που πήγαιναν νωρίτερα για ύπνο», πρόσθεσε. «Η μέση μετατόπιση που παρατηρήσαμε στην ομάδα ύπνου ήταν περίπου 12 λεπτά».

Η ερευνητική ομάδα σχεδιάζει ήδη μια επόμενη μελέτη παρακολούθησης, προκειμένου να προσδιορίσει το ιδανικό χρονικό όριο κατάκλισης για τα άτομα με προδιαβήτη, αλλά και να δοκιμάσει στην πράξη την υπόθεση αν ο ύπνος νωρίτερα οδηγεί εγγυημένα σε μεγαλύτερη απώλεια βάρους.

Πώς επηρεάζει την απώλεια βάρους ο ύπνος πιο νωρίς το βράδυ

Οι ερευνητές σημείωσαν ότι μπορεί να υπάρχουν διάφοροι λόγοι πίσω από αυτή τη συσχέτιση, όπως το γεγονός ότι ο ύπνος πιο νωρίς περιορίζει το τσιμπολόγημα και το φαγητό αργά το βράδυ. Η Malone ανέφερε ότι «όταν κοιμόμαστε πιο αργά, μένουμε ξύπνιοι περισσότερες ώρες το βράδυ», προσθέτοντας ότι οι άνθρωποι «τείνουν να καταναλώνουν περισσότερες θερμίδες εκείνο το διάστημα, εκτίθενται περισσότερο σε τεχνητό φως και ελκύονται περισσότερο από τροφές υψηλής θερμιδικής αξίας».

Ωστόσο, διευκρίνισε ότι η μελέτη «δεν σχεδιάστηκε για να εξετάσει τους ακριβείς μηχανισμούς, επομένως αυτή είναι η επικρατούσα υπόθεσή μας και όχι κάτι που αποδείξαμε άμεσα». Η ίδια συμπλήρωσε επίσης ότι «αργά το βράδυ είναι η περίοδος που το βιολογικό ρολόι του οργανισμού είναι λιγότερο ικανό να διαχειριστεί την τροφή: η ευαισθησία στην ινσουλίνη και η ανοχή στη γλυκόζη βρίσκονται στα χαμηλότερα επίπεδά τους κατά τη διάρκεια της νύχτας».

Αυτό σημαίνει ότι «ο ύπνος νωρίτερα το βράδυ μπορεί να περιορίσει βραδινό τσιμπολόγημα και να μεταφέρει την πρόσληψη τροφής σε ένα καλύτερο χρονικό παράθυρο για τον μεταβλισμό», δήλωσε, προσθέτοντας ότι «όσοι κοιμούνται νωρίς τείνουν γενικά να υιοθετούν λιγότερες συμπεριφορές που συνδέονται με την παχυσαρκία».

Η Marie-Pierre St-Onge, διευθύντρια του Κέντρου Αριστείας για την Έρευνα του Ύπνου και των Κιρκάδιων Ρυθμών στο Πανεπιστήμιο Columbia, η οποία δεν συμμετείχε στη μελέτη, δήλωσε στο Newsweek ότι συμφωνεί με την ερμηνεία των ερευνητών σχετικά με τη σύνδεση μεταξύ του ύπνου πιο νωρίς και της μεγαλύτερης απώλειας βάρους.

«Ωστόσο, δεν μπορεί κανείς να ισχυριστεί ότι ο ύπνος νωρίτερα το βράδυ συνδέθηκε με την απώλεια βάρους ανεξάρτητα από τη διάρκεια του ύπνου, καθώς η διάρκεια δεν συμπεριλήφθηκε στα στατιστικά μοντέλα της έρευνας», πρόσθεσε.

Επισήμανε επίσης ότι η μελέτη «δεν παρέχει οριστικές αποδείξεις ότι η αύξηση της διάρκειας του ύπνου δεν είναι σημαντική ή ότι η πρόωρη έναρξη του ύπνου είναι το πιο σημαντικό στοιχείο (ή σημαντικότερο από τη διάρκειά του)».

«Συνιστάται να δίνουμε προτεραιότητα στην επαρκή διάρκεια ύπνου, ενώ το να πηγαίνουμε νωρίτερα για ύπνο μπορεί να βοηθήσει προς αυτή την κατεύθυνση», ανέφερε η ειδικός.