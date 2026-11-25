Σε συνέντευξή της στο «Studio στις 3», η Μαριάνα Κατσιμίχα μίλησε για το κομμάτι της αναγνωρισιμότητας, ενώ παραδέχτηκε ότι «ακόμα και στη σκηνή ντρέπομαι».

Κατά τη διάρκεια της συνέντευξής της, η τραγουδίστρια ανέφερε ότι: «Δεν μπορώ με τις κάμερες. Έχω πρόβλημα, δεν μπορώ… Γενικά ακόμα και στη σκηνή ντρέπομαι. Και γενικά με την έκθεση δεν είμαι εξοικειωμένη και δεν ξέρω αν θα εξοικειωθώ και 100% ποτέ».

«Είναι περίεργο, δεν είναι εύκολο»

Σε ερώτηση για το αν την τρόμαξε η αναγνωρισιμότητα, η ταλαντούχα καλλιτέχνις εξομολογήθηκε πως: «Ακραία. Τα ψυχοσωματικά που έβγαλα εγώ αυτό το καλοκαίρι, δεν ξέρω αν τα έχει βγάλει άνθρωπος. Αλλά, εντάξει, διαχειρίζεται και αυτό πολύ εύκολα. Απλά θέλει κόσμο καλό γύρω σου, ψυχοθεραπεία, αυτογνωσία, ηρεμία και όλα πάνε καλά».

Αμέσως μετά, η Μαριάνα Κατσιμίχα εξήγησε ότι: «Με τρόμαξε περισσότερο το πιο απλό, να βγαίνεις στο δρόμο και εκεί που δεν σε ήξερε άνθρωπος, να σου μιλάνε πέντε άνθρωποι μέσα σε μία μέρα, ας πούμε, στο λεωφορείο, στη στάση, στον φούρνο, στο φαρμακείο, στο νοσοκομείο. Είναι περίεργο, δεν είναι εύκολο.

Είναι ότι πάντα είσαι μπροστά σε πάρα πολλούς ανθρώπους, που μπορεί να σε κρίνουν θετικά, αρνητικά, οτιδήποτε, και εντάξει, είναι λίγο τρομακτικό ώρες ώρες αυτό».