Η Ελένη Μενεγάκη τα τελευταία χρόνια έχει επιλέξει να ακολουθήσει μία πορεία μακριά από την τηλεόραση, με την οποία ασχολήθηκε με επιτυχία για πάνω από τρεις δεκαετίες. Η καταξιωμένη Ελληνίδα παρουσιάστρια την Τετάρτη 25 Νοεμβρίου πραγματοποίησε μία σπάνια επίσημη εμφάνιση.

Σε ανάρτησή της στο Instagram, η Ελένη Μενεγάκη δημοσίευσε μία φωτογραφία της με τον Άκη Πετρετζίκη από την εκδήλωση στην οποία συμμετείχαν και έγραψε: «Σήμερα εδώ με τη Novo Nordisk και τον Άκη Πετρετζίκη ενώσαμε δυνάμεις για τη νόσο της παχυσαρκίας!».

«Δεν είχα ποτέ στη ζωή μου το πρωινό μου ελεύθερο»

Μιλώντας στους δημοσιογράφους που βρέθηκαν στην εκδήλωση, η επιτυχημένη παρουσιάστρια αναφέρθηκε στο πώς είναι η καθημερινότητά της, απ’ όταν σταμάτησε να εργάζεται στη τηλεόραση.

Συγκεκριμένα, η Ελένη Μενεγάκη εξήγησε πως: «Η καθημερινότητά μου αυτά τα δυόμιση χρόνια είναι διαφορετική από ό,τι ήτανε πρώτα. Δηλαδή τι έχει αλλάξει; Έχει αλλάξει η ισορροπία της ημέρας.

Ας πούμε, δεν είχα ποτέ στη ζωή μου το πρωινό μου ελεύθερο. Ποτέ. Κάνω αυτά που κάνει κάθε μάνα. Θα ξυπνήσω το πρωί, έχω τη μικρή μου ακόμα στο σπίτι, πρέπει να της ετοιμάσω το πρωινό της, να της ετοιμάσω φαγητό να πάρει στο σχολείο.

Μετά ανοίγω εκείνη την ώρα, μόλις φύγει το παιδί, χαζεύω όλα τα κανάλια. Και φυσικά τα ειδησεογραφικά, αλλά και όχι μόνο. Μετά ξεκινάει η μέρα μου όπως πάει».