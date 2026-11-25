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Με αποσπάσματα από το σκεπτικό της πρωτόδικης απόφασης απάντησε η νομική εκπρόσωπος της ΚΑΕ Παναθηναϊκός, Μαργαρίτα Θάνου, στην ανακοίνωση της ΚΑΕ Ολυμπιακός για την απόφαση του Ανώτατου Συμβουλίου Επίλυσης Αθλητικών Διαφορών (ΑΣΕΑΔ) σχετικά με την υπόθεση των επεισοδίων στο ΣΕΦ.

Η παρέμβαση της Μαργαρίτας Θάνου ακολούθησε την ανακοίνωση των «ερυθρόλευκων», οι οποίοι εξέφρασαν την έντονη δυσαρέσκειά τους για τη δικαίωση του Παναθηναϊκού από το ΑΣΕΑΔ, διατυπώνοντας αιχμές για τον τρόπο απονομής της δικαιοσύνης.

Η νομική εκπρόσωπος των «πρασίνων» διευκρίνισε ότι οι Ματίας Λεσόρ και Τζέριαν Γκραντ είχαν απαλλαγεί από την πρωτόδικη απόφαση, πριν από την προσφυγή της ΚΑΕ Παναθηναϊκός στο ΑΣΕΑΔ.

Στην ανάρτησή της παρέθεσε το σημείο του σκεπτικού στο οποίο αιτιολογείται η απαλλαγή των δύο αθλητών, με αναφορές στην αξιολόγηση των μαρτυρικών καταθέσεων, στο περιεχόμενο της αστυνομικής έκθεσης και στην αποδεικτική αξία του βιντεοληπτικού υλικού.

Αναλυτικά η ανάρτηση της Μαργαρίτας Θάνου

«Οι επιθέσεις στη Δικαιοσύνη δεν πρέπει να μένουν αναπάντητες.

“…τελευταίος. Η κατάθεση του μάρτυρα της εγκαλούσας, Χρήστου Μπαφέ, ότι ο ταξίαρχος της αστυνομίας τού δήλωσε ότι τον έσπρωξε ο ως άνω αθλητής, κρίνεται μη πειστική, καθώς ο συγκεκριμένος μάρτυρας, λόγω της ιδιότητάς του, έχει συμφέρον από την έκβαση της υπόθεσης. Σε κάθε δε περίπτωση, ουδεμία αναφορά του συμβάντος αυτού, ήτοι της απώθησης και ενδεχόμενης σωματικής βλάβης του ταξιάρχου, γίνεται στην έκθεση της αστυνομίας.

Ο δε δεύτερος μάρτυρας υπέπεσε γενικά σε αρκετές αντιφάσεις, καθόσον τα όσα κατέθεσε δεν συνάδουν με τα περιστατικά που φαίνεται να διαδραματίστηκαν σύμφωνα με το βιντεοληπτικό υλικό, το οποίο έχει μεγαλύτερη αποδεικτική αξία, διότι παραθέτει αντικειμενικά τα γεγονότα, με αποτέλεσμα να μη λαμβάνεται υπόψη η κατάθεσή του, σύμφωνα με την οποία είδε τον ταξίαρχο να απωθείται.

Επομένως, για τους ως άνω λόγους πρέπει να απαλλαγεί ο Mathias Lessort, για τους ίδιους δε λόγους πρέπει να απαλλαγεί και ο Jerian Grant. Επομένως, η εγκαλουμένη ΚΑΕ θα πρέπει να τιμωρηθεί για τη συνολική δράση των μελών και αθλητών της. Τα ως άνω επεισόδια έλαβαν…”

Αυτό είναι απόσπασμα της πρωτόδικης απόφασης, αυτής που τελικά προσβάλαμε στο ΑΣΕΑΔ και δικαιωθήκαμε. Ήδη από τότε είχαν πλήρως απαλλαγεί Λεσόρ και Γκραντ».