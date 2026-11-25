Προσθέστε το ENIKOS ως προτιμώμενη πηγή στη Google

Google Προσθέστε το ENIKOS ως προτιμώμενη πηγή στη Google

Η πιο ανατρεπτική παρουσιάστρια τολμά να περάσει από την τηλεόραση στο θέατρο με την παράσταση “Έχω θέμα”.

Στη νέα θεατρική παράσταση «ΕΧΩ ΘΕΜΑ», που παρουσιάζεται στο Θέατρο ΑΘΗΝΑ, η Αννίτα Πάνια στήνει το δικό της τηλεοπτικό πλατό πάνω στη σκηνή και καλεί το κοινό σε μια ζωντανή θεατρική εμπειρία γεμάτη ανατροπές.

Το «ΕΧΩ ΘΕΜΑ» είναι μια μαύρη κωμωδία με στοιχεία θρίλερ, σασπένς και καυστικό χιούμορ. Μια σάτιρα για όσα συμβαίνουν μπροστά και πίσω από τις τηλεοπτικές κάμερες, εκεί όπου το κυνήγι της τηλεθέασης μπορεί να οδηγήσει στις πιο απίθανες καταστάσεις.

Υπόθεση έργου

Ένα τηλεοπτικό κανάλι με χαμηλή τηλεθέαση και οικονομικά προβλήματα αποφασίζει να παίξει το τελευταίο του χαρτί. Ο καναλάρχης πείθει την Αννίτα να επιστρέψει, υποσχόμενος μια εκπομπή κομμένη και ραμμένη στα μέτρα της, αποκλειστικά θέματα και ένα εξαιρετικά γενναιόδωρο συμβόλαιο.

Μόνο που πίσω από αυτή τη δελεαστική πρόταση κρύβεται μια καλά οργανωμένη παγίδα.

Η εκπομπή ξεκινά και πολύ γρήγορα τα πράγματα παίρνουν απρόβλεπτη τροπή.

Η Αννίτα, που τόσα χρόνια είχε συνηθίσει να κρατά τα ηνία των εκπομπών της και να διαχειρίζεται ακόμη και τις πιο απρόβλεπτες καταστάσεις, βρίσκεται ξαφνικά στην άλλη πλευρά. Αυτή τη φορά, το παιχνίδι δεν το ελέγχει η ίδια.

Χωρίς να γνωρίζει τι πραγματικά συμβαίνει πίσω από τις κάμερες, βρίσκεται παγιδευμένη σε μια κατάσταση που ξεπερνά κάθε φαντασία και τη φέρνει αντιμέτωπη με τη δυσκολότερη δοκιμασία της τηλεοπτικής της διαδρομής.

Και ενώ εκείνη προσπαθεί να διαχειριστεί όσα συμβαίνουν στον αέρα, κάποιοι άλλοι βλέπουν το σχέδιό τους να εξελίσσεται ακριβώς όπως το είχαν υπολογίσει.

Μια παράσταση όπου το τηλεοπτικό πλατό γίνεται θεατρική σκηνή και οι θεατές μετατρέπονται σε κοινό μιας ζωντανής εκπομπής που κανείς δεν ξέρει πως θα τελειώσει.

Το μόνο σίγουρο είναι πως, αυτή τη φορά, κανείς δεν θα ήθελε να βρίσκεται στον αέρα!

Συντελεστές:

Διάλογοι: Μαριάνθη Γραμματικού

Σκηνοθεσία: Ένκε Φεζολλάρι

Βίντεο-Trailer: Ξένια Τσιλοχρήστου

Φωτογραφίες: Γιώργος Καλφαμανώλης

Την Αννίτα Πάνια ντύνει ο Πάρις Βαλταδώρος.

Παίζουν:

Αννίτα Πάνια, Νίκος Καραγεώργης, Κατερίνα Τσάβαλου, Γιώργος Καφετζόπουλος, Απόστολος Μαλεμπιτζής, Νίκος Παλιούρας, Δημήτρης Σκριβάνος

Ένκε Φεζολλάρι

Info

ΕΧΩ ΘΕΜΑ στο Θέατρο Αθηνά

Ημέρες & Ώρες: Δευτέρα και Τρίτη 20:30μ.μ.

Έναρξη: Δευτέρα 21 Δεκεμβρίου

και για 20 μόνο παραστάσεις