Κάτω από τα ήρεμα νερά της λίμνης Δοϊράνης, ακριβώς πάνω στη μεθοριακή γραμμή, κρύβεται ένα συναρπαστικό «στιγμιότυπο» από την αυγή της ευρωπαϊκής ιστορίας. Πριν από περισσότερα από τρεις χιλιάδες χρόνια, σε μια εποχή αναταραχών και μεγάλων συγκρούσεων που θυμίζουν τον κόσμο της Τροίας, ένας πασσαλόπηκτος οικισμός έζησε πιθανότατα μια βίαιη επίθεση, αφήνοντας πίσω του ίχνη που σήμερα έρχονται στο φως για να αφηγηθούν μια άγνωστη ιστορία.

Αρχαιολόγοι τεκμηρίωσαν τρία σπίτια της Εποχής του Χαλκού, χτισμένα πάνω σε ξύλινες πλατφόρμες στη λίμνη Δοϊράνη στα Σκόπια, κοντά στα ελληνικά σύνορα. Το ένα από αυτά ήταν εργαστήριο μεταλλουργού, ενώ τα διάσπαρτα όπλα που βρέθηκαν γύρω του παραπέμπουν σε μια πιθανή επίθεση. Λιγότερο από δύο μήνες δουλειάς, μια ομάδα πέντε ή έξι ατόμων και περίπου 350 τετραγωνικά μέτρα ανασκαμμένης έκτασης.

Αυτό ήταν αρκετό για να καταστήσει την ανασκαφική περίοδο του 2026 στη Μρντάγια (Mrdaja), έναν προϊστορικό πασσαλόπηκτο οικισμό χτισμένο πάνω σε πασσάλους στη λίμνη Δοϊράνη, μία από τις σημαντικότερες στην καριέρα του διευθυντή της.

Ο Ζόραν Ρούγιακ (Zoran Rujak), αρχαιολόγος στο Μουσείο και Ινστιτούτο Προστασίας Μνημείων της Στρούμιτσας, περιγράφει τα αποτελέσματα σε ανάρτησή του στο Facebook στις 7 Νοεμβρίου: Σπίτια πάνω στο νερό, ένα εργαστήριο μεταλλουργού, μια πρόσοψη που ενδέχεται να ήταν βαμμένη κόκκινη και ένας σωρός από όπλα πεταμένα στο έδαφος.

Η λίμνη Δοϊράνη μοιράζεται ανάμεσα στα Σκόπια και την Ελλάδα. Καλύπτει έκταση περίπου 43 τετραγωνικών χιλιομέτρων και είναι ιδιαίτερα ρηχή, με μέγιστο βάθος περίπου 10 μέτρα, γεγονός που την καθιστά την πιο ρηχή από τις φυσικές λίμνες της Μακεδονίας.

Η τοποθεσία Μρντάγια (Mrdaja) βρίσκεται στο νότιο άκρο της, στην όχθη της λίμνης κοντά στον μεθοριακό σταθμό με την Ελλάδα και σε μικρή απόσταση από την κωμόπολη Σταρ Ντόιραν (Παλαιά Δοϊράνη).

Κανείς δεν την αναζητούσε.

Σύμφωνα με τον ίδιο τον Ρούγιακ, στο αρχαιολογικό δελτίο που δημοσιεύθηκε στη βάση δεδομένων FASTI Online, ο οικισμός ανακαλύφθηκε τυχαία το 2012, κατά τη διάρκεια εργασιών επέκτασης μιας παραλίας που ελεγχόταν από τον στρατό. Βαρέα μηχανήματα κατέστρεψαν μεγάλο μέρος του προτού προλάβουν να παρέμβουν οι αρχαιολόγοι.

Μεταγενέστερες ανασκαφικές περίοδοι, από το 2013 και έπειτα, επιβεβαίωσαν ότι επρόκειτο για έναν πασσαλόπηκτο οικισμό της Ύστερης Εποχής του Χαλκού —τον πρώτο γνωστό στις όχθες της Δοϊράνης— όπως συνόψισαν οι Τάνια Ανγκέλκοβα, Νίκολα Ντιμιτρόφ και Αλεξάνταρ Καρακαμπάκοφ σε επιστημονική τους δημοσίευση το 2018.

Ένας πασσαλόπηκτος οικισμός είναι απλώς ένα χωριό του οποίου τα σπίτια στηρίζονται πάνω σε πασσάλους, μπηγμένους στον πυθμένα μιας λίμνης ή ενός τυρφώνα, έτσι ώστε τα δάπεδα των κατοικιών να βρίσκονται πάνω από την επιφάνεια του νερού.

Όταν γίνεται λόγος γι’ αυτούς, σχεδόν όλοι φέρνουν στο μυαλό τους τις Άλπεις, όπου ανακαλύφθηκαν τον 19ο αιώνα και όπου τέτοιες τοποθεσίες περιλαμβάνονται πλέον στον Κατάλογο Παγκόσμιας Κληρονομιάς της UNESCO. Ωστόσο, η αντίληψη ότι αποτελούσαν ένα αποκλειστικά αλπικό φαινόμενο έχει αρχίσει σταδιακά να καταρρίπτεται. Στις λίμνες Οχρίδα και Πρέσπα, επίσης στα δυτικά Βαλκάνια, ερευνητικές ομάδες από το Πανεπιστήμιο της Βέρνης καταγράφουν εδώ και χρόνια βυθισμένους προϊστορικούς οικισμούς.

Όταν ο Ηρόδοτος περιέγραφε τους κατοίκους των λιμνών

Ο Ηρόδοτος είχε ήδη περιγράψει αυτούς τους ανθρώπους. Υπάρχει ένα λογοτεχνικό προηγούμενο που οι αρχαιολόγοι της περιοχής λατρεύουν να επικαλούνται. Γύρω στο 510 π.Χ., κατά τη διάρκεια των εκστρατειών του Πέρση στρατηγού Μεγάβαζου στη Θράκη, ο Ηρόδοτος αναφέρει ότι υπήρχε ένας λαός, οι Παίονες, που ζούσαν πάνω σε μια λίμνη σε τέτοιου είδους σπίτια και αντιστάθηκαν στους εισβολείς.

Πρόκειται για μια περιέργως λεπτομερή περιγραφή: «Στη μέση της λίμνης υπάρχει μια πλατφόρμα που στηρίζεται σε ψηλούς πασσάλους, στην οποία φτάνει κανείς από τη στεριά μέσω μιας μοναδικής στενής γέφυρας. […] Ο καθένας έχει την καλύβα του πάνω στην πλατφόρμα και μια καταπακτή που ανοίγει προς τη λίμνη. Τα μικρά παιδιά τα δένουν από το πόδι με ένα σχοινί, από φόβο μην πέσουν στο νερό.

Τα άλογα και τα υποζύγιά τους τα ταΐζουν ψάρια, τα οποία είναι τόσο άφθονα ώστε μπορεί κανείς να ανοίξει την καταπακτή του, να κατεβάσει ένα άδειο καλάθι στη λίμνη δεμένο με σχοινί και, ύστερα από λίγο, να το τραβήξει επάνω γεμάτο».

Ηρόδοτος, Ιστορίαι, Ε΄, 16.

Ο Ηρόδοτος ονομάζει εκείνη τη λίμνη Πρασιάδα και ορισμένοι ερευνητές την έχουν ταυτίσει με τη σημερινή Δοϊράνη. Άλλοι την τοποθετούν στην κοιλάδα του ποταμού Στρυμόνα, ανατολικότερα, οπότε το ζήτημα παραμένει ανοιχτό. Σε κάθε περίπτωση, το κείμενο είναι μεταγενέστερο της Μρντάγια (Mrdaja) κατά περίπου επτά αιώνες, επομένως κανείς δεν υποστηρίζει ότι οι κάτοικοι αυτού του οικισμού ήταν οι Παίονες.

Αυτό που όντως αποδεικνύει είναι ότι η ζωή πάνω στο νερό και το ψάρεμα μέσα από το ίδιο το σπίτι αποτελούσαν έναν μακραίωνο τρόπο ζωής στην περιοχή.

Πώς ήταν χτισμένος ο οικισμός: Τρία σπίτια, πλατφόρμες και πεζογέφυρες

Σύμφωνα με τον Ρούγιακ, κατά την ανασκαφική περίοδο του 2026 εντοπίστηκαν κατάλοιπα τουλάχιστον τριών σπιτιών χτισμένων πάνω σε πλατφόρμες, τα οποία συνδέονταν μεταξύ τους με ξύλινες γέφυρες. Κατά την άποψή του, αυτή η διάταξη αποκαλύπτει έναν προσχεδιασμένο καταμερισμό του χώρου και έναν τρόπο ζωής προσαρμοσμένο στη λίμνη. Δεν επρόκειτο για καλύβες στημένες στην τύχη, αλλά για μια μικρή γειτονιά με τους δικούς της διαδρόμους — σαν ένα χωριό με ξύλινους δρόμους.

Το Μουσείο της Στρούμιτσας πρόσθεσε άλλη μια σημαντική είδηση τον Σεπτέμβριο. Μέχρι τώρα, θεωρούνταν ότι ο οικισμός ανήκε στην Ύστερη Εποχή του Χαλκού και στη μετάβαση προς την Εποχή του Σιδήρου — δηλαδή στο δεύτερο μισό της δεύτερης χιλιετίας π.Χ. Οι φετινές ανασκαφές έφεραν στο φως στοιχεία που δείχνουν ότι η ζωή εκεί ξεκίνησε πολύ νωρίτερα, στη Μέση Εποχή του Χαλκού, κατά το πρώτο μισό εκείνης της χιλιετίας.

Ο Ρούγιακ συνοψίζει το συνολικό αποτέλεσμα σε μία πρόταση: Η Μρντάγια (Mrdaja) «δεν είναι απλώς ένας ακόμη αρχαιολογικός χώρος». Για τον ίδιο, αποτελεί τη μαρτυρία μιας ανεπτυγμένης κοινότητας, της οποίας οι γνώσεις, οι τεχνολογίες και οι πεποιθήσεις ξεπερνούσαν κατά πολύ τα στενά τοπικά όρια.

Στα άδυτα του εργαστηρίου του μεταλλουργού

Το σπίτι που τράβηξε περισσότερο την προσοχή της ομάδας ονομάστηκε «το σπίτι του μεταλλουργού». Από το είδος των αντικειμένων και τον τρόπο με τον οποίο ήταν συγκεντρωμένα, οι αρχαιολόγοι πιστεύουν ότι ανήκε σε ένα πρόσωπο με ιδιαίτερο ρόλο στην παραγωγή μετάλλων.

Στον περιβάλλοντα χώρο εμφανίστηκαν χάλκινα εργαλεία και, κυρίως, μήτρες (καλούπια) για τη χύτευση διπλών πελέκεων — άμεση απόδειξη ότι εκεί γινόταν τήξη χαλκού και ότι οι κάτοικοί του κατείχαν τεχνικές κάθε άλλο παρά απλές. Η πρόσοψη, αν κρίνει κανείς από τα θραύσματα του πηλού που χρησιμοποιήθηκε για το επίχρισμα (σοβάτισμα) των τοίχων, ήταν εντυπωσιακή.

Ήταν διακοσμημένη με κυκλικά ανάγλυφα που περιβάλλονταν από ομόκεντρους δακτυλίους, ενώ στο επάνω μέρος έφερε μια ζωφόρο με μια σπείρα σε κίνηση. Ανάμεσα στα ευρήματα συγκαταλέγεται επίσης κιννάβαρι, ένα ορυκτό του υδραργύρου με έντονο κόκκινο χρώμα που χρησιμοποιούνταν επί χιλιετίες ως χρωστική ουσία.

Ο Ρούγιακ σημειώνει ότι πιθανότατα προερχόταν από το κοίτασμα Άλσαρ (Alshar) στα όρη Κοζούφ (Βόρας) στα νότια των Σκοπίων. Από αυτό συνάγει ότι η πρόσοψη ενδέχεται να ήταν βαμμένη κόκκινη, αν και το παρουσιάζει ως ένα ενδεχόμενο που μένει να επιβεβαιωθεί. Εάν επιβεβαιωθεί, θα επρόκειτο για ένα κτίριο φτιαγμένο για να ξεχωρίζει, με λειτουργία κύρους και συμβολισμού.

Πεταμένα όπλα δίπλα στο εργαστήριο: Το σκηνικό μιας ξαφνικής μάχης

Τα πιο ανησυχητικά ευρήματα προήλθαν από τον χώρο γύρω από αυτό το εργαστήριο: αρκετά χάλκινα όπλα πεταμένα κάτω, χωρίς καμία εμφανή τάξη. Ο Ρούγιακ απαριθμεί τέσσερα:

• Ένα μακρύ, στενό ξίφος μυκηναϊκού τύπου (για νύξεις). Δηλαδή στο ύφος της μυκηναϊκής Ελλάδας, του πολιτισμού από τον οποίο προέρχονται οι ήρωες του Τρωικού Πολέμου.

• Ένας πολεμικός πέλεκυς με οπή στειλέωσης και δύο νευρώσεις στην εξωτερική πλευρά, η προέλευση του οποίου συνδέεται με την περιοχή των Καρπαθίων, σε απόσταση μεγαλύτερη των 1.000 χιλιομέτρων.

• Ένας διπλός πέλεκυς τύπου Κιλιντίρ, ονομασία που προέρχεται από έναν οικισμό στην ίδια περιοχή, το Κιλιντίρ (σημερινό Καλίνδρια στο Κιλκίς), ένα από τα χωριά του λεγόμενου πολιτισμού του Αξιού (Vardar) κατά την Ύστερη Εποχή του Χαλκού.

• Μια φυλλόσχημη αιχμή δόρατος.

Για τον διευθυντή της ανασκαφής, αυτή η ανάμειξη προελεύσεων υποδηλώνει πολύ ευρείες πολιτισμικές και τεχνικές επαφές, ενώ η συγκέντρωσή τους δίπλα στο εργαστήριο αποτελεί ένα ενδιαφέρον πλαίσιο για τη μελέτη των συγκρούσεων στο εσωτερικό εκείνης της κοινότητας. Η δική του ερμηνεία είναι ότι τα όπλα παραπέμπουν σε ένα βίαιο επεισόδιο στον οικισμό.

Αξίζει να σημειωθεί ότι το αρχικό κείμενο κάνει λόγο για «τα μέσα της δεύτερης χιλιετίας π.Χ.» όσον αφορά αυτό το γεγονός, ενώ τοποθετεί το οριστικό τέλος του χωριού γύρω στον 12ο αιώνα π.Χ., επομένως οι χρονολογίες χρειάζονται ακόμη αποσαφήνιση. Εκείνος ο 12ος αιώνας π.Χ. δεν είναι ένας τυχαίος αιώνας. Είναι η εποχή κατά την οποία πολλές από τις μεγάλες δυνάμεις της ανατολικής Μεσογείου καταρρέουν ή αποδυναμώνονται:

Η στιγμή της κατάρρευσης της Εποχής του Χαλκού, με τον Ραμσή Γ΄ να απωθεί τους λεγόμενους Λαούς της Θάλασσας το 1177 π.Χ. Ο Ρούγιακ συνδέει το τέλος της Μρντάγια (Mrdaja) με εκείνες τις διεργασίες αστάθειας και τις μεταναστευτικές κινήσεις, κάτι που είχε υποστηρίξει και σε παλαιότερες εργασίες του. Το ότι ο οικισμός τελικά καταστράφηκε και κάηκε, όπως και άλλοι στην περιοχή, αποτελεί την υπόθεση που υπερασπίζεται εδώ και χρόνια.

Ήλιοι, κέρατα και αλιευτικά εργαλεία φέρνουν στο φως τη ζωή στη λίμνη

Από τον κόσμο των θρησκευτικών πεποιθήσεων, η φετινή ανασκαφική περίοδος έφερε στο φως δύο σημαντικά στοιχεία. Το πρώτο είναι η πανταχού παρούσα απεικόνιση του ήλιου στη διακόσμηση της κεραμικής, ένα μοτίβο που επαναλαμβάνεται διαρκώς. Το δεύτερο είναι ένα σύνολο τελετουργικών αντικειμένων γνωστών ως «κέρατα καθοσιώσεως» — κατασκευές σε σχήμα κεράτων ταύρου που στον κόσμο του Αιγαίου, και κυρίως στη μινωική Κρήτη, συνδέονται με ιερούς χώρους.

Ο Ρούγιακ διακρίνει σε αυτά ενδείξεις καλά οργανωμένων τελετουργιών. Το υπόλοιπο υλικό αφορά την καθημερινή ζωή, αλλά είναι εξίσου αποκαλυπτικό. Υπάρχει ένα φυλαχτό φτιαγμένο από θαλάσσιο σαλιγκάρι, δαχτυλίδια από τυλιγμένο χάλκινο σύρμα, μικρά μολύβδινα βαρίδια σε σχήμα σφαίρας ή καμπάνας, καθώς και πήλινα σφονδύλια —το εξάρτημα που δίνει βάρος στο αδράχτι για το γνέσιμο— τα οποία ενδέχεται να χρησιμοποιούνταν και ως βαρίδια ψαρέματος. Όλα αυτά συνθέτουν την εικόνα της καθημερινότητας ενός χωριού που ψάρευε, έγνεθε, έλιωνε μέταλλο και έκανε εμπόριο.

Ο Ρούγιακ ανακοινώνει επίσης ότι βρίσκεται σε εξέλιξη ένα σχέδιο για τη δημιουργία ενός υπαίθριου μουσείου, ενός «μουσείου νερού», το οποίο θα παρουσιάζει τον αρχαιολογικό χώρο και τα σημαντικότερα ευρήματά του. Το μουσείο θα βρίσκεται στο κέντρο της Παλαιάς Δοϊράνης (Star Dojran), αν και το σημείωμα του μουσείου κάνει λόγο για κατασκευή του μέσα στα ίδια τα νερά της λίμνης — μια λεπτομέρεια που δεν είναι απολύτως σαφής. Ο αρχαιολόγος ζητά, τέλος, να αποτελέσει η Μρντάγια (Mrdaja) έργο ύψιστης προτεραιότητας για την κυβέρνηση της χώρας.