Οι τηλεοπτικοί σταθμοί έδωσαν μία δυνατή μάχη την Τετάρτη 25 Νοεμβρίου στην πρωινή και την prime time ζώνη, για την τηλεθέαση.
Δείτε τα νούμερα τηλεθέασης στο γενικό κοινό
Πρωινή Ζώνη:
05:00 – 10:00
- MEGA – Κοινωνία Ώρα MEGA 22,1%
- ΣΚΑΪ – Πρώτη Εικόνα 21,3%
- ΣΚΑΪ – Σήμερα 19,3%
- ALPHA – Happy Day 15,3%
- OPEN – Ώρα Ελλάδος 11,6%
- ANT1 – Καλημέρα Ελλάδα 7,8%
- ΕΡΤNEWS – Συνδέσεις 4,8%
- ΕΡΤ1 – Νωρίς-Νωρίς 3,3%
10:00 – 13:00
- ΣΚΑΪ – Αταίριαστοι 17,6%
- ΣΚΑΪ – Live You 15,2%
- ALPHA – Super Κατερίνα 13,2%
- ANT1 – Το Πρωινό 12,3%
- MEGA – Χαμογέλα και Πάλι! 10,8%
- OPEN – 10 Παντού 9,2%
- STAR – Stars System 5,7%
- STAR – Πρώτος Καφές με τη Ζήνα 5,6%
- ΕΡΤ1 – Πρωίαν Σε Είδον 3,4%
Prime Time Ζώνη:
- ANT1 – Ποιος θέλει να γίνει εκατομμυριούχος 17,5%
- ALPHA – Μπαμπά, Σ’ Αγαπώ 17,4%
- ALPHA – Μια Γυναίκα 17,2%
- ΣΚΑΪ – Μπλε Ώρες 14,3%
- ANT1 – Κρίνο και Αγκάθι 13,7%
- MEGA – Ποδοσφαιρικός Αγώνας: Παρί Σεν Ζερμέν-Ρόμα 13,1%
- ANT1 – Ντέρτι 11,7%
- STAR – First Dates 9,5%
- MEGA – Pre Game 4,6%
- ΕΡΤNEWS – Στο Κέντρο 1,6%
Δείτε τα νούμερα τηλεθέασης στο δυναμικό κοινό
Πρωινή Ζώνη:
05:00 – 10:00
- MEGA – Κοινωνία Ώρα MEGA 16,5%
- ALPHA – Happy Day 15,4%
- ΣΚΑΪ – Πρώτη Εικόνα 15,2%
- ΣΚΑΪ – Σήμερα 12,6%
- ΕΡΤ1 – Νωρίς-Νωρίς 8,7%
- OPEN – Ώρα Ελλάδος 7,6%
- ANT1 – Καλημέρα Ελλάδα 6,4%
- ΕΡΤNEWS – Συνδέσεις 3,2%
10:00 – 13:00
- ALPHA – Super Κατερίνα 13,3%
- ΣΚΑΪ – Αταίριαστοι 12,8%
- ΣΚΑΪ – Live You 10,6%
- ANT1 – Το Πρωινό 8,7%
- STAR – Stars System 8,5%
- MEGA – Χαμογέλα και Πάλι! 8,2%
- ΕΡΤ1 – Πρωίαν Σε Είδον 6,6%
- STAR – Πρώτος Καφές με τη Ζήνα 5,1%
- OPEN – 10 Παντού 4,1%
Prime Time Ζώνη:
- ALPHA – Μπαμπά, Σ’ Αγαπώ 19,5%
- ALPHA – Μια Γυναίκα 14,7%
- MEGA – Ποδοσφαιρικός Αγώνας: Παρί Σεν Ζερμέν-Ρόμα 11,5%
- STAR – First Dates 11,4%
- ANT1 – Ποιος θέλει να γίνει εκατομμυριούχος 11,4%
- ANT1 – Κρίνο και Αγκάθι 9,7%
- ANT1 – Ντέρτι 6,7%
- ΣΚΑΪ – Μπλε Ώρες 6,1%
- MEGA – Pre Game 4,5%
- ΕΡΤNEWS – Στο Κέντρο 1,7%