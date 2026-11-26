Τηλεθέαση (25/11): Αυτοί ήταν οι νικητές στην πρωινή και την prime time ζώνη της Τετάρτης

Οι τηλεοπτικοί σταθμοί έδωσαν μία δυνατή μάχη την Τετάρτη 25 Νοεμβρίου στην πρωινή και την prime time ζώνη για την τηλεθέαση. Τα αναλυτικά νούμερα καταγράφουν τις επιδόσεις των προγραμμάτων στο γενικό και στο δυναμικό κοινό ανά χρονική ζώνη. Η κατάταξη αναδεικνύει τους νικητές στην ενημέρωση και την ψυχαγωγία από νωρίς το πρωί έως τη βραδινή ζώνη υψηλής τηλεθέασης.