Μεγάλη προσοχή από σήμερα, Πέμπτη, το απόγευμα και μετά, κατά τη διάρκεια της νύχτας, σε αρκετές περιοχές της βορειοδυτικής Ελλάδας συνιστά ο προγνώστης καιρού, Σάκης Αρναούτογλου με ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Ο Σάκης Αρναούτογλου σημειώνει πως μπορεί στις περισσότερες περιοχές της χώρας η μέρα να κυλήσει χωρίς ιδιαίτερα αξιόλογα φαινόμενα, όμως, σύμφωνα με τα τελευταία προγνωστικά στοιχεία, στα βορειοδυτικά η εικόνα του καιρού θα αλλάξει σημαντικά όσο θα πλησιάζουμε προς το βράδυ.

Από τις απογευματινές ώρες οι βροχές στην Κέρκυρα αναμένεται να αποκτήσουν σταδιακά και κατά τόπους μεγάλη ένταση, με πιθανές καταιγίδες και τοπικές χαλαζοπτώσεις. Αυξημένη προσοχή ζητεί να υπάρχει και στους Παξούς, αν και υπάρχουν ακόμη αρκετές προγνωστικές διαφορές ως προς την ένταση των φαινομένων.

Προς το βράδυ οι βροχές φαίνεται να εντείνονται σημαντικά στον νομό Θεσπρωτίας (δήμοι Φιλιατών, Ηγουμενίτσας και Σουλίου), αλλά και στα δυτικά και βόρεια τμήματα του νομού Ιωαννίνων (δήμοι Πωγωνίου, Ζίτσας, Ζαγορίου και Κόνιτσας).

Από αργά το βράδυ και κυρίως μετά τα μεσάνυχτα, με βάση τα μέχρι στιγμής δεδομένα, οι ισχυρές βροχοπτώσεις αναμένεται όχι μόνο να επιμείνουν σε αρκετές από τις παραπάνω περιοχές, αλλά και να επεκταθούν νοτιότερα και ανατολικότερα.

Στον νομό Ιωαννίνων ιδιαίτερη προσοχή θα χρειαστεί και στους δήμους Δωδώνης, Ιωαννιτών, Βορείων Τζουμέρκων και Μετσόβου.

Στον νομό Πρέβεζας διαφαίνεται σημαντική ενίσχυση των βροχοπτώσεων κυρίως προς τα ξημερώματα της Παρασκευής (Δήμοι Πάργας, Ζηρού και Πρέβεζας), όπως και στον νομό Άρτας (Δήμοι Κεντρικών Τζουμέρκων, Αρταίων, Νικολάου Σκουφά και Γεωργίου Καραϊσκάκη).

Αξιόλογες και κατά τόπους ισχυρές βροχές δεν αποκλείονται προς τα ξημερώματα και στον νομό Τρικάλων, κυρίως στα δυτικά ορεινά τμήματα των Δήμων Πύλης και Μετεώρων, καθώς και σε τμήματα του νομού Γρεβενών.

Προς τις πρώτες πρωινές ώρες της Παρασκευής φαίνεται να ενισχύονται οι βροχοπτώσεις και στη Λευκάδα, στα βορειοδυτικά τμήματα του νομού Αιτωλοακαρνανίας (Δήμοι Ακτίου-Βόνιτσας και Αμφιλοχίας), καθώς και στα δυτικά ορεινά του νομού Καρδίτσας (Δήμοι Αργιθέας και Λίμνης Πλαστήρα).

Τι είναι αυτό που χρειάζεται περισσότερο την προσοχή μας;

«Εκείνο που με προβληματίζει περισσότερο στα νεότερα προγνωστικά στοιχεία δεν είναι μόνο η ένταση των βροχοπτώσεων αλλά και η πιθανή επανάληψη ισχυρών φαινομένων πάνω από τις ίδιες περιοχές μέσα σε λίγες ώρες!», σημειώνει ο Σάκης Αρναούτογλου και συνεχίζει:

«Κάτι τέτοιο, ανάλογα πάντα με τις τοπικές συνθήκες, δεν αποκλείεται να προκαλέσει απότομη άνοδο της στάθμης χειμάρρων και ρεμάτων, συσσώρευση νερού σε δρόμους, χαμηλά σημεία και καλλιεργήσιμες εκτάσεις, αλλά και τοπικά προβλήματα από κατολισθήσεις ή πτώσεις βράχων στο ορεινό οδικό δίκτυο.

Αυτό δεν σημαίνει, βέβαια, ότι θα δημιουργηθούν προβλήματα παντού στις περιοχές που ανέφερα. Επειδή όμως αρκετά από τα έντονα φαινόμενα αναμένονται κατά τη διάρκεια της νύχτας, καλό θα ήταν όσοι χρειαστεί να μετακινηθούν να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί. Δεν επιχειρούμε σε καμία περίπτωση να διασχίσουμε δρόμους που έχουν καλυφθεί από νερό!

Αντίθετα, στην ανατολική Μακεδονία, στη Θράκη, στην ανατολική Στερεά, στην Αττική, στο μεγαλύτερο μέρος της Πελοποννήσου και στα περισσότερα νησιά του Αιγαίου οι όποιες βροχές μέχρι αργά απόψε θα είναι λίγες και τοπικού χαρακτήρα».

Η πρόγνωση για το Σαββατοκύριακο

«Η εξέλιξη του καιρού παρουσιάζει πλέον ιδιαίτερο ενδιαφέρον και από χειμωνιάτικης πλευράς! Εκτός από τις κατά τόπους ισχυρές βροχοπτώσεις, την αισθητή πτώση της θερμοκρασίας και την ενίσχυση των βοριάδων, υπάρχουν πλέον ενδείξεις για χιονοπτώσεις ακόμη και σε ορισμένες κατοικημένες περιοχές της βόρειας Ελλάδας».