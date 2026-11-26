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Συναγερμός έχει σημάνει στην παγκόσμια ομοσπονδία ποδοσφαίρου, FIFA, μετά τη γνωστοποίηση μιας κυβερνοεπίθεσης, κατά την οποία άγνωστοι χάκερ κατάφεραν να αποκτήσουν πρόσβαση σε εσωτερικά στοιχεία.

Η FIFA επιβεβαίωσε την Πέμπτη ότι έπεσε θύμα κυβερνοεπίθεσης, με τους δράστες να αποκτούν πρόσβαση σε αυτό που η παγκόσμια ποδοσφαιρική αρχή περιγράφει ως «περιορισμένο σύνολο προσωπικών και επαγγελματικών πληροφοριών».

«Η FIFA συνεργάζεται στενά με τις αρμόδιες αρχές, συμπεριλαμβανομένων των αρχών επιβολής του νόμου», ανέφερε ο οργανισμός σε δήλωση που απέστειλε στο Associated Press (AP).

Η FIFA δεν γνωστοποίησε πότε ακριβώς σημειώθηκε η κυβερνοεπίθεση, ούτε την ακριβή φύση των δεδομένων στα οποία απέκτησαν πρόσβαση οι χάκερ.

Πώς έγινε η παραβίαση

Σύμφωνα με πληροφορίες του BBC Sport, η διαρροή δεδομένων δεν περιλαμβάνει έγγραφα που σχετίζονται με την αμφιλεγόμενη πρόταση «Fifa Forward Enterprise», δηλαδή το αποτυχημένο σχέδιο του προέδρου Τζίάνι Ινφαντίνο για την πώληση μεριδίων του Παγκοσμίου Κυπέλλου σε ιδιώτες επενδυτές.

Την εβδομάδα αυτή δόθηκε στην πρόεδρο της αγγλικής ομοσπονδίας (FA), Ντέμπι Χιούιτ, πρόσβαση στα σχετικά αρχεία, υπό τον όρο να υπογράψει συμφωνία εμπιστευτικότητας.

Όπως προκύπτει από τις πληροφορίες, το περιστατικό δεν οφείλεται σε αστοχία συστημάτων ή τεχνολογικής υποδομής της παγκόσμιας ποδοσφαιρικής ομοσπονδίας, καθώς οι δράστες φέρεται να κατάφεραν να αποκτήσουν πρόσβαση στα έγγραφα υποδυόμενοι και εκμεταλλευόμενοι μέλη του προσωπικού.

Ανάληψη ευθύνης

Την προηγούμενη εβδομάδα, μια ομάδα που αυτοαποκαλείται «Handsome Boy Hacking Club» (Λέσχη Χάκερ Όμορφο Αγόρι) ανάρτησε στην πλατφόρμα X ένα στιγμιότυπο οθόνης από αρχεία που, όπως ισχυρίστηκε, ανήκαν στη FIFA.

🚨🇨🇭 FIFA allegedly breached, 12.2 GB of sensitive internal documents leaked The Handsome Boy Hacking Club (HBHC) claims to have released data stolen from FIFA, the international governing body of football, headquartered in Switzerland. The group claims the files were extracted from FIFA’s Microsoft environment and internal governance systems. Data allegedly exposed: • Identity and immigration documents

• Executive information

• Financial records

• Legal documents

• Internal governance records and screenshots The group has advertised the files for download and warned that some folders may contain corrupted or duplicate data. Claim is currently unverified. — Dark Web Informer (@DarkWebInformer) November 21, 2026

Τρεις ημέρες αργότερα, φάνηκε να αναλαμβάνει την ευθύνη για την επίθεση, απαντώντας σε ανάρτηση που ανέφερε ότι είχαν διαρρεύσει περισσότερα από 12 gigabytes εσωτερικών εγγράφων.

«Η FIFA καταδικάζει με τον εντονότερο δυνατό τρόπο την παράνομη απόκτηση και δημοσιοποίηση πληροφοριών, ιδίως προσωπικών δεδομένων», τόνισε η ομοσπονδία στην ανακοίνωσή της.

«Τέτοιες ενέργειες συνιστούν σοβαρή και απαράδεκτη παραβίαση της ιδιωτικότητας και μπορούν να έχουν σημαντικές συνέπειες για τα εμπλεκόμενα άτομα».

Η συγκυρία

Η παραβίαση έρχεται σε μια περίοδο κατά την οποία η FIFA και ο πρόεδρός της, Τζίάνι Ινφαντίνο, βρίσκονται υπό αυστηρό έλεγχο μετά το μυστικό σχέδιο –που τελικά ματαιώθηκε– για διάθεση μεριδίων του Παγκοσμίου Κυπέλλου σε ιδιώτες επενδυτές.

Παράλληλα, ο Ινφαντίνο επιδιώκει να παρατείνει την 11ετή προεδρία του στη FIFA έως το 2031.

Παραμένει το φαβορί ενόψει των εκλογών που θα διεξαχθούν στις 18 Μαρτίου, με τους Κόζο Τασίμα από την Ιαπωνία και Φιλίπ Ντιαλό από τη Γαλλία να είναι οι έτεροι υποψήφιοι.