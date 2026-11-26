Η Ελληνική Λύση είναι «κατά συνείδηση εναντίον της ψηφιοποίσης της ζωής μας», τόνισε ο Κυριάκος Βελόπουλος, κατά τη συζήτηση νομοσχεδίου του υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης, στη Βουλή.

Όπως εξήγησε ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης «η ψηφιοποίηση γενικά μπορεί να μας οδηγήσει σε μια κοινωνία “big farma”, στην απανθρωποποίηση του ανθρώπου και η χρήση της τεχνολογίας μπορεί να δημιουργήσει τεράστια προβλήματα σε αυτό που λέμε “ιδιοπροσωπεία” του ανθρώπου και κυρίως στην αυτοσυνηδειτότητα ότι ό άνθρωπος είναι πάνω από τις μηχανές».

Σημείωσε ότι «αυτή η ψηφιοποίηση που οδηγεί στο ψηφιακό χρήμα, στον ψηφιακό έλεγχο, στην κατάργηση των μετρητών, μας βρίσκει τελείως αντίθετους, γιατί θα τα βρούμε όλα μπροστά μας και κυρίως τα νέα παιδιά». Πρόσθεσε ότι αυτό που τον ενοχλεί περισσότερο «είναι η ευκολία με την οποία καταπίνουμε αμάσητο ό,τι ψηφιακό μας έρχεται» καθώς και πως «αν χάσουμε την ιδιωτικότητα αλλά και την ίδια την ύπαρξή μας και μας κερδίσουν οι μηχανές… φοβάμαι ότι θα τα δούμε όλα. Θέλει ιδιαίτερη προσοχή. Καλή η εξάρτηση από την τεχνολογία αλλά ο εθισμός και η εξάρτηση του ανθρώπου από τα μηχανήματα, θα οδηγήσει στην απανθρωποποίηση».

Πυρά κατά της κυβέρνησης για τα εθνικά θέματα

Ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης έστρεψε τα πυρά του κατά της κυβέρνησης για τον χειρισμό των εθνικών θεμάτων λέγοντας ότι «έχουμε ηττηθεί κατά κράτος». Όπως είπε, «μεγαλύτερη απόδειξη είναι το άρθρο του κ. Παπαχελά, στην Καθημερινή, ο οποίος γράφει: Έχουμε συμμάχους, δίκτυα επιρροής και μια μοναδική γεωπολιτική θέση, θα μπορούσαμε ωστόσο να είμαστε απείρως ισχυρότεροι, αν σοβαρευόμασταν». Κάλεσε, δε, την κυβέρνηση να μη βασίζεται «σε συμμαχίες που δεν παίζουν κανέναν ρόλο», τονίζοντας πως «μόνοι ήμασταν, μόνοι είμαστε και μόνοι θα είμαστε για πάντα».

Κατηγόρησε την κυβέρνηση ότι δίνει όπλα και χρήματα στην Ουκρανία και «οι Ουκρανοί, φίλοι του πρωθυπουργού, δίνουν κινητήρες για τα drones της Τουρκίας για να βομβαρδίζουν οι Τούρκοι την Ελλάδα. Είναι τρέλα και παράνοια αυτό που κάνετε».

Αναφερόμενος στον πρωτογενή τομέα, εκτίμησε ότι «έρχεται Αρμαγεδδώνας» καθώς «μειώνει η Ευρωπαϊκή Ένωση τα κονδύλια, τα πηγαίνει στα 898 δισ. από 1,3 δισ. και κάτι. Αυτό θα το πληρώσουν οι αγρότες». Παράλληλα, κάλεσε τους αγρότες όταν έρθουν εκλογές να ορθώσουν ανάστημα και να απαντήσουν μαζικά και λαϊκά, ταξικά και αγροτικά και να στείλουν το μήνυμα στη ΝΔ.

«ΝΔ, ΠΑΣΟΚ και Τσίπρας είναι ίδιοι»

Απευθυνόμενος στην κυβέρνηση δήλωσε: «Έχετε μάθει να λειτουργείτε ως φοροεισπράκτορες της Ρώμης και όχι ως παραγωγοί πλούτου, εθνικού για την Ελλάδα, την πατρίδα και τους Έλληνες».

Ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης επανέλαβε την άποψη του ότι «ΝΔ, ΠΑΣΟΚ και Τσίπρας είναι ίδιοι», επισημαίνοντας: «Απόδειξη: Όλοι στηρίξατε τον Τσίπρα όταν ζητήσαμε να αποδοθεί δικαιοσύνη για το εάν τα πήρε ή δεν τα πήρε ο κ. Τσίπρας. Όλοι λουφάξατε. Όλοι στηρίξατε Τσίπρα και Μητσοτάκη, όλα τα κόμματα εδώ μέσα».

Σύμφωνα με τον κ. Βελόπουλο, «το πρόβλημα του Μητσοτάκη και των Ελλήνων πολιτικών είναι το φαινόμενο ΝΤΑΝΙΝΓΚ -ΚΡΟΥΓΚΕΡ. Είναι το φαινόμενο κατά το οποίο ο άνθρωπος έχει την τάση περιορισμένης γνώσης στη ζωή αλλά δεν το πιστεύει ούτε ο ίδιος. Δεν έχει γνώσεις, δεν έχει αντίληψη για το αντικείμενο, αλλά δεν το γνωρίζει ούτε ο ίδιος. Υπερκτιμά τις ικανότητές του, θεωρεί ότι ξέρει περισσότερα από τους άλλους, με συνέπεια όταν ασκεί εξουσία να μην αντιλαμβάνεται τα λάθη που κάνει. Να μην αυτοαξιολογείται. Η περιορισμένη αυτοαξιολόγηση συνεχίζει να υπάρχει στα κόμματα της εξουσίας. Κυρίως ΝΔ, ΠΑΣΟΚ και Τσίπρας».

Τι είπε για τις υποθέσεις Λιάκου και Χατζηγιαννάκη

Αναφέρθηκε, στη συνέχεια στις υποθέσεις Λιάκου και Χατζηγιαννάκη, σημειώνοντας ότι «όλες οι παθογένειες της ελληνικής πολιτικής σκηνής κρύβονται» σε αυτές τις συγκεκριμένες υποθέσεις.

Έκανε λόγο για «οικογενειοκρατία, κοτζαμπασισμό, αναθέσεις σε συγγενείς, αυξήσεις τεράστιων ποσών, διαφθορά». Πρόσθεσε πως οι δικαιολογίες του πρώην πρωθυπουργού, Αλέξη Τσίπρα, για τον κ. Χατζηγιαννάκη είναι αστείες. «Λέει ότι δεν υπάρχει μία στα ταμεία μου και τα μέλη πληρώνουν τα γραφεία μου…», υποστήριξε.

Όπως τόνισε, «είναι δεδομένο ότι δεν υπάρχει οικογενειακή ευθύνη, όμως όταν υπάρχει οικογενειακό και συγγενικό ταμείο, το οποίο συνδέεται με το κράτος και υπάρχει σύνδεση κράτους, οικογένειας, χρήματος με το κόμμα, τότε ναι υπάρχει ευθύνη, ταμειακή ευθύνη. Όλοι Χατζηγιαννάκης, Λιάκος και ο Χριστοδουλάκης, κατά το παρελθόν, έχουν διασυνδέσεις με κρατικά ταμεία… Γίνονται βουλευτές και υπουργοί και πολιτικοί για να κάνουν δουλειές με το Δημόσιο, να κονομάνε αυτοί και οι οικογένειες τους και ο Έλληνας να πεινάει… Λιάκος-Χατζηγιαννάκης είναι η κορυφή του παγόβουνου, τα δισ. που πρέπει να κόψουμε από τους γαλαζοκέφαλους, πρασινοκέφαλους, ροζοκέφαλους, Τσιπροκέφαλους, είναι πάρα πολλά και θα τα επιστρέψουμε στον ελληνικό λαό».

Καταλήγοντας, ο Κυριάκος Βελόπουλος επεσήμανε: «Όλοι μπερδεύετε το νόμιμο με το ηθικό, όλοι είστε βουτηγμένοι στα σκάνδαλα, όλοι είστε διεφθαρμένοι όσοι καλύπτετε αυτές τις παρανομίες. Οι λέξεις ΠΑΣΟΚ, ΝΔ, Τσίπρας δεν πάνε μαζί με τη νομιμότητα. Βρίσκονται σε μια κατάσταση σύψεως, έχει γεμίσει το σώμα των πολιτικών γάγγρενα. Έπρεπε ο Τσίπρας να πάρει τώρα το κεφάλι του Χατζηγιαννάκη, πολιτικά εννοώ. Έπρεπε ο Μητσοτάκης να τελειώσει τον Τσάφο, να τελειώσει και τον Λιάκο... Κάποιος κρατάει κάποιον όταν τον φοβάται ή τον κρατάει ο κάποιος».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ