Στην υπόθεση σχετικά με τις δημόσιες συμβάσεις που φέρεται να έλαβαν εταιρείες στις οποίες συμμετέχει ο Γραμματέας της ΕΛΑΣ, Μίλτος Χατζηγιαννάκης, αναφέρθηκε κατά την ενημέρωση των πολιτικών συντακτών ο Κυβερνητικός Εκπρόσωπος, Παύλος Μαρινάκης τονίζοντας ότι πρόκειται «στην πραγματικότητα για θέμα Τσίπρα» και ότι η κυβέρνηση αναμένει απαντήσεις από την ΕΛΑΣ.

«Τέθηκαν και από εμένα ως εκπρόσωπο της κυβέρνησης και από τη ΝΔ αλλά και από άλλα κόμματα όπως το ΠΑΣΟΚ, κάποια ερωτήματα τα οποία στην πραγματικότητα δεν έχουν απαντηθεί και από τη στιγμή που ο κ. Χατζηγιαννάκης είπε ότι τα γνώριζε όλα ο πρόεδρος, το θέμα Χατζηγιαννάκη είναι στην πραγματικότητα θέμα Τσίπρα. Εμείς όμως δεν θα γίνουμε σαν τον κ. Τσίπρα. Με τη λογική του κ. Τσίπρα περί “αρχιερέων της διαφθοράς”. Εμείς δεν θα μιλήσουμε ούτε για αρχιερείς ούτε για πατριάρχες της διαφθοράς. Δεν θα μπούμε στη διαδικασία να κάνουμε δικαστήρια ούτε στην ενημέρωση των πολιτικών συντακτών ούτε στα τηλεοπτικά παράθυρα. Η αλήθεια είναι ότι αν αυτά είχαν γραφτεί για στέλεχος της ΝΔ, όχι για τον γραμματέα, θα είχε καεί το σύμπαν. Δεν έχουμε δει συγκεκριμένη απάντηση για τα γραφεία της ΕΛΑΣ. Περιμένουμε από τον κ. Τσίπρα να απαντήσει και μέχρι τότε θα αναμένουμε», τόνισε απαντώντας σε σχετική ερώτηση.

Απαντώντας σε ερώτηση σχετικά με τις κατηγορίες της αντιπολίτευσης ότι η κυβέρνηση χειρίστηκε την υπόθεση Χατζηγιαννάκη με τον συγκεκριμένο τρόπο για να συμψηφίσει την υπόθεση του υφυπουργού Εσωτερικών, Βαγγέλη Λιάκου, ο κ. Μαρινάκης δήλωσε πως οι δύο υποθέσεις δεν σχετίζονται, καθώς το ζήτημα του κ. Λιάκου είναι «υπόθεση που αφορά σε συγγενικά του πρόσωπα και όχι τον ίδιο», κάτι που αποτελεί «ουσιαστική διαφορά».

Για τη Σύνοδο στις Βρυξέλλες

Με αναφορά στη συμμετοχή του Πρωθυπουργού στο έκτακτο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο που πραγματοποιείται σήμερα και αύριο με βασικό αντικείμενο των συζητήσεων το πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο 2028-2034 ξεκίνησε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης την ενημέρωση των πολιτικών συντακτών.

Επανέλαβε τη δήλωση που έκανε ο πρωθυπουργός κατά την προσέλευσή του και στην οποία τόνισε ότι η συζήτηση πρέπει να ξεκινήσει με κάποιες κοινές παραδοχές επισημαίνοντας ότι «δεν μπορούμε να συζητάμε για μία ισχυρή Ευρώπη με έναν αδύναμο προϋπολογισμό. Δεν μπορούμε να ελπίζουμε σε μία Ευρώπη η οποία θα αντιμετωπίσει τα ζητήματα της ανταγωνιστικότητας, της αγοράς ενέργειας, της προστασίας των συνόρων χωρίς να της δώσουμε τα οικονομικά μέσα ώστε να μπορεί να υλοποιεί αυτές τις πολιτικές. Και σίγουρα δεν μπορούμε να δεχθούμε μία Ευρώπη η οποία θα παραμελεί τις πολιτικές συνοχής και την ΚΑΠ. Είναι ταυτοτικές πολιτικές οι οποίες είναι κατοχυρωμένες σε ευρωπαϊκές συνθήκες και συνδέονται στα μάτια των πολιτών μας με την ίδια την έννοια της Ευρωπαϊκής Ένωσης».

Ακολούθως, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος ανέφερε ότι ο Κυριάκος Μητσοτάκης υπογράμμισε την πολιτική αναγκαιότητα να υπάρξει οριστική λύση στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο του Δεκεμβρίου, επισημαίνοντας ότι σε διαφορετική περίπτωση οι πολιτικές εξελίξεις σε πολλές χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης θα καταστήσουν «πρακτικά αδύνατη» την επίτευξη πολιτικής συμφωνίας κατά το πρώτο εξάμηνο του 2027.

Για την ενδοοικογενειακή βία

Στη συνέχεια περνώντας στο πεδίο της αντιμετώπισης της ενδοοικογενειακής βίας ο κ. Μαρινάκης, παρουσίασε το πλέγμα παρεμβάσεων που αναπτύχθηκε την τελευταία επταετία, με έμφαση στην προστασία των θυμάτων και την ενίσχυση των μηχανισμών υποστήριξής τους. Μεταξύ άλλων, ανέφερε τη σύσταση 66 εξειδικευμένων Γραφείων Αντιμετώπισης Ενδοοικογενειακής Βίας σε όλη τη χώρα, καθώς και την ενεργοποίηση του Panic Button το 2023, το οποίο επεκτάθηκε πανελλαδικά το 2024. Σχεδόν 12.000 γυναίκες έχουν εγγραφεί στην εφαρμογή, ενώ πλέον αρχίζουν να τη χρησιμοποιούν και ενήλικοι άνδρες που έχουν πέσει θύματα βίας. Παράλληλα, περισσότεροι από 21.000 αστυνομικοί έχουν παρακολουθήσει εξειδικευμένα εκπαιδευτικά προγράμματα, ενώ λειτουργούν 20 ασφαλείς ξενώνες φιλοξενίας, οι οποίοι μόνο φέτος προσέφεραν στέγη και ψυχολογική υποστήριξη σε περισσότερες από 400 γυναίκες και παιδιά. Στο ίδιο πλαίσιο, λειτουργούν 47 Συμβουλευτικά Κέντρα, που την τελευταία διετία έχουν εξυπηρετήσει περισσότερες από 9.000 γυναίκες, παρέχοντας ψυχολογική και νομική υποστήριξη, εκπροσώπηση και συμβουλές για εργασιακά ζητήματα. Επιπλέον, έχουν ληφθεί μέτρα φύλαξης κατοικιών σε περισσότερες από 1.800 υποθέσεις, ενώ η 24ωρη τηλεφωνική γραμμή 15900 δέχθηκε 8.340 κλήσεις κατά τους πρώτους δέκα μήνες του έτους.

Ως προς τα στοιχεία της αστυνομικής δραστηριότητας, το πρώτο δεκάμηνο του 2026 οι κλήσεις στο «100» ξεπέρασαν τις 32.000, καταγράφηκαν 18.256 περιστατικά και πραγματοποιήθηκαν 11.175 συλλήψεις. Τα καταγεγραμμένα περιστατικά παρουσίασαν μείωση 5,7% σε σύγκριση με το αντίστοιχο διάστημα του 2025. Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος σημείωσε, ακόμη, ότι σχεδιάζονται νέα μέτρα και ψηφιακά εργαλεία για την περαιτέρω προστασία των θυμάτων, αλλά και την ουσιαστική υποστήριξη του αστυνομικού προσωπικού.

Στο μεταναστευτικό, αναφέρθηκε στη νέα επιχείρηση υποβοηθούμενης εθελούσιας επιστροφής, στο πλαίσιο της οποίας πραγματοποιήθηκε πτήση charter του Διεθνούς Οργανισμού Μετανάστευσης με 114 παράνομους μετανάστες από εννέα διαφορετικές εθνικότητες της Ασίας και της Αφρικής. Όπως είπε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, κατά την αναχώρηση, ο υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου Θάνος Πλεύρης δήλωσε ότι μετά την εφαρμογή του νόμου που αυστηροποίησε το πλαίσιο για την παράνομη είσοδο και παραμονή στη χώρα, οι οικειοθελείς επιστροφές μέσω του Διεθνούς Οργανισμού Μετανάστευσης αυξήθηκαν κατά 54%. «Οι επιστροφές είναι το μεγάλο μας στοίχημα», ανέφερε, προσθέτοντας ότι τα στοιχεία καταγράφουν τόσο αύξηση των επιστροφών όσο και μείωση των μεταναστευτικών ροών.

Το χρονοδιάγραμμα των πληρωμών σε αγρότες και κτηνοτρόφους

Ιδιαίτερη αναφορά έγινε ο κ. Μαρινάκης και στη στήριξη των αγροτών και των κτηνοτρόφων, με το να παρουσιάζει το χρονοδιάγραμμα των πληρωμών και των έκτακτων ενισχύσεων. Όπως ανέφερε, έχουν ήδη πραγματοποιηθεί καταβολές στις 31 Οκτωβρίου και στις 11 Νοεμβρίου, ενώ στις 30 Νοεμβρίου έχει προγραμματιστεί η πληρωμή της προκαταβολής της βασικής ενίσχυσης. Τον Δεκέμβριο θα ακολουθήσουν η εξόφλησή της, καθώς και η καταβολή της αναδιανεμητικής και της εξισωτικής ενίσχυσης. Παράλληλα, έως το τέλος του έτους προβλέπεται η χορήγηση έκτακτων ενισχύσεων από εθνικούς πόρους, με τα μεγαλύτερα ποσά να κατευθύνονται στους κτηνοτρόφους για τον υποχρεωτικό εγκλεισμό των ζώων λόγω ευλογιάς και αφθώδους πυρετού, καθώς και στις αποζημιώσεις του ΕΛΓΑ για τις ζημιές από τον παγετό του 2025 πριν από την ανθοφορία. Στο ίδιο πακέτο περιλαμβάνονται η ενίσχυση για το γάλα που καταστράφηκε στη Λέσβο, η στήριξη για το πετρέλαιο των αλιέων και οι αποζημιώσεις των παραγωγών στα Τενάγη Φιλίππων. Η κυβερνητική δέσμευση, όπως υπογράμμισε, είναι ότι «κανένας πραγματικός δικαιούχος δεν θα χάσει χρήματα που δικαιούται».

Για το νέο πρόγραμμα επισιτιστικής βοήθειας

Στο μέτωπο της κοινωνικής πολιτικής, παρουσιάστηκε το νέο πρόγραμμα επισιτιστικής βοήθειας, συνολικού προϋπολογισμού 350 εκατ. ευρώ, το οποίο αφορά περίπου 180.000 δικαιούχους του Ελάχιστου Εγγυημένου Εισοδήματος. Μέσω ηλεκτρονικών κουπονιών (vouchers), τα ευάλωτα νοικοκυριά θα μπορούν να προμηθεύονται τρόφιμα και είδη πρώτης ανάγκης. Στόχος του υπουργείου Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας είναι να χορηγηθούν τα πρώτα κουπόνια έως τις 14 Δεκεμβρίου, ενώ η αρχική ενίσχυση, λόγω της αναδρομικότητας, θα μπορεί να φτάσει έως τα 1.000 ευρώ.

Rebrain Greece στο Μόναχο

Τέλος, αναφορά έγινε στη μεταφορά της δράσης Rebrain Greece στο Μόναχο, το Σάββατο 28 Νοεμβρίου, με πρωτοβουλία του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης. Στόχος είναι η διασύνδεση εξειδικευμένων επαγγελματιών της ελληνικής διασποράς με μεγάλες επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα, σε τομείς όπως η ενέργεια, η βιομηχανία, η πληροφορική, οι τηλεπικοινωνίες, οι τράπεζες, οι κατασκευές, η ναυτιλία, ο τουρισμός, η φαρμακοβιομηχανία, η υγεία, η αμυντική βιομηχανία και η αεροδιαστημική. Σύμφωνα με στοιχεία της Eurostat που παρουσιάστηκαν, από τους 773.296 πολίτες που έφυγαν από την Ελλάδα την περίοδο 2010-2024, οι 473.042 έχουν ήδη επιστρέψει. Παράλληλα, ο επαναπατρισμός ενισχύεται μέσω φορολογικών κινήτρων, μεταξύ των οποίων περιλαμβάνεται η μείωση κατά 50% του φόρου εισοδήματος για επτά χρόνια, για όσους πληρούν τις προβλεπόμενες προϋποθέσεις.