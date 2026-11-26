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Συναγερμός σήμανε την Πέμπτη στην πρωτεύουσα της Ταϊλάνδης, Μπανγκόκ, έπειτα από ισχυρή έκρηξη και πυρκαγιά σε μεγάλη πετρελαϊκή εγκατάσταση, με αποτέλεσμα να τραυματιστούν τουλάχιστον εννέα άνθρωποι, εκ των οποίων οι τρεις βρίσκονται σε κρίσιμη κατάσταση, και να προκληθεί προσωρινή απομάκρυνση των κατοίκων της γύρω περιοχής.

Βίντεο που αναρτήθηκαν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης έδειξαν πυκνό μαύρο καπνό να υψώνεται από το σημείο, σε μια ανατολική συνοικία της Μπανγκόκ.



Μήνυμα ειδοποίησης σε κινητά τηλέφωνα που εστάλη στους κατοίκους ανέφερε ότι το περιστατικό σημειώθηκε γύρω στις 3:00 μ.μ. τοπική ώρα και συνέστησε στους πολίτες να αποφεύγουν την περιοχή, μεταδίδει το Associated Press (AP).

Η δημοτική αρχή ανέφερε λιγότερο από μία ώρα αργότερα ότι η πυρκαγιά που ακολούθησε κατασβέστηκε.

Ατμοσφαιρική ρύπανση

Αργότερα, αξιωματούχοι δήλωσαν ότι οι κάτοικοι της γύρω περιοχής μπορούν να επιστρέψουν στα σπίτια τους, αλλά συνέστησαν σε όσους διαμένουν σε ακτίνα 5 χιλιομέτρων από την εγκατάσταση να είναι προσεκτικοί λόγω της ατμοσφαιρικής ρύπανσης.

Σύμφωνα με το πρακτορείο AP, το Τμήμα Ελέγχου Ρύπανσης ανακοίνωσε ότι απέστειλε στελέχη του για να αξιολογήσουν την ποιότητα του αέρα και των υδάτων στη γύρω περιοχή.

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Η εταιρεία Bangchak Corp., στην οποία ανήκει η εγκατάσταση διύλισης και αποθήκευσης, επιβεβαίωσε την πυρκαγιά με ανάρτησή της στο Facebook και ανέφερε ότι τα αίτια εξακολουθούν να διερευνώνται.

Η εταιρεία δήλωσε επίσης ότι έχει διακόψει όλες τις παραγωγικές λειτουργίες.

Παρέμβαση του υπουργού Ενέργειας

Ο υπουργός Ενέργειας, Ακανάτ Προμφάν, δήλωσε ότι η πυρκαγιά φάνηκε να ξεκινά από μία από τις μονάδες του διυλιστηρίου, η οποία απέχει περίπου 100 μέτρα από τις εγκαταστάσεις αποθήκευσης πετρελαίου.

Ανέφερε ότι θα επιθεωρήσει το σημείο προκειμένου να διασφαλίσει πως δεν υπάρχει περαιτέρω κίνδυνος.

«Εάν δεν είμαστε εκατό τοις εκατό βέβαιοι ότι η αποθήκευση πετρελαίου είναι ασφαλής, δεν θα τους επιτρέψουμε να επαναλάβουν τις εργασίες τους», δήλωσε.

Ο Ακανάτ ανέφερε ότι ο εφοδιασμός της Ταϊλάνδης με πετρέλαιο δεν αναμένεται να επηρεαστεί, καθώς υπάρχουν πέντε ακόμη διυλιστήρια στη χώρα και η συγκεκριμένη εγκατάσταση δεν συγκαταλέγεται στις μεγαλύτερες.

Το διυλιστήριο, με δηλωμένη δυναμικότητα 120.000 βαρελιών ημερησίως, είναι το πέμπτο μεγαλύτερο στην Ταϊλάνδη και το μοναδικό που βρίσκεται εντός αστικής περιοχής.

Υπενθυμίζεται ότι έκρηξη και πυρκαγιά στο ίδιο διυλιστήριο τον Ιούλιο του 2012 είχαν προκαλέσει ζημιές σε γειτονική κατοικημένη περιοχή, ενώ χρειάστηκαν δύο εβδομάδες για την επισκευή της εγκατάστασης.