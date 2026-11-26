Κατά πλειοψηφία η Επιτροπή Δεοντολογίας της Βουλής ενέκρινε την άρση ασυλίας για την Ζωή Κωνσταντοπούλου ύστερα από σχετική έγκληση της Προέδρου Πρωτοδικών και Διευθύνουσας του Πρωτοδικείου Λάρισας, αναφορικά με την δίκη του σιδηροδρομικού δυστυχήματος στα Τέμπη. Η τελική απόφαση θα ληφθεί από την Ολομέλεια την ερχόμενη Τετάρτη.

Η απόφαση της Επιτροπής Δεοντολογίας της Βουλής ελήφθη σήμερα έχοντας εξετάσει το αίτημα που υποβλήθηκε κατόπιν της από 3.04.2026 αναφοράς, η οποία επέχει θέση έγκλησης από την Πρόεδρο Πρωτοδικών και Διευθύνουσας του Πρωτοδικείου Λάρισας, σχετικά με τις αξιόποινες πράξεις της διακοπής/σοβαρής διατάραξης της λειτουργίας δημόσιας υπηρεσίας από κοινού και της εξύβρισης (άρθρα 168 παρ. 2 εδ. α’ και 361 παρ. 1 εδ. α’ του Ποινικού Κώδικα), οι οποίες φέρονται ότι τελέστηκαν, εντός του γραφείου της προαναφερόμενης δικαστικής λειτουργού, στο Δικαστικό Μέγαρο Λάρισας, στις 2.04.2026.

Σύμφωνα με πληροφορίες «υπέρ» της άρσης ασυλίας τοποθετήθηκε η ΝΔ. Καταψήφισαν Ελληνική Λύση και Πλεύση Ελευθερίας, με το «παρών» ΚΚΕ και ΣΥΡΙΖΑ Π.Σ., ενώ το ΠΑΣΟΚ- ΚΙΝΑΛ απείχε.

Η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας, που από το πρωί βρισκόταν στην Λάρισα, στην δίκη των Τεμπών που κατέθετε η μητέρα Ντένι Ρούτσι και λόγω της κίνησης δεν πρόλαβε να επιστρέψει στην Αθήνα για να παραστεί στην συνεδρίαση της Επιτροπής.

Ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος της Πλεύσης Ελευθερίας Αλέξανδρος Καζαμίας συνομιλώντας με κοινοβουλευτικούς συντάκτες ανέφερε ότι εάν και ζητήθηκε η αναβολή για μια ώρα της συνεδρίασης προκειμένου η κυρία Κωνσταντοπούλου να προλάβει να μεταβεί στην Επιτροπή υπήρξε άρνηση από τον πρόεδρο της Επιτροπής και της πλειοψηφίας της ΝΔ. Ο κ. Καζαμίας, χαρακτήρισε τις μηνυτήριες αναφορές ως αγωγές SLAPs κατά της προέδρου της Πλεύσης Ελευθερίας.