«Ισχυρή Ελλάδα χωρίς ακμαία, παραγωγική, ευημερούσα Περιφέρεια δεν μπορεί να υπάρξει», διεμήνυσε ο πρώην Πρωθυπουργός, Κώστας Καραμανλής σε ομιλία του στο πλαίσιο ειδικής εκδήλωσης στη Θεσσαλονίκη για την προοπτική της Ελλάδας το 2030. Προέταξε, μάλιστα, την ανάγκη στροφής του παραγωγικού μοντέλου της χώρας μας «τώρα, χωρίς άλλες αναβολές», όπως χαρακτηριστικά είπε.

«Είναι η ώρα ανάληψης της κοινής μας ευθύνης», υπογράμμισε στην ομιλία του ο Κώστας Καραμανλής. «Η χώρα χρειάζεται, όσο η κατάσταση μπορεί ακόμη να ελεγχθεί, ένα συγκροτημένο, φιλόδοξο, ρεαλιστικό και βιώσιμο σχέδιο ανάταξης και ανάπτυξης της ελληνικής περιφέρειας. Σχέδιο που θα το συμφωνήσουμε, θα το καταρτίσουμε και απαρέγκλιτα θα το υλοποιήσουμε όλοι μαζί», τόνισε.

Στην ομιλία του ο πρώην Πρωθυπουργός άσκησε σκληρή κριτική για το μονόπλευρο αναπτυξιακό μοντέλο της χώρας, την υπερσυγκέντρωση πόρων στην Αττική, το πρόωρο κλείσιμο των λιγνιτικών μονάδων, αλλά και την επιδοματική πολιτική στον πρωτογενή τομέα άσκησε ο πρώην πρωθυπουργός Κώστας Καραμανλής.

Έκρουσε τον κώδωνα του κινδύνου για την ερήμωση της επαρχίας και το δημογραφικό, χαρακτηρίζοντάς το «βόμβα στα θεμέλια της χώρας», ενώ ζήτησε ένα συγκροτημένο εθνικό σχέδιο ανάταξης της Περιφέρειας, προειδοποιώντας πως «με μπαλώματα και πυροσβεστικές παροχές δεν αποσοβούμε την κρίση που έρχεται με ορμή και βοή».

«Η Αττική παράγει το 47% του ΑΕΠ, ενώ η περιφέρεια εγκαταλείπεται»

Αναλύοντας την οικονομική πραγματικότητα, ο πρώην πρωθυπουργός αναγνώρισε τη βελτίωση των δημοσιονομικών μεγεθών και τους θετικούς ρυθμούς ανάπτυξης. Ωστόσο, υπογράμμισε ότι «πίσω από τη μακροοικονομική πρόοδο κρύβεται βαθιά κοινωνική και περιφερειακή απόκλιση». Στηλίτευσε, μάλιστα, το γεγονός ότι «η Ελλάδα ισοβαθμεί με τη Βουλγαρία στην τελευταία θέση της ΕΕ σε κατά κεφαλήν αγοραστική δύναμη (32% κάτω από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο), ενώ ο μέσος μισθός υπολείπεται κατά 25%». «Στην Αττική παράγεται σχεδόν το μισό (47%) του ΑΕΠ της χώρας, συγκεντρώνεται το 1/3 των επενδύσεων και πάνω από το 50% των εξαγωγών, την ώρα που πέντε ελληνικές περιφέρειες συγκαταλέγονται στις φτωχότερες της ΕΕ – με τη Δυτική Μακεδονία να χάνει το 18% της παραγωγής της», ανέφερε ο Κώστας Καραμανλής.

«Όσο η ανάπτυξη μετριέται μόνο με τους δείκτες της Αττικής, το χάσμα με την υπόλοιπη Ελλάδα θα βαθαίνει», τόνισε χαρακτηριστικά, αποδίδοντας το «μαρασμό και την εγκατάλειψη» της επαρχίας (κλείσιμο αστυνομικών τμημάτων, τραπεζών, συγχωνεύσεις σχολείων) στις πιεστικές δημοσιονομικές περιστολές των μνημονίων, οι οποίες –όπως είπε– αγνόησαν τις εθνικές ιδιαιτερότητες της Ελλάδας: τις υψηλές αμυντικές δαπάνες λόγω της υπαρκτής απειλής κατά της εδαφικής της ακεραιότητας, τη νησιωτικότητα και τον ορεινό όγκο, καθώς και τη δυσανάλογη πίεση που δέχθηκε το ΕΣΥ από τις μεταναστευτικές ροές.

Αιχμές για την απολιγνιτοποίηση, την ενέργεια και την «ανέτοιμη» Ευρώπη

Ιδιαίτερη έμφαση έδωσε ο Κώστας Καραμανλής στο ενεργειακό κόστος, κάνοντας λόγο για «βιαστικές αποφάσεις», όπως το πρόωρο κλείσιμο των λιγνιτικών μονάδων στη Δυτική Μακεδονία, παρά την ευρωπαϊκή έγκριση λειτουργίας τους έως το 2035. Όπως σημείωσε, η κίνηση αυτή στέρησε φθηνό ρεύμα, εκτόξευσε τις τιμές και κόστισε 15.000 θέσεις εργασίας, την ώρα που η Γερμανία λειτουργεί πλήρως τους σταθμούς άνθρακα.

Παράλληλα, καυτηρίασε τις καθυστερήσεις άνω της πενταετίας στα έργα δικτύων και μπαταριών αποθήκευσης ενέργειας –σε αντίθεση με χώρες όπως η Βουλγαρία– και ζήτησε από την Πολιτεία να αναλάβει τις ευθύνες της για τον τρόπο λειτουργίας της αγοράς φυσικού αερίου και τις τιμές προμήθειας.

Στο ευρωπαϊκό πεδίο, επεσήμανε ότι οι πόλεμοι στην Ουκρανία και τη Μέση Ανατολή, καθώς και η σύγκρουση Ιράν-ΗΠΑ-Ισραήλ, ανέδειξαν πόσο ανέτοιμη ήταν η Ευρώπη, προσθέτοντας ότι «το σχέδιο της Κομισιόν του 2022 για την αντιμετώπιση κρίσεων δεν υλοποιήθηκε ποτέ» και πως «η κάθε χώρα πρέπει να φροντίσει τον εαυτό της».

Αναφερόμενος στις ενισχύσεις στον αγροτικό τομέα ο Κώστας Καραμανλής στηλίτευσε την «αδιαφανή, ενίοτε σκανδαλώδη, διαχείριση των κοινοτικών ενισχύσεων», προκρίνοντας την στροφή στους συνεταιρισμούς.

Αναφερόμενος στον πρωτογενή τομέα, ο Κώστας Καραμανλής περιέγραψε μια «ανυπόφορη πραγματικότητα» για τους αγρότες, όπου οι διεθνείς κρίσεις και οι «απερίσκεπτες» ευρωπαϊκές αποφάσεις για την πράσινη μετάβαση προστέθηκαν σε χρόνιες παθογένειες, όπως είναι η ραγδαία αύξηση του κόστους παραγωγής και την πτώση των τιμών παραγωγού, οι καθυστερήσεις στις αποζημιώσεις από φυσικές καταστροφές και ζωονόσους, η «αδιαφανή, ενίοτε σκανδαλώδη, διαχείριση των κοινοτικών ενισχύσεων» και τη μη παραγωγική κατανομή των ευρωπαϊκών πόρων.

Ως διέξοδο απέναντι στον μικρό και κατακερματισμένο κλήρο – όπου το 75% των εκμεταλλεύσεων είναι κάτω από 50 στρέμματα-, ο Κώστας Καραμανλής πρότεινε τη στροφή σε σύγχρονους συνεταιρισμούς με επαγγελματική διοίκηση, χωρίς κομματικές παρεμβάσεις, φέρνοντας ως επιτυχημένο παράδειγμα τη ΣΕΚΕ στη Θράκη, της οποίας ηγείται τα τελευταία τρία χρόνια.

«Όχι στα μπαλώματα» ενόψει της νέας ΚΑΠ – Ο ρόλος της Τεχνόπολης

«Ισχυρή Ελλάδα χωρίς ακμαία, παραγωγική, ευημερούσα Περιφέρεια δεν μπορεί να υπάρξει. Τελεία!», διεμήνυσε ο πρώην πρωθυπουργός, προειδοποιώντας ότι η γήρανση του αγροτικού πληθυσμού και η φυγή των νέων από τα χωριά συνιστούν «μείζονα εθνική απειλή». Εν όψει της λήξης των πόρων του Ταμείου Ανάκαμψης και της έναρξης της διαπραγμάτευσης για τη νέα ΚΑΠ, ο Κώστας Καραμανλής ζήτησε διαφάνεια, επενδύσεις στην έρευνα και τις υποδομές, και ένα εθνικό σχέδιο που θα κρατήσει τους νέους στον τόπο τους.

Κλείνοντας την αναφορά του στον θεσμό που τον φιλοξένησε, ο Κώστας Καραμανλής εξήρε την πορεία της Τεχνόπολης Θεσσαλονίκης ως «γέφυρα» μεταξύ έρευνας και επιχειρηματικότητας –από την εγκατάσταση της Deloitte έως τη δημιουργία του Κέντρου Τεχνητής Νοημοσύνης (AI Nucleus) του ΕΚΕΤΑ– υπογραμμίζοντας ότι η πόλη διαθέτει όλα τα εχέγγυα για να εδραιωθεί ως ευρωπαϊκός κόμβος καινοτομίας στη Νοτιοανατολική Ευρώπη.