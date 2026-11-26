Καλεσμένη στο «Νωρίς-Νωρίς» με την Μαρία Ηλιάκη και τον Κρατερό Κατσούλη, ήταν η Ελένη Φιλίνη το πρωί της Πέμπτης 26 Νοεμβρίου. Ανάμεσα σε άλλα, η καλλιτέχνις εξομολογήθηκε ότι μικρή ήταν ερωτευμένη με τον Μπρους Λι και μάλιστα γι’ αυτό ασχολήθηκε και με το καράτε.

Σε ερώτηση για το τι συνέβη και αποφάσισε να ασχοληθεί με τις πολεμικές τέχνες, σε μία εποχή που δεν ήταν το συνηθισμένο, η Ελένη Φιλίνη ανέφερε: «Θα γελάσεις τώρα. Ήμουν ερωτευμένη με τον Μπρους Λι μικρή. Τι να κάνω; Πέθαινα, μιλάμε για έρωτα τώρα. Παιδικό ε; Να τον βλέπω και να λιώνω. Αφίσα στο δωμάτιό μου τεράστια, δεν υπήρχε».

«Ήμουν θυμάμαι τότε στο “Ραντεβού στο Τμήμα Ηθών”, με Παπαγιαννόπουλο, με Κομνηνό, με Φαρμάκη, ήταν και ο Μάρκος Λεζές και έκανε πολεμικές τέχνες και βρήκα αφορμή. Τον ρώτησα που κάνει και πήγα και έμαθα. Εγώ σου λέω τώρα από τα 13-14 ερωτευμένη με τον Μπρους Λι και ξαφνικά βρίσκεται ο Μάρκος που κάνει καράτε», συνέχισε.

Μιλώντας για τον Μπρους Λι, η ηθοποιός είπε: «Θυμάμαι τότε που πέθανε, κλάμα, στεναχώρια, πέρασα μαύρα».