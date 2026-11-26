Ο Τρύφωνας Σαμαράς σε συνέντευξή του στο «Happy Day», αναφέρθηκε σε ένα απρόοπτο που του έτυχε στη διάρκεια ταξιδιού του στη Νέα Υόρκη. Ακόμα, ο επιτυχημένος κομμωτής μίλησε για την Πηγή Δεβετζή, ενώ απάντησε και σε ερώτηση που αφορά το θέμα της απιστίας.

Περιγράφοντας ένα δυσάρεστο περιστατικό που του έτυχε, ο Τρύφωνας Σαμαράς είπε πως: «Όταν έφυγα από τη Νέα Υόρκη την προηγούμενη φορά, έπαθα δηλητηρίαση. Ο Νίκος νόμιζε ότι έχω πάθει ή καρδιά ή εγκεφαλικό. Λέω “βρε, δηλητηρίαση είναι, μην φοβάσαι”».

Αναφερόμενος στην Πηγή Δεβετζή, ο επιτυχημένος κομμωτής αποκάλυψε ότι έχουν καιρό να βρεθούν, αλλά δεν έχουν τσακωθεί. Συγκεκριμένα, εξήγησε στη συνέντευξή του: «Έχω καιρό να την δω, πραγματικά. Αλλά όχι ότι έχουμε τσακωθεί ή κάτι».

Σε ερώτηση για το αν προτιμά να τον απατούν και να μην το ξέρει ή να το μάθει από το Instagram, ο Τρύφωνας Σαμαράς απάντησε ότι: «Προτιμώ να με απατούν και να μην το ξέρω καλύτερα. Γιατί άμα το ξέρω, γίνομαι Σβαρτσενέγκερ».