«Κάθε μέρα και ένα σκάνδαλο στην “αυλή” του κυρίου Μητσοτάκη, που σφυρίζει αδιάφορα. Κάθε σκάνδαλο και ένα χτύπημα στη λειτουργία των θεσμών και της δημοκρατίας και πλήγμα στην πίστη των πολιτών ότι η ζωή τους μπορεί να γίνει καλύτερη. Αυτή τη φορά τη σκυτάλη πήραν τα “σπιτάκια ανακύκλωσης”» επισημαίνει σε ανακοίνωσή της η Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη με αφορμή τις εξελίξεις στην υπόθεση με τα «Σπιτάκια Ανακύκλωσης».

Και προσθέτει: «Εκατοντάδες πολυκέντρα που, όπως καταγγέλλεται, κατέληξαν σε Περιφέρειες και δήμους μέσα από φωτογραφικούς διαγωνισμούς, με υπερκοστολόγηση που πλήρωσαν οι φορολογούμενοι. Σύμφωνα με το πόρισμα της Επιτροπής Δημοσιονομικού Ελέγχου, για κάθε ‘σπιτάκι’ πληρώθηκαν 300.000 ευρώ, ενώ στην ελεύθερη αγορά κόστιζε 66.000. Δηλαδή σχεδόν πενταπλάσια τιμή, με δημόσιο χρήμα».

«Σήμερα η υπόθεση βρίσκεται στο μικροσκόπιο της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας. Δεν είναι η πρώτη φορά και δεν θα είναι η τελευταία. Ο κ. Μητσοτάκης και η παρέα του είναι οι καλύτεροι πελάτες της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας. Η Ελλάδα θα συνεχίσει να εκτίθεται και να στοχοποιείται εξαιτίας τους. Η χώρα έχει υποστεί ζημιά και ο αρχιερέας της διαφθοράς πρέπει να φύγει», καταλήγει η ανακοίνωση της ΕΛ.Α.Σ.