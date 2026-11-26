Δίδυμο στη διαφθορά και στις απευθείας αναθέσεις χαρακτηρίζει το δίδυμο Μητσοτάκη -Τσίπρα το ΠΑΣΟΚ σε ανακοίνωσή του απαντώντας στις βολές της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης. «Το μόνο αριστερό που έχετε είναι ότι καταντήσατε ο αριστερός ψάλτης της δεξιάς. Και μάλιστα της χειρότερης εκδοχής της, της δεξιάς του κ. Μητσοτάκη και του κ. Γεωργιάδη», τονίζει το ΠΑΣΟΚ.

«Ο κ. Τσίπρας επιτίθεται στο ΠΑΣΟΚ γιατί δεν κλείσαμε τα μάτια μπροστά στις ατράνταχτες αποδείξεις των στημένων διαγωνισμών όπου συμμετείχαν «τυχαία» μόνο εταιρείες του υπαρχηγού του στην ΕΛΑΣ, Μ. Χατζηγιαννάκη και έπαιρναν δουλειές από τον συνεταίρο του, Δήμαρχο Στυλίδας», αναφέρει στην ανακοίνωση της η Χαριλάου Τρικούπη. Διερωτάται, μάλιστα, λέγοντας: «Είναι τυχαίο που ο κατά τα άλλα λαλίστατος κ. Γεωργιάδης είναι ο μόνος που δεν έχει μιλήσει για τις αποκαλύψεις που αφορούν τον κ.Χατζηγιαννάκη;»

Αναλυτικά η ανακοίνωση του ΠΑΣΟΚ

«Το μόνο δίδυμο που αναδείχθηκε αυτές τις ημέρες είναι το δίδυμο Μητσοτάκη -Τσίπρα. Δίδυμο στη διαφθορά και στις απευθείας αναθέσεις. Δύο συστήματα εξουσίας τόσο ίδια και τόσο επικίνδυνα για τη διαφάνεια, την αξιοκρατία και την προστασία του δημοσίου χρήματος.

Ο κ. Τσίπρας επιτίθεται στο ΠΑΣΟΚ γιατί δεν κλείσαμε τα μάτια μπροστά στις ατράνταχτες αποδείξεις των στημένων διαγωνισμών όπου συμμετείχαν «τυχαία» μόνο εταιρείες του υπαρχηγού του στην ΕΛΑΣ, Μ. Χατζηγιαννάκη και έπαιρναν δουλειές από τον συνεταίρο του, Δήμαρχο Στυλίδας. Θέλατε μήπως να σας χειροκροτήσουμε για τα σκανδαλώδη παιχνίδια του Γραμματέα σας με το δημόσιο χρήμα;

Αλήθεια αυτό είναι το ύφος και ήθος της rebranded διακυβέρνησης που πρεσβεύετε;

Δίνετε άλλοθι και μιμείστε όλες τις πρακτικές διαφθοράς της κυβέρνησης Μητσοτάκη. Η αδράνεια ή ακόμα χειρότερα η γνώση σας για όσα έγιναν, τροφοδοτούν την ατζέντα του συστήματος Μητσοτάκη ότι δήθεν «όλοι ίδιοι είναι». Όχι, δεν είμαστε όλοι ίδιοι.

Ούτε αριστερά είστε, ούτε πρόοδος. Έναν προσωπικό μηχανισμό που χορηγεί τη Νέα Δημοκρατία δημιουργήσατε για να πετύχετε τις προσωπικές σας φιλοδοξίες. Το μόνο αριστερό που έχετε είναι ότι καταντήσατε ο αριστερός ψάλτης της δεξιάς. Και μάλιστα της χειρότερης εκδοχής της, της δεξιάς του κ. Μητσοτάκη και του κ. Γεωργιάδη.

ΥΓ. Είναι τυχαίο που ο κατά τα άλλα λαλίστατος κ. Γεωργιάδης είναι ο μόνος που δεν έχει μιλήσει για τις αποκαλύψεις που αφορούν τον κ.Χατζηγιαννάκη;»