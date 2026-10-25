Κώστας Καραμανλής στο Πολεμικό Μουσείο: «Η Τουρκία επιδιώκει να επιβάλει το δίκαιο του ισχυρότερου» – «Αστήρικτο το τουρκολιβυκό μνημόνιο» – Δείτε φωτογραφίες και βίντεο

Μήνυμα ετοιμότητας για «τον δύσκολο κόσμο που ανατέλλει και το μολυβένιο ορίζοντα που είναι μπροστά μας» έστειλε ο πρώην πρωθυπουργός, Κώστας Καραμανλής στο πλαίσιο εκδήλωσης της Ένωσης Αποστράτων Αξιωματικών Στρατού στο Πολεμικό Μουσείο, με αφορμή την επέτειο του «ΟΧΙ». Ταυτόχρονα, στηλίτευσε όχι μόνον την τουρκική προκλητικότητα, που επιδιώκει να επιβληθεί σε όλες τις εθνικές υποθέσεις, ενώ χαρακτήρισε «αστήρικτο» το τουρκολιβυκό μνημόνιο.

Ορμώμενος από το μήνυμα εθνικής ομοψυχίας του πολέμου του 1940 και αντίστασης στη ναζιστική κατοχή, ο Κώστας Καραμανλής υπογράμμισε: «Τότε συνδυάστηκαν οι εξής αρχές: Ηγεσία να υπερασπιστεί την εδαφική ακεραιότητα και εθνική αξιοπρέπεια, προετοιμασία, πατριωτικό φρόνημα και εθνική ομοψυχία για την υπεράσπιση της πατρίδας». «Πρόκειται για αρετές που αποτελούν πρότυπο επιτυχίας για σήμερα και για πάντα», τόνισε. «Αυτά απαιτούνται σήμερα με εγρήγορση, ετοιμότητα, ισχυρή αποτρεπτική ικανότητα και την ίδια βούληση να υπερασπιστούν την εθνική ακεραιότητα και τις εθνικές μας θέσεις», επισήμανε.

Για την τουρκική προκλητικότητα και το τουρκολιβυκό μνημόνιο

Αναφερόμενος στην τουρκική προκλητικότητα ο Κώστας Καραμανλής είπε: «Η άποψη ότι δεν μπορούμε να έχουμε όλα δικά μας, υπονομεύει την δική μας θέσης γιατί δεν μπορεί έτσι να λυθεί η ελληνοτουρκική διένεξη. Όλες οι κυβερνήσεις από το 1974 προσπάθησαν μέσω του διαλόγου». «Διότι η Τουρκία ότι επιμένει στο casus belli δεν αποσκοπεί στο να αποτρέψει την πλήρη και απόλυτη εφαρμογή της επέκτασης τα 12 μίλια της ελληνικής αιγιαλίτιδας ζώνης παντού στο Αιγαίο, αλλά θεωρεί ότι πρέπει να την αποτρέψει ολοσχερώς», υπογράμμισε.

Κάνοντας ειδική αναφορά στην τελευταία εξέλιξη αναφορικά με την κύρωση του τουρκολιβυκού μνημονίου από την κυβέρνηση του Χαφτάρ και την εθνοσυνέλευση της Λιβύης, ο Κώστας Καραμανλής τόνισε: «Όταν η Τουρκία καταρτίζει το τουρκολιβυκό σύμφωνο επιχειρεί να επιβάλει την αστήριχτη άποψη ότι τα νησιά στερούνται υφαλοκρηπίδας και ΑΟΖ».

Στο ίδιο πνεύμα στηλίτευσε την επιθετική πρακτική της Τουρκίας λέγοντας: «Όταν η Τουρκία αντιτίθεται στο καλώδιο ηλεκτρικής σύνδεσης με την Κύπρο, εν γνώσει της ότι πρόκειται για ευρωπαϊκό έργο, εννοεί ότι θέλει να έχει σε όλα τον τελευταίο λόγο». «Όταν αναγγέλλει θαλάσσια πάρκα στο Βόρειο και το Νότιο Αιγαίο, δεν αντιδρά μόνον στην ανακήρυξη των ελληνικών θαλασσίων πάρκων, τα οποία βρίσκονται εντός των ελληνικών χωρικών υδάτων, αλλά σκόπιμα καλύπτει και διεθνή ύδατα», επισήμανε ο Κώστας Καραμανλής.

«Όταν θέτει ζήτημα αποστρατιωτικοποίησης, τότε δεν παραβιάζει μόνον την συνθήκη της Λωζάννης, αλλά στοχεύει στην αποδυνάμωση της στρατιωτικής ισχύος της χώρας μας, όπως και στην διάβρωση της εθνικής αμυντικής αποτρεπτικής ικανότητας», σημείωσε. «Και χρησιμοποιεί την αποστρατιωτικοποίηση για αμφισβήτηση της εδαφικής ακεραιότητας της χώρας μας», πρόσθεσε.

Με την επισήμανση ότι «η Τουρκία περιφρονεί το διεθνές δίκαιο και του δικαίου της θάλασσας», ο Κώστας Καραμανλής της καταλόγισε ότι «επιδιώκει να επιβάλει το δίκαιο του ισχυρότερου».

«Δεν μπορεί να γίνει αποδεκτό όποιο αίτημα της Τουρκίας σχετικά με το καλώδιο, γιατί μετά από αυτό δεν θα μπορούμε να κάνουμε κανένα έργο υποδομής στα νησιά μας», ξεκαθάρισε.

«Εξ αυτού του λόγου, όσοι ισχυρίζονται ότι πρέπει να κυρωθεί από την ελληνική Βουλή το τουρκολιβυκό μνημόνιο, αυτοί σφάλλουν γιατί αυτό κινείται εις βάρος της εδαφικής μας ακεραιότητα», τόνισε ο Κώστας Καραμανλής. «Διότι πρόκειται για τους ίδιους που σφυρίζουν αδιάφορα για την Κύπρο», πρόσθεσε.

Επίθεση στους δήθεν συμμάχους

Κάνοντας μια ευρύτερη αναφορά στους δήθεν συμμάχους, ο Κώστας Καραμανλής τους ταύτισε με «όσους μας θέλουν στη λογική υποτέλειας», όπως είπε χαρακτηριστικά καταχειροκροτούμενος. «Κανείς δεν σε σέβεται εάν δεν υπερασπίζεσαι την εθνική σου αξιοπρέπεια», υπογράμμισε.

Εξήγησε, μάλιστα, ότι «πρόκειται για τους συμμάχους και ετέρους που μας προτείνουν να μη μιλάμε με τους Ρώσους, να μη συνεργαζόμαστε με τους Κινέζους, να στηρίξουμε την Αλβανία στην διαδικασία ένταξης στην ΕΕ παρότι κάνει τα μύρια όσα εις βάρος της ελληνικής μειονότητας, να αποδεχθούμε την ετεροβαρή συμφωνία των Πρεσπών, να αναγνωρίσουμε το Κοσσυφοπέδιο, να στείλουμε όπλα στην Ουκρανία, να ξεχάσουμε τις γερμανικές αποζημιώσεις για τα αίσχη της Κατοχής, να υιοθετήσουμε άκριτα τις υπερβολές της woke ατζέντα γιατί έτσι το θέλει μια κοσμοπολίτικη elite χωρίς πατρίδα και χωρίς ρίζες, χωρίς σεβασμό στην εθνική διαδρομή και την εθνική ταυτότητα», στηλίτευσε ο Κώστας Καραμανλής.

«Ευθύνη της ευρωπαϊκής άρχουσας τάξης η απονομιμοποίηση του μεταπολεμικού οικονομικού οικοδομήματος»

Αναφερόμενος στην υποχώρηση του μεταπολεμικού ευρωπαϊκού κοινωνικού οικοδομήματος, που αποσκοπούσε στην κοινωνική συνοχή με ισχυρό κοινωνικό κράτος, ο Κώστας Καραμανλής διαπίστωσε: «Έχουν συντελεστεί η απονομιμοποίηση του μεταπολεμικού κοινωνικού και οικονομικού οικοδομήματος με ευθύνη της ευρωπαϊκής άρχουσας τάξης, η οποία έρχεται καλπάζοντας και θέτει σε κίνδυνο την κοινωνική συνοχή και τον τρόπο ζωής που γνωρίσαμε».

Ο πρώην πρωθυπουργός έκλεισε την ομιλία του με μια προειδοποίηση και έκκληση για ετοιμότητα. «Η βοή των πλησιαζόντων γεγονότων τείνει να γίνει εκκωφαντική. Για αυτόν τον δύσκολο κόσμο που ανατέλλει, για αυτόν το μολυβένιο ορίζοντα πρέπει να είμαστε έτοιμοι», είπε χαρακτηριστικά.

Ποιοι έδωσαν το παρών στην εκδήλωση

Το «παρών» στην εκδήλωση έδωσε ο πρώην πρωθυπουργός Αντώνης Σαμαράς, ενώ στην πρώτη σειρά κάθισαν -δίπλα δίπλα μάλιστα – τρεις πρώην πρόεδροι της ΟΝΝΕΔ: Ο ευρωβουλευτής Ευάγγελος Μεϊμαράκης, ο Γιώργος Βουλγαράκης και ο Βασίλης Μιχαλολιάκος. Επίσης, μεταξύ άλλων, παρευρέθηκαν ο γραμματέας της Νέας Δημοκρατίας, Κωνσταντίνος Κυρανάκης, οι βουλευτές του κόμματος, Άγγελος Συρίγος και Δημήτρης Καλογερόπουλος, ο διοικητής του Αγίου Όρους, Αλκιβιάδης Στεφανής, η πρώην πρόεδρος του Αρείου Πάγου και πρώην υπηρεσιακή πρωθυπουργός Βασιλική Θάνου, ο πρώην υπουργός Γιάννης Βαλυνάκης, ο Ευάγγελος Αντώναρος, ο Αργύρης Ντινόπουλος και ο Σάββας Καλεντερίδης.