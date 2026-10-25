Θεσπρωτία: Έκλεισε ο δρόμος από την Ηγουμενίτσα προς την Πλαταριά λόγω καθίζησης

Κλειστός παραμένει ο δρόμος από την Ηγουμενίτσα προς την Πλαταριά λόγω καθίζησης του οδοστρώματος. Η κυκλοφορία διεξάγεται μέσω Καρτερίου και Εγνατίας Οδού, ενώ τη Δευτέρα θα εξεταστούν τα απαραίτητα μέτρα.

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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Στη διακοπή της κυκλοφορίας στον δρόμο που συνδέει την Ηγουμενίτσα με την Πλαταριά οδήγησε σοβαρή καθίζηση του οδοστρώματος στην είσοδο του χωριού, με την κίνηση των οχημάτων να διεξάγεται μέσω Καρτερίου και Εγνατίας Οδού.
  • Σύμφωνα με την αρχική εκτίμηση της Πολιτικής Προστασίας, η καθίζηση εντοπίζεται σε τρία διαφορετικά σημεία της δεξιάς λωρίδας κυκλοφορίας, όπου εκτελούνταν εργασίες ασφαλτόστρωσης και θεμελίωσης κατοικίας.
  • Την απόφαση για το κλείσιμο του δρόμου έλαβε ο αντιπεριφερειάρχης Θεσπρωτίας, Θωμάς Πιτούλης, για την αποφυγή ατυχημάτων, ενώ τη Δευτέρα αναμένεται να εξεταστούν τα μέτρα αντιμετώπισης του προβλήματος.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

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Στη διακοπή της κυκλοφορίας στον δρόμο που συνδέει την Ηγουμενίτσα με την Πλαταριά οδήγησε σοβαρή καθίζηση του οδοστρώματος στην είσοδο του χωριού. Η κυκλοφορία των οχημάτων διεξάγεται πλέον μέσω Καρτερίου και Εγνατίας Οδού.

Σύμφωνα με την αρχική εκτίμηση της Πολιτικής Προστασίας της Περιφερειακής Ενότητας Θεσπρωτίας, η καθίζηση εντοπίζεται σε τρία διαφορετικά σημεία της δεξιάς λωρίδας κυκλοφορίας.

Στο συγκεκριμένο τμήμα του δρόμου εκτελούνταν εργασίες ασφαλτόστρωσης, ενώ παράλληλα πραγματοποιούνταν εργασίες θεμελίωσης κατοικίας.

Την απόφαση για το κλείσιμο του δρόμου έλαβε ο αντιπεριφερειάρχης Θεσπρωτίας, Θωμάς Πιτούλης, προκειμένου να αποφευχθούν ατυχήματα κατά τη διάρκεια της νύχτας.

Τη Δευτέρα αναμένεται να εξεταστούν τα μέτρα που θα ληφθούν για την αντιμετώπιση του προβλήματος.

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