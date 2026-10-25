Κώστας Καραμανλής στο Πολεμικό Μουσείο: «Η Τουρκία περιφρονεί το διεθνές δίκαιο» – «Αστήρικτο το τουρκολιβυκό μνημόνιο»

Με έναν συγκινητικό βίντεο για τη έναρξη του πολέμου με την Ιταλία την 28η Οκτωβρίου του 1940 και την γερμανική εισβολή ξεκίνησε η εκδήλωση της Ένωσης Αποστράτων Αξιωματικών Στρατού στο Πολεμικό Μουσείο, με αφορμή την επέτειο του «ΟΧΙ».

Με συγκίνηση μίλησε στην εκδήλωση η ηθοποιός, Μιμή Ντενίση επικαλούμενη το οικογενειακό παρελθόν της, καθώς ο πατέρας της είχε πολεμήσει στο αλβανικό μέτωπο.

Από την πλευρά του ο πρόεδρος, Ένωσης Αποστράτων Αξιωματικών Στρατού, Ιωάννης Βεβούρος εξέφρασε την βεβαιότητα ότι «η Ελλάδα μπορεί να ανταποκριθεί σε όλες τις προκλήσεις». Χαρακτήρισε, μάλιστα, «το έπος του 1940 ως την μεγαλύτερη δοκιμασία στη ιστορία της χώρας μας». Για τη δε γερμανική εισβολή και την κατοχή από τους Ναζί, ο Ιωάννης Βεβούρος έκανε λόγο για «ύμνο στην αντίσταση». Ο ίδιος μίλησε για τα 56 χρόνια από την τουρκική εισβολή στην Κύπρο, που συνδυάστηκε με την πτώση της Χούντας και καθόρισαν την ιστορία της Ελλάδας.

Από το βήμα της εκδήλωσης, ο πρώην πρωθυπουργός, Κώστας Καραμανλής μίλησε για το αδιαπραγμάτευτο «ΟΧΙ» του Μεταξά, παρά το παρελθόν του, όπως χαρακτηριστικά είπε στέλνοντας μήνυμα εθνικής υπερηφάνειας. «Εκείνη την περίοδο η Ελλάδα επέλεξε ένα σύγχρονο για την εποχή αμυντικό δόγμα με την προετοιμασία να έχει κριθεί ως επαρκής», σημείωσε ο Κώστας Καραμανλής. Υπενθύμισε, όμως, ότι υπήρχε η υπεροπλία της Ιταλίας. «Αλλά χάρη στο υψηλό φρόνημα, το θαύμα έγινε», πρόσθεσε. Σημείωσε, μάλιστα, ότι ήταν άμεση η ανταπόκριση στην γενική επιστράτευση απλών πολιτών, αλλά και προσωπικοτήτων από την πολιτική και πολιτισμό.

Για την τουρκική προκλητικότητα και το τουρκολιβυκό μνημόνιο

Αναφερόμενος στην τουρκική προκλητικότητα ο Κώστας Καραμανλής είπε: «Η άποψη ότι δεν μπορούμε να έχουμε όλα δικά μας, υπονομεύει την δική μας θέσης γιατί δεν μπορεί έτσι να λυθεί η ελληνοτουρκική διένεξη. Όλες οι κυβερνήσεις από το 1974 προσπάθησαν μέσω του διαλόγου. Διότι η Τουρκία ότι επιμένει στο casus belli δεν αποσκοπεί στο να αποτρέψει την πλήρη και απόλυτη εφαρμογή της επέκτασης τα 12 μίλια της ελληνικής αιγιαλίτιδας ζώνης παντού στο Αιγαίο, αλλά θεωρεί ότι πρέπει να την αποτρέψει ολοσχερώς», υπογράμμισε.

«Όταν η Τουρκία καταρτίζει το τουρκολιβυκό σύμφωνο επιχειρεί να επιβάλει την αστήρικτη άποψη ότι τα νησιά στερούνται υφαλοκρηπίδας και ΑΟΖ», τόνισε ο Κώστας Καραμανλής. «Όταν η Τουρκία αντιτίθεται στο καλώδιο ηλεκτρικής σύνδεσης με την Κύπρο, εν γνώσει της ότι πρόκειται για ευρωπαϊκό έργο, εννοεί ότι θέλει να έχει σε όλα τον τελευταίο λόγο», πρόσθεσε. «Όταν αναγγέλλει θαλάσσια πάρκα στο Βόρειο και το Νότιο Αιγαίο, δεν αντιδρά μόνον στην ανακήρυξη των ελληνικών θαλασσίων πάρκων, τα οποία βρίσκονται εντός των ελληνικών χωρικών υδάτων, αλλά σκόπιμα καλύπτει και διεθνή ύδατα», επισήμανε ο Κώστας Καραμανλής.

«Όταν θέτει ζήτημα αποστρατιωτικοποίησης, τότε δεν παραβιάζει μόνον την συνθήκη της Λωζάννης, αλλά στοχεύει στην αποδυνάμωση της στρατιωτικής ισχύος της χώρας μας, όπως και στην διάβρωση της εθνικής αμυντικής αποτρεπτικής ικανότητας», σημείωσε.

Με την επισήμανση ότι «η Τουρκία περιφρονεί το διεθνές δίκαιο και του δικαίου της θάλασσας», ο Κώστας Καραμανλής της καταλόγισε ότι «επιδιώκει να επιβάλει το δίκαιο του ισχυρότερου».

«Δεν μπορεί να γίνει αποδεκτό όποιο αίτημα της Τουρκίας σχετικά με το καλώδιο, γιατί μετά από αυτό δεν θα μπορούμε να κάνουμε κανένα έργο υποδομής στα νησιά μας», υπογράμμισε.

«Εξ αυτού του λόγου, όσοι ισχυρίζονται ότι πρέπει να κυρωθεί από την ελληνική Βουλή το τουρκολιβυκό μνημόνιο, αυτοί σφάλλουν γιατί αυτό κινείται εις βάρος της εδαφικής μας ακεραιότητα», τόνισε ο Κώστας Καραμανλής. «Διότι πρόκειται για τους ίδιους που σφυρίζουν αδιάφορα για την Κύπρο», πρόσθεσε.

«Πρόκειται για τους συμμάχους και ετέρους που μας προτείνουν να μη μιλάμε με τους Ρώσους, να μη συνεργαζόμαστε με τους Κινέζους, να στηρίξουμε την Αλβανία στην διαδικασία ένταξης στην ΕΕ παρότι κάνει τα μύρια όσα εις βάρος της ελληνικής μειονότητας, να αποδεχθούμε την ετεροβαρή συμφωνία των Πρεσπών, να αναγνωρίσουμε το Κοσσυφοπέδιο, να στείλουμε όπλα στην Ουκρανία, να ξεχάσουμε τις γερμανικές αποζημιώσεις για τα αίσχη της Κατοχής, να υιοθετήσουμε άκριτα τις υπερβολές της woke ατζέντα γιατί έτσι το θέλει μια κοσμοπολίτικη elite χωρίς πατρίδα και χωρίς ρίζες, χωρίς σεβασμό στην εθνική διαδρομή και την εθνική ταυτότητα», στηλίτευσε ο Κώστας Καραμανλής.

«Πρόκειται για όσους μας θέλουν στη λογική υποτέλειας», υπογράμμισε για να προσθέσει: «Κανείς δεν σε σέβεται εάν δεν υπερασπίζεσαι την εθνική σου αξιοπρέπεια».

Μιλώντας για τις κοινωνικές αλλαγές στις χώρες της Ευρώπης που έχουν συντελεστεί με «απονομιμοποίηση του μεταπολεμικού κοινωνικού και οικονομικού οικοδομήματος με ευθύνη της ευρωπαϊκής άρχουσας τάξης έρχεται καλπάζοντας και θέτει σε κίνδυνο την κοινωνική συνοχή και τον τρόπο ζωής που γνωρίσαμε».

«Η βοή των πλησιαζόντων γεγονότων τείνει να γίνει εκκωφαντική. Για αυτόν τον δύσκολο κόσμο που ανατέλλει, για αυτόν το μολυβένιο ορίζοντα πρέπει να είμαστε έτοιμοι», κατέληξε στην ομιλία του ο Κώστας Καραμανλής.

Το «παρών» μεταξύ άλλων έχουν δώσει οι Αντώνης Σαμαράς και Ευάγγελος Μεϊμαράκης, αλλά και στελέχη της Νέας Δημοκρατίας.