Στέιτ Ντιπάρτμεντ: «Προκλητική» και «μη εποικοδομητική» η επικύρωση του τουρκολιβυκού μνημονίου

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Την αντίθεσή του στην επικύρωση του τουρκολιβυκού μνημονίου για την οριοθέτηση των θαλάσσιων ζωνών εκφράζει το Στέιτ Ντιπάρτμεντ, χαρακτηρίζοντας την εξέλιξη «μη εποικοδομητική» και «προκλητική». Παράλληλα, το αμερικανικό Υπουργείο Εξωτερικών καλεί την Ελλάδα και την Τουρκία να επιλύσουν τις διαφορές τους μέσω διμερούς διαλόγου.

Στην ανακοίνωσή του, το Στέιτ Ντιπάρτμεντ επισημαίνει ότι η θέση των ΗΠΑ παραμένει αμετάβλητη, ενώ ενθαρρύνει τις χώρες της Ανατολικής Μεσογείου να επιδιώκουν την επίλυση των διαφορών τους μέσω διαπραγματεύσεων καλής πίστης και να αποφεύγουν προκλητικές ενέργειες.

Η ανακοίνωση του Στέιτ Ντιπάρτμεντ

«Η ανακοίνωση της επικύρωσης του τουρκολιβυκού μνημονίου κατανόησης για την οριοθέτηση θαλάσσιων ζωνών έχει αυξήσει τις εντάσεις στην περιοχή και αποτελεί μια μη εποικοδομητική και προκλητική εξέλιξη. Η θέση μας επί του ζητήματος αυτού δεν έχει αλλάξει.

Ενθαρρύνουμε όλες τις χώρες, συμπεριλαμβανομένων των εταίρων μας στην Ανατολική Μεσόγειο, να επιλύουν τις διαφορές τους σχετικά με τις θαλάσσιες ζώνες μέσω διαπραγματεύσεων καλής πίστης και να αποφεύγουν οποιαδήποτε προκλητική συμπεριφορά.

Η Ελλάδα και η Τουρκία είναι αμφότερες σύμμαχοι στο ΝΑΤΟ. Τις ενθαρρύνουμε να διεξάγουν διμερή διάλογο για την αντιμετώπιση οποιωνδήποτε σημείων διαφωνίας μεταξύ τους.

Η ειρηνική επίλυση τέτοιων διαφορών ανοίγει τον δρόμο για εμπορικές επενδύσεις και ερευνητικές δραστηριότητες που θα ωφελήσουν ολόκληρη την περιοχή».