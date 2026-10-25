Κολοσσός – Vikos Falcons 80-70: Επέστρεψαν στις νίκες οι Ροδίτες, χωρίς «ροζ φύλλο» ακόμα η ομάδα των Ιωαννίνων

Ο Κολοσσός Ρόδου επικράτησε με 80-70 των Vikos Falcons για την 4η αγωνιστική της GBL, επιστρέφοντας στις νίκες. Οι γηπεδούχοι αξιοποίησαν την αμυντική τους λειτουργία και την ευστοχία τους από την περιφέρεια, ενώ η ομάδα των Ιωαννίνων γνώρισε την τέταρτη ήττα της σε ισάριθμες αναμετρήσεις στο πρωτάθλημα.

Καθοριστική ήταν η παρουσία του Σι Τζέι Χάρις, ο οποίος σημείωσε 19 πόντους με 4/6 τρίποντα, συμβάλλοντας στη δημιουργία διψήφιας διαφοράς κατά τη διάρκεια του τρίτου δεκαλέπτου. Οι φιλοξενούμενοι προσπάθησαν να μειώσουν στο τελευταίο μέρος του αγώνα, χωρίς όμως να καταφέρουν να ανατρέψουν την κατάσταση.

Η εξέλιξη της αναμέτρησης

Ο Κολοσσός ξεκίνησε καλύτερα και απέκτησε προβάδισμα έξι πόντων (13-7), με τον Άπσον να προσφέρει επιθετικές λύσεις. Οι Vikos Falcons αντέδρασαν και μείωσαν σε 21-20, αλλά οι εύστοχες βολές του Καράμπελα επέτρεψαν στους Ροδίτες να ολοκληρώσουν την πρώτη περίοδο προηγούμενοι με 24-20.

Στις αρχές του δεύτερου δεκαλέπτου, ο Πατρίκης έδωσε για πρώτη φορά το προβάδισμα στους φιλοξενούμενους, διαμορφώνοντας το 24-25. Η απάντηση των γηπεδούχων ήταν άμεση, καθώς ανέκτησαν το προβάδισμα και διατήρησαν μια μικρή διαφορά μέχρι την ανάπαυλα, με το πρώτο ημίχρονο να ολοκληρώνεται στο 40-36.

Η εικόνα του αγώνα άλλαξε στο τρίτο δεκάλεπτο, όταν ο Χάρις συνέβαλε επιθετικά ώστε ο Κολοσσός να προηγηθεί για πρώτη φορά με διψήφια διαφορά (48-38). Οι Ροδίτες συνέχισαν στον ίδιο ρυθμό και, με επιμέρους σκορ 21-10, αύξησαν τη διαφορά στους 15 πόντους (61-46). Στο τέλος της τρίτης περιόδου, το σκορ ήταν 65-52.

Στο τελευταίο δεκάλεπτο, οι Vikos Falcons επιχείρησαν να μειώσουν την απόσταση από τους γηπεδούχους. Με σερί 7-0, πλησίασαν στους οκτώ πόντους (72-64) στο 37ο λεπτό, χωρίς να καταφέρουν να μειώσουν περισσότερο τη διαφορά. Ο Κολοσσός διατήρησε το προβάδισμά του μέχρι τη λήξη και εξασφάλισε τη νίκη με 80-70.

Οι πρωταγωνιστές του αγώνα

Πρώτος σκόρερ του Κολοσσού ήταν ο Σι Τζέι Χάρις με 19 πόντους και 4/6 τρίποντα. Ο Καμπερίδης πρόσθεσε 11 πόντους, έχοντας 3/4 τρίποντα και τέσσερα ριμπάουντ, ενώ ο Άπσον ολοκλήρωσε την αναμέτρηση με εννέα πόντους και έξι ριμπάουντ.

Για τους Vikos Falcons, ο Φλόιντ σημείωσε 14 πόντους με 4/12 σουτ εντός παιδιάς, ενώ ο Πατρίκης είχε 13 πόντους και πέντε ριμπάουντ. Ο ΜακΝάιρ κατέγραψε double-double, συγκεντρώνοντας 10 πόντους και 10 ριμπάουντ.

Μετά την ολοκλήρωση της τέταρτης αγωνιστικής, οι Vikos Falcons παραμένουν χωρίς νίκη στην GBL, με απολογισμό 0-4.

Τα δεκάλεπτα: 24-20, 40-36, 65-52, 80-70.

Διαιτητές: Πουρσανίδης, Μπακάλης, Νικολαΐδης.