Ολυμπιακός – Καλαμάτα 5-0: «Ξέσπασε» με… «show» Ζότα Σίλβα

Την ευρύτερη νίκη του στο πρωτάθλημα σημείωσε ο Ολυμπιακός, επικρατώντας με 5-0 της Καλαμάτας στο Φάληρο. Πρωταγωνιστής της αναμέτρησης ήταν ο Ζότα Σίλβα, ο οποίος πέτυχε χατ τρικ, ενώ οι Μάριους και Μπέιλι σημείωσαν τα πρώτα τους γκολ. Με αυτό το αποτέλεσμα, οι «ερυθρόλευκοι» έφτασαν τις επτά νίκες σε ισάριθμους αγώνες σε Ελλάδα και Ευρώπη.

Η ομάδα του Ιμανόλ Αλγκουαθίλ είχε τον έλεγχο από το ξεκίνημα και δημιούργησε αρκετές ευκαιρίες, χωρίς όμως να καταφέρει να σκοράρει στα πρώτα λεπτά. Ο Ζότα Σίλβα έδωσε τη λύση στο 38′, ανοίγοντας το σκορ, και τρία λεπτά αργότερα διπλασίασε τα τέρματα του Ολυμπιακού. Ο Πορτογάλος ολοκλήρωσε το χατ τρικ του στο 47′, με τους Μάριους και Μπέιλι να διαμορφώνουν το τελικό αποτέλεσμα στο τελευταίο εικοσάλεπτο.

Οι επιλογές των δύο προπονητών

Ο Ιμανόλ Αλγκουαθίλ προχώρησε σε επτά αλλαγές στην αρχική ενδεκάδα του Ολυμπιακού σε σύγκριση με την αναμέτρηση απέναντι στη Σπάρτα Πράγας. Ο Ορτέγκα βρέθηκε κάτω από τα δοκάρια, με τους Πέντερσεν, Πιρόλα, Σμαΐλοβιτς και Τικνιζάν στην αμυντική γραμμή. Οι Φρόιλερ και Πουέρτα αποτέλεσαν το δίδυμο στον άξονα, ενώ οι Ζότα Σίλβα και Ρόκα αγωνίστηκαν στα άκρα της επίθεσης. Ο Σα τοποθετήθηκε πίσω από τον μοναδικό προωθημένο, Γκονζάλες.

Από την πλευρά του, ο Χριστοφιλέας έκανε δύο αλλαγές στην ενδεκάδα της Καλαμάτας, επιλέγοντας τους Χατζηθεοδωρίδη και Καρεάσο. Οι φιλοξενούμενοι παρατάχθηκαν με σχηματισμό 4-3-3, έχοντας τους Πινέιρο, Σίγκουρντσον και Καρεάσο στη μεσαία γραμμή, ενώ την επιθετική τριάδα συνέθεσαν οι Βάργκας, Μορέιρα και Κουρμινόφσκι.

Ο Ζότα Σίλβα έδωσε προβάδισμα δύο τερμάτων στον Ολυμπιακό

Ο Ολυμπιακός δημιούργησε την πρώτη του σημαντική ευκαιρία στο 5ο λεπτό, όταν ο Ρόκα επιχείρησε σουτ, στέλνοντας την μπάλα λίγο έξω από την εστία. Στο 16′, ο Ζότα Σίλβα δεν κατάφερε να σκοράρει από κοντινή απόσταση, παρότι βρέθηκε σε πλεονεκτική θέση.

Η Καλαμάτα επιχείρησε να απειλήσει στο 18′, αρχικά με εκτέλεση φάουλ του Μορέιρα, η οποία σταμάτησε στα σώματα των αμυντικών, και στη συνέχεια με σουτ του ποδοσφαιριστή της που κατέληξε άουτ.

Στο 28′, ο Βάργκας δοκίμασε το πόδι του, αλλά ο Ορτέγκα μπλόκαρε την μπάλα. Οι γηπεδούχοι συνέχισαν να αναζητούν το γκολ, δημιουργώντας ευκαιρίες με τον Ρόκα και τον Πουέρτα. Μάλιστα, στο 34′, ο τελευταίος επιχείρησε σουτ, αναγκάζοντας τον Βασίλιεβιτς σε δύσκολη απόκρουση.

Η λύση για τον Ολυμπιακό ήρθε στο 38′, όταν ο Ρόκα πραγματοποίησε σέντρα και ο Ζότα Σίλβα σκόραρε με κεφαλιά, κάνοντας το 1-0. Στη συγκεκριμένη φάση, οι αμυντικοί της Καλαμάτας δεν κατάφεραν να περιορίσουν ούτε τον δημιουργό ούτε τον σκόρερ.

Τρία λεπτά αργότερα, στο 41′, οι «ερυθρόλευκοι» διπλασίασαν το προβάδισμά τους. Ο Ρόκα τροφοδότησε τον Σα, ο οποίος πάσαρε στον Ζότα Σίλβα. Ο Πορτογάλος επιχείρησε άμεσα σουτ έξω από την περιοχή και έστειλε την μπάλα στη γωνία της εστίας, διαμορφώνοντας το 2-0, που ήταν και το σκορ του πρώτου ημιχρόνου.

Χατ τρικ στο 47′ και δύο ακόμη γκολ στο δεύτερο ημίχρονο

Ο Ολυμπιακός συνέχισε στον ίδιο ρυθμό μετά την ανάπαυλα και χρειάστηκε μόλις δύο λεπτά για να πετύχει τρίτο γκολ. Στο 47′, ο Τικνιζάν γύρισε την μπάλα στην περιοχή και ο Ζότα Σίλβα σκόραρε με κοντινό σουτ, ολοκληρώνοντας το χατ τρικ του και ανεβάζοντας τον δείκτη του σκορ στο 3-0.

Η Καλαμάτα κατάφερε να στείλει την μπάλα στα δίχτυα στο 64′, όταν ο Βάργκας σκόραρε με κεφαλιά από κοντινή απόσταση. Ωστόσο, έπειτα από έλεγχο του VAR, το γκολ ακυρώθηκε, καθώς διαπιστώθηκε ότι ο Στρούγγης βρισκόταν σε θέση οφσάιντ και επηρέαζε τη φάση.

Οι γηπεδούχοι διατήρησαν την επιθετική τους δραστηριότητα, δημιουργώντας επιπλέον ευκαιρίες, μεταξύ άλλων και με τον Μάριους. Στο 74′, ο τελευταίος αξιοποίησε τη σέντρα του Πέντερσεν και με κοντινή προβολή σημείωσε το 4-0, πετυχαίνοντας το πρώτο του γκολ.

Το τελικό 5-0 διαμορφώθηκε στο 85′ από τον Μπέιλι. Ο ποδοσφαιριστής του Ολυμπιακού πραγματοποίησε ατομική ενέργεια και ολοκλήρωσε τη φάση με σουτ, σημειώνοντας επίσης το πρώτο του τέρμα.

Πέρα από τα τρία γκολ του Ζότα Σίλβα, σημαντική ήταν η συμμετοχή του Πουέρτα στη λειτουργία της μεσαίας γραμμής, ενώ ο Ρόκα είχε άμεση συμβολή στα δύο πρώτα τέρματα, με την ασίστ στο 1-0 και τη συμμετοχή του στη δημιουργία του 2-0. Στη δεύτερη φάση συμμετείχε και ο Σα, ο οποίος αντικαταστάθηκε στο ημίχρονο. Από την πλευρά της Καλαμάτας, οι μεσοεπιθετικοί της, μεταξύ των οποίων ο Μορέιρα, δεν κατάφεραν να δημιουργήσουν σημαντικά προβλήματα στην άμυνα των γηπεδούχων.

Σε ό,τι αφορά τη διαιτησία, οι δύο ομάδες ζήτησαν από ένα πέναλτι στο πρώτο ημίχρονο, χωρίς ο διαιτητής και το VAR να διαπιστώσουν παράβαση. Υπήρξαν επίσης ζητήματα σχετικά με τον καταλογισμό φάουλ και τον πειθαρχικό έλεγχο, ενώ η σημαντικότερη παρέμβαση του VAR αφορούσε την ακύρωση του γκολ της Καλαμάτας.

Ο Ολυμπιακός ολοκλήρωσε την αναμέτρηση με πέντε γκολ, έχοντας μετατρέψει την υπεροχή του σε ουσιαστικό προβάδισμα από το τέλος του πρώτου ημιχρόνου. Η νίκη με 5-0 αποτέλεσε την ευρύτερη φετινή του στο πρωτάθλημα και διατήρησε το απόλυτο των αποτελεσμάτων του σε Ελλάδα και Ευρώπη, με επτά νίκες σε επτά αγώνες.

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ (Ιμανόλ Αλγκουαθίλ): Ορτέγκα, Πέντερσεν, Πιρόλα, Σμαΐλοβιτς, Τικνιζάν, Φρόιλερ, Πουέρτα (60′ Έσε), Ζότα Σίλβα (76′ Μπέιλι), Ρόκα (79′ Φορτούνης), Σα (46′ Τσικίνιο), Γκονζάλες (60′ Μάριους).

ΚΑΛΑΜΑΤΑ (Χριστοφιλέας): Βασίλιεβιτς, Καλουτσικίδης, Στρούγγης, Ροντρίγκεζ, Χατζηθεοδωρίδης, Πινέιρο (75′ Μιράντα), Καρεάσο (61′ Κατάλντι), Σίγκουρντσον, Βάργκας (75′ Μάρτιν), Μορέιρα, Κουρμινόφσκι (61′ Μπόλιβαρ).