Ελένη Καστάνη: «Η ζωή μου ήταν γεμάτη απώλειες – Ξέρω να ανακαλώ τον πόνο μέσα μου, είναι ένα γνώριμο συναίσθημα»

Για τις απώλειες που έχουν σημαδέψει τη ζωή της, τη σχέση με τον γιο της και την αγάπη που εισπράττει από το κοινό μίλησε η Ελένη Καστάνη, η οποία βρέθηκε καλεσμένη στην εκπομπή «Καλημέρα, είπαμε;» της ΕΡΤ, την Κυριακή (25/10).

Η ηθοποιός παραχώρησε συνέντευξη στη Ζωή Κρονάκη και τον Τάσο Ιορδανίδη, με αφορμή τη νέα θεατρική παράσταση στην οποία συμμετέχει. Μεταξύ άλλων, αναφέρθηκε στον θάνατο του πατέρα της όταν ήταν 12 ετών και στον τρόπο με τον οποίο αυτή η εμπειρία επηρέασε την υποκριτική της.

«Η ζωή μου ήταν γεμάτη απώλειες. Η απώλεια του πατέρα μου με έκανε να παίζω πολύ καλά τα δράματα, να έχω μια πολύ καλή βάση, γιατί ήμουν 12 χρονών όταν τον έχασα. Ξέρω να ανακαλώ τον πόνο μέσα μου. Είναι ένα γνώριμο συναίσθημα», ανέφερε η Ελένη Καστάνη.

Οι σπουδές του γιου της και η απώλεια του πατέρα του

Στη συνέχεια, η ηθοποιός μίλησε για τον γιο της, ο οποίος ολοκλήρωσε τις σπουδές του ως μηχανολόγος μηχανικός στην Αγγλία και πλέον πραγματοποιεί μεταπτυχιακές σπουδές. Αναφέρθηκε στις δυσκολίες που αντιμετωπίζει στην προσπάθειά του να ενταχθεί στην αγορά εργασίας, αλλά και στην περίοδο που ζούσε μακριά της.

«Το παιδί μου τώρα έχει τελειώσει τις σπουδές του ως μηχανολόγος μηχανικός. Ζει αυτή τη δυσκολία του να ενταχθεί και να δουλέψει. Τώρα κάνει μεταπτυχιακό. Σπούδασε στην Αγγλία και τη μίσησε. Δεν θέλει να ξαναπατήσει το πόδι του. Μου έλειπε και, μάλιστα, είχα σκεφτεί να πάω σε κάποιο ορφανοτροφείο που έχει μικρά παιδάκια, να πηγαίνω εκεί όσα χρόνια θα έλειπε στην Αγγλία, γιατί φοβόμουν μην μείνει εκεί για πάντα και τον χάσω κιόλας.

Το μεταπτυχιακό το κάνει τώρα, γιατί είχαμε την απώλεια του μπαμπά του. Από τη μία μου έλειπε κι από την άλλη μου έδωσε μια σιγουριά ότι το παιδί μου μπορεί να επιβιώσει», δήλωσε.

Σε άλλο σημείο της συνέντευξης, η Ελένη Καστάνη εξέφρασε τη στήριξή της στη νέα γενιά, επισημαίνοντας ότι δεν συμφωνεί με την απαξιωτική αντιμετώπιση των νέων ανθρώπων.

«Στεναχωριόμουν πάρα πολύ όταν αφόριζαν τους νέους. Αυτό δεν θα το κάνω ποτέ. Πιστεύω στους νέους. Γιατί να μην πιστέψω στα παιδιά; Βλέπω και τα παιδιά αυτά τι ευγένεια έχουν και τι ενδιαφέρον για τη δουλειά. Είμαι υπέρ της νέας γενιάς», σημείωσε.

Ολοκληρώνοντας τη συνέντευξή της, η ηθοποιός αναφέρθηκε στη σχέση της με το κοινό, εξηγώντας ότι η αγάπη που έχει δεχθεί μέσα από την επαγγελματική της πορεία έχει συμβάλει στην αναπλήρωση των συναισθηματικών κενών που της δημιούργησαν οι προσωπικές της απώλειες.

«Έχω εισπράξει από τη δουλειά μου τόση αγάπη από τους ανθρώπους. Όση αγάπη μου έλειψε από τις απώλειες της ζωής μου, την παίρνω από τον κόσμο. Είναι φοβερό. Πιστεύω γι’ αυτό έγινα ηθοποιός, για να αναπληρώσω τα κενά μου και για να χαρίζω στον κόσμο χαρά», κατέληξε.