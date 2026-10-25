Στη Σαουδική Αραβία ο Μητσοτάκης: Θα συναντηθεί με τον διάδοχο του Σαουδαραβικού θρόνου – Στο επίκεντρο οι πύραυλοι Patriot

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

Προσθέστε το ENIKOS ως προτιμώμενη πηγή στη Google

Google Προσθέστε το ENIKOS ως προτιμώμενη πηγή στη Google

Τη Σαουδική Αραβία επισκέπτεται σήμερα, Κυριακή 25 Οκτωβρίου ο Πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης, όπου θα έχει συνάντηση με τον Πρίγκιπα Διάδοχο Μοχάμεντ μπιν Σαλμάν.

Η επίσκεψη του Πρωθυπουργού πραγματοποιείται παρά την ακύρωση της Συνόδου Ευρωπαϊκής Ένωσης – Χωρών του Κόλπου, η οποία επρόκειτο να πραγματοποιηθεί στις 24 και 25 Οκτωβρίου.

Η Σύνοδος ακυρώθηκε για λόγους ασφαλείας, έπειτα από απόφαση του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου στις 16 Οκτωβρίου.

Σύμφωνα με τον αρχικό προγραμματισμό της επίσκεψης, προετοιμαζόταν διμερής συνάντηση του Έλληνα πρωθυπουργού με τον πρίγκιπα διάδοχο της Σαουδικής Αραβίας, Μοχάμεντ μπιν Σαλμάν, με αντικείμενο τις εκκρεμότητες που αφορούν την ελληνική πυροβολαρχία Patriot.

Στο ευρύτερο διπλωματικό πλαίσιο εντάσσεται και η συμφωνία της Μέκκας, χωρίς να έχει διευκρινιστεί εάν θα αποτελέσει αντικείμενο των επαφών.

Είχε προηγηθεί, πριν από περίπου δέκα ημέρες, επίσκεψη του υπουργού Εθνικής Άμυνας, Νίκου Δένδια στο Ριάντ, όπου συναντήθηκε με τον πρίγκιπα διάδοχο και τον υπουργό Άμυνας της Σαουδικής Αραβίας.

Κατά την ίδια επίσκεψη, ο Νίκος Δένδιας μετέβη και στην έδρα της ελληνικής πυροβολαρχίας Patriot στο Γιανμπού.