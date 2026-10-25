Στη Σαουδική Αραβία ο Μητσοτάκης: Θα συναντηθεί με τον διάδοχο του Σαουδαραβικού θρόνου – Στο επίκεντρο οι πύραυλοι Patriot

Ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης επισκέπτεται σήμερα τη Σαουδική Αραβία για διμερή συνάντηση με τον Πρίγκιπα Διάδοχο Μοχάμεντ μπιν Σαλμάν, με επίκεντρο τις εκκρεμότητες που αφορούν την ελληνική πυροβολαρχία Patriot. Η επίσκεψη διεξάγεται παρά την ακύρωση της Συνόδου Ευρωπαϊκής Ένωσης – Χωρών του Κόλπου για λόγους ασφαλείας, κατόπιν απόφασης του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου. Των επαφών είχε προηγηθεί η επίσκεψη του υπουργού Εθνικής Άμυνας Νίκου Δένδια στο Ριάντ και στην έδρα της πυροβολαρχίας στο Γιανμπού.

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Κυριάκος Μητσοτάκης
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Τη Σαουδική Αραβία επισκέπτεται σήμερα ο Πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης, όπου θα έχει συνάντηση με τον Πρίγκιπα Διάδοχο Μοχάμεντ μπιν Σαλμάν.
  • Στο επίκεντρο της διμερούς συνάντησης βρίσκονται οι εκκρεμότητες που αφορούν την ελληνική πυροβολαρχία Patriot, ενώ στο ευρύτερο διπλωματικό πλαίσιο εντάσσεται και η συμφωνία της Μέκκας.
  • Η επίσκεψη πραγματοποιείται παρά την ακύρωση για λόγους ασφαλείας της Συνόδου Ευρωπαϊκής Ένωσης – Χωρών του Κόλπου, έπειτα από απόφαση του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου.

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Τη Σαουδική Αραβία επισκέπτεται σήμερα, Κυριακή 25 Οκτωβρίου ο Πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης,  όπου θα έχει συνάντηση με τον Πρίγκιπα Διάδοχο Μοχάμεντ μπιν Σαλμάν.

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Η επίσκεψη του Πρωθυπουργού πραγματοποιείται παρά την ακύρωση της Συνόδου Ευρωπαϊκής Ένωσης – Χωρών του Κόλπου, η οποία επρόκειτο να πραγματοποιηθεί στις 24 και 25 Οκτωβρίου.

Η Σύνοδος ακυρώθηκε για λόγους ασφαλείας, έπειτα από απόφαση του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου στις 16 Οκτωβρίου.

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Σύμφωνα με τον αρχικό προγραμματισμό της επίσκεψης, προετοιμαζόταν διμερής συνάντηση του Έλληνα πρωθυπουργού με τον πρίγκιπα διάδοχο της Σαουδικής Αραβίας, Μοχάμεντ μπιν Σαλμάν, με αντικείμενο τις εκκρεμότητες που αφορούν την ελληνική πυροβολαρχία Patriot.

Στο ευρύτερο διπλωματικό πλαίσιο εντάσσεται και η συμφωνία της Μέκκας, χωρίς να έχει διευκρινιστεί εάν θα αποτελέσει αντικείμενο των επαφών.

Είχε προηγηθεί, πριν από περίπου δέκα ημέρες, επίσκεψη του υπουργού Εθνικής Άμυνας, Νίκου Δένδια στο Ριάντ, όπου συναντήθηκε με τον πρίγκιπα διάδοχο και τον υπουργό Άμυνας της Σαουδικής Αραβίας.

Κατά την ίδια επίσκεψη, ο Νίκος Δένδιας μετέβη και στην έδρα της ελληνικής πυροβολαρχίας Patriot στο Γιανμπού.

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