Βαγγέλης Λιόλιος: Ολοκληρώθηκε η απολογία του – Αρνήθηκε όλες τις κατηγορίες

Ο Βαγγέλης Λιόλιος αρνήθηκε όλες τις κατηγορίες κατά την τρίωρη και πλέον απολογία του στον ανακριτή. Παράλληλα, ανακοίνωσε την αποχώρησή του από την προεδρία της ΕΟΚ και κάθε δραστηριότητα στο μπάσκετ μέχρι την ολοκλήρωση της δικαστικής διαδικασίας. Αναμένεται η ολοκλήρωση της απολογίας του επιχειρηματία που κατηγορείται στην υπόθεση, προκειμένου ανακριτής και εισαγγελέας να αποφασίσουν για την περαιτέρω ποινική μεταχείρισή τους.

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Αθλητισμός

Βαγγέλης Λιόλιος, Χειραγώνη στημένων αγώνων στο Μπάσκετ
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Ολοκληρώθηκε έπειτα από τρεισήμισι ώρες η απολογία του Βαγγέλη Λιόλιου ενώπιον του ανακριτή, με τον παραιτηθέντα πρόεδρο της ΕΟΚ να αρνείται το σύνολο των κατηγοριών που του αποδίδονται.
  • Μόλις ολοκληρωθεί και η απολογία επιχειρηματία, στενού συνεργάτη του, ανακριτής και εισαγγελέας θα αποφασίσουν για την περαιτέρω ποινική μεταχείριση των δύο κατηγορουμένων.
  • Ο Βαγγέλης Λιόλιος αποφάσισε να παραιτηθεί από την προεδρία της ΕΟΚ και να αποσυρθεί από το μπάσκετ, αναφέροντας: «Παραιτούμαι από πρόεδρος της ΕΟΚ, αποσύρομαι για να μπορέσει να λειτουργήσει το μπάσκετ».

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Ολοκληρώθηκε, έπειτα από τρεισήμισι ώρες, η απολογία του Βαγγέλη Λιόλιου ενώπιον του ανακριτή. Ο παραιτηθείς πρόεδρος της Ελληνικής Ομοσπονδίας Καλαθοσφαίρισης (ΕΟΚ) αρνήθηκε το σύνολο των κατηγοριών που του αποδίδονται.

Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας, ενώπιον του ανακριτή άρχισε να απολογείται επιχειρηματίας, στενός συνεργάτης του Βαγγέλη Λιόλιου. Μόλις ολοκληρωθεί και η δεύτερη απολογία, ανακριτής και εισαγγελέας θα αποφασίσουν για την περαιτέρω ποινική μεταχείριση των δύο κατηγορουμένων.

Η παραίτηση από την προεδρία της ΕΟΚ

Σύμφωνα με συνεργάτες του, ο Βαγγέλης Λιόλιος ανακοίνωσε την απόφασή του να παραιτηθεί από την προεδρία της ΕΟΚ και να αποσυρθεί από κάθε δραστηριότητα στο μπάσκετ μέχρι την ολοκλήρωση της δικαστικής διαδικασίας στην οποία εμπλέκεται.

«Παραιτούμαι από πρόεδρος της ΕΟΚ, αποσύρομαι για να μπορέσει να λειτουργήσει το μπάσκετ», ανέφερε χαρακτηριστικά, όπως μεταφέρουν συνεργάτες του.

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