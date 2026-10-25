Βαγγέλης Λιόλιος: Ολοκληρώθηκε η απολογία του – Αρνήθηκε όλες τις κατηγορίες

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Ολοκληρώθηκε, έπειτα από τρεισήμισι ώρες, η απολογία του Βαγγέλη Λιόλιου ενώπιον του ανακριτή. Ο παραιτηθείς πρόεδρος της Ελληνικής Ομοσπονδίας Καλαθοσφαίρισης (ΕΟΚ) αρνήθηκε το σύνολο των κατηγοριών που του αποδίδονται.

Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας, ενώπιον του ανακριτή άρχισε να απολογείται επιχειρηματίας, στενός συνεργάτης του Βαγγέλη Λιόλιου. Μόλις ολοκληρωθεί και η δεύτερη απολογία, ανακριτής και εισαγγελέας θα αποφασίσουν για την περαιτέρω ποινική μεταχείριση των δύο κατηγορουμένων.

Η παραίτηση από την προεδρία της ΕΟΚ

Σύμφωνα με συνεργάτες του, ο Βαγγέλης Λιόλιος ανακοίνωσε την απόφασή του να παραιτηθεί από την προεδρία της ΕΟΚ και να αποσυρθεί από κάθε δραστηριότητα στο μπάσκετ μέχρι την ολοκλήρωση της δικαστικής διαδικασίας στην οποία εμπλέκεται.

«Παραιτούμαι από πρόεδρος της ΕΟΚ, αποσύρομαι για να μπορέσει να λειτουργήσει το μπάσκετ», ανέφερε χαρακτηριστικά, όπως μεταφέρουν συνεργάτες του.