Σάλος στις ΗΠΑ: Στέλεχος της κυβέρνησης Τραμπ πέταξε ποτό σε φίλαθλο σε αγώνα NBA – «Προήχθη και απολύθηκε μέσα σε 24 ώρες» – ΒΙΝΤΕΟ

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

Η Μπριτ ΜακΧένρι, πρώην ρεπόρτερ του ESPN και νυν στέλεχος της κυβέρνησης Τραμπ, αναγκάστηκε να παραιτηθεί την Πέμπτη από τη θέση της ως σύμβουλος Τύπου του Στέιτ Ντιπάρτμεντ, ύστερα από έναν καβγά που είχε την προηγούμενη νύχτα κατά τη διάρκεια της αναμέτρησης ανάμεσα στους Ουάσινγκτον Γουίζαρντς και τους Μιλγουόκι Μπακς, στο NBA, σύμφωνα με πηγή που επικαλείται το Page Six.

Η 40χρονη ΜακΧένρι είχε προσληφθεί ως σύμβουλος Τύπου με αρμοδιότητα την Ευρώπη και την Αφρική, ενώ παράλληλα χειριζόταν θέματα Tύπου για το θέμα των γραπτών μηνυμάτων της Κίμπερλι Γκίλφοϊλ με τον Ρεπουμπλικανό δωρητή Έρικ Ντίτερς που ανέδειξε η Wall Street Journal.

Σύμφωνα με πληροφορίες από το περιβάλλον της, την Τετάρτη -την ίδια ακριβώς ημέρα που ενεπλάκη στο δικό της σκάνδαλο- είχε προαχθεί σε νέο ρόλο, αναλαμβάνοντας την το Τμήμα Εξωτερικών Υποθέσεων και Τύπου στην ομάδα του υφυπουργού Τζέικομπ Χέλμπεργκ.

«Αναγκάστηκε να παραιτηθεί λόγω του περιστατικού», ανέφερε πηγή, προσθέτοντας χαρακτηριστικά: «Προήχθη και απολύθηκε μέσα σε 24 ώρες».

Trump staffer Britt McHenry forced to resign over NBA scuffle after being promoted on the same day https://t.co/wMjtVPmGqw https://t.co/7yegjQUbj1 — Page Six (@PageSix) October 23, 2026



Εκπρόσωπος του Στέιτ Ντιπάρτμεντ αρνήθηκε να σχολιάσει. «Δεν σχολιάζουμε εσωτερικά θέματα προσωπικού», δήλωσε.

Το χρονικό του επεισοδίου

Η νέα θέση και η προαγωγή της ΜακΧένρι τερματίστηκαν απότομα όταν βρέθηκε αντιμέτωπη με την αποπομπή της από την Capital One Arena στην Ουάσινγκτον το βράδυ της Τετάρτης.

Κατά τη διάρκεια του αγώνα, ένας άνδρας από το πλήθος άρχισε να αποδοκιμάζει έντονα τον παίκτη των Μπακς, Κάιλ Κούζμα, ο οποίος είναι αρραβωνιασμένος με το μοντέλο Γουίνι Χάρλοου.

Σύμφωνα με πηγή του Page Six, οι θεατές έλεγαν ότι «παίζει χάλια επειδή η κοπέλα του είναι άσχημη», ενώ ακούστηκαν και άλλα «φρικτά» σχόλια για την Χάρλοου.

Η Μπριτ ΜακΧένρι φέρεται να προέτρεψε τον οπαδό να «ηρεμήσει», γεγονός που έστρεψε την προσοχή των φιλάθλων εναντίον της, με αποτέλεσμα —κατά την ίδια πηγή— να της «πετάξουν ένα ποτό».

Ωστόσο, βίντεο που εξασφάλισε το TMZ δείχνει τη ΜακΧένρι να πετάει ένα ποτό προς το μέρος των φιλάθλων, αφότου το πλήθος άρχισε να φωνάζει «Βγάλτε την έξω!».



Στη συνέχεια, της πέταξαν πολλαπλά αντικείμενα καθώς απομακρυνόταν από την ασφάλεια υπό τις αποδοκιμασίες του κόσμου, ενώ η ίδια έστελνε φιλιά στον κόσμο.

«Τι έκανα;»

Πηγές κοντά στην ΜακΧένρι ανέφεραν στο TMZ ότι πέταξε το ποτό αφού οι φίλαθλοι πίσω της έκαναν ακατάλληλα σχόλια για τη σύντροφο του Κούζμα, ενώ φέρεται να δέχτηκε και η ίδια ακατάλληλα και μισογυνιστικά σχόλια.

Η ΜακΧένρι ανακρίθηκε τελικά από την ασφάλεια του γηπέδου και αποχώρησε, όχι όμως πριν φωνάξει «Τι έκανα;» προς τους παρευρισκομένους.

Η καταγωγή της ΜακΧένρι είναι από το Νιου Τζέρσεϊ, ενώ εργάστηκε στο ESPN από το 2014 έως το 2017.

View this post on Instagram A post shared by Brittany May McHenry (@brittmchenry)



Στη συνέχεια, εργάστηκε ως παρουσιάστρια ειδήσεων στο Fox 5 DC και για το Fox News Media, προτού εξασφαλίσει τη θέση της στην κυβέρνηση του Ντόναλντ Τραμπ νωρίτερα φέτος.