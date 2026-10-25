Ισπανία: 128 συλλήψεις στη Βαρκελώνη τη νύχτα για βανδαλισμούς και λεηλασίες – «Πρόκειται για απρόκλητη βία»

Τουλάχιστον 128 άτομα, εκ των οποίων 73 ανήλικοι, συνελήφθησαν στη Βαρκελώνη για πράξεις βανδαλισμού, καταστροφές σε δημόσιους χώρους και λεηλασίες έπειτα από νυχτερινά επεισόδια απρόκλητης βίας. Κατά τη διάρκεια των ταραχών τραυματίστηκαν 15 αστυνομικοί, ενώ οι τοπικές αρχές και η καταλανική κυβέρνηση καταδίκασαν τα γεγονότα και προανήγγειλαν νομικές κυρώσεις.

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Βαρκελώνη διαδηλώσεις συλλήψεις
Φωτογραφία: EPA
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Τουλάχιστον 128 άνθρωποι, εκ των οποίων 73 ανήλικοι, συνελήφθησαν στη Βαρκελώνη τη νύχτα του Σαββάτου προς Κυριακή, κυρίως για πράξεις «βανδαλισμού», «καταστροφές σε δημόσιους χώρους» ή ακόμα και «λεηλασίες».
  • Κατά τη διάρκεια των επεισοδίων 14 μέλη της καταλανικής αστυνομίας και ένα μέλος της δημοτικής αστυνομίας τραυματίστηκαν, με την επικεφαλής των αρχών να καταγγέλλει ότι «Πρόκειται για απρόκλητη βία».
  • Ο δήμαρχος της Βαρκελώνης, Ζάουμε Κολμπόνι, καταδίκασε τα γεγονότα προειδοποιώντας ότι «Αυτό δεν θα μείνει έτσι. Θα φτάσουμε μέχρι το τέλος», ενώ πρόσθεσε πως ενδέχεται να υπάρξουν συνέπειες και για τους γονείς ή τους νόμιμους κηδεμόνες των ανηλίκων.

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Τουλάχιστον 128 άνθρωποι, εκ των οποίων 73 ανήλικοι, συνελήφθησαν στη Βαρκελώνη τη νύχτα του Σαββάτου προς Κυριακή, κυρίως για πράξεις «βανδαλισμού», «καταστροφές σε δημόσιους χώρους» ή ακόμα και «λεηλασίες», ανακοίνωσε σήμερα η καταλανική αστυνομία.

«Βρισκόμαστε στη διαδικασία σύνταξης των πρακτικών, προκειμένου να τα διαβιβάσουμε, αφενός, στην Εισαγγελία Ανηλίκων και, αφετέρου, στο αρμόδιο δικαστήριο για τους ενήλικες», εξήγησε η Σίλβια Κατά, επικεφαλής της καταλανικής αστυνομίας Mossos d’Esquadra, στο μέσο ενημέρωσης 3CatInfo.

Εικόνες χάους

Σε βίντεο που κυκλοφόρησαν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης διακρίνονται ομάδες νέων, πολλοί εκ των οποίων είναι ντυμένοι στα μαύρα, να τρέχουν στους δρόμους της Βαρκελώνης και να επιτίθενται σε καταστήματα, αφού είχαν πρώτα συγκεντρωθεί σε μια μεγάλη πλατεία στο κέντρο της πόλης, στο πλαίσιο μιας κινητοποίησης που δεν είχε δηλωθεί εκ των προτέρων στις αρχές.


Η Σίλβια Κατά διευκρίνισε πως μονάχα δύο συλληφθέντες είχαν «ποινικό μητρώο», ενώ πρόσθεσε πως 14 μέλη της καταλανικής αστυνομίας και ένα μέλος της δημοτικής αστυνομίας της Βαρκελώνης «τραυματίστηκαν» κατά τη διάρκεια της νύχτας.

«Πρόκειται για απρόκλητη βία», κατήγγειλε η αξιωματικός, διευκρινίζοντας ότι οι υπηρεσίες της προσπαθούν πλέον να «αναλύσουν το προφίλ» των ατόμων που συνελήφθησαν.


Σύμφωνα με την ίδια, τα άτομα αυτά ήταν «εντελώς ανοργάνωτα», αλλά είχαν συνεννοηθεί μεταξύ τους από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

«Αυτό δεν θα μείνει έτσι»

Ο δήμαρχος της Βαρκελώνης, Ζάουμε Κολμπόνι, καταδίκασε τα επεισόδια και ανακοίνωσε ότι το δημοτικό συμβούλιο θα λάβει μέρος στις νομικές διαδικασίες προκειμένου να ζητηθεί η απόδοση ευθυνών για τις ζημιές που προκλήθηκαν.

«Αυτό δεν θα μείνει έτσι. Θα φτάσουμε μέχρι το τέλος», προειδοποίησε προσθέτοντας ότι ενδέχεται να υπάρξουν συνέπειες και για τους γονείς ή τους νόμιμους κηδεμόνες των ανηλίκων που εμπλέκονται.

Την αναταραχή καταδίκασε και ο πρόεδρος της κυβέρνησης της Καταλονίας, Σαλβαδόρ Ιγιά, ο οποίος υπερασπίστηκε την αντίδραση της αστυνομίας.

«Η διαμαρτυρία είναι δημοκρατικό δικαίωμα», ανέφερε, υπογραμμίζοντας ωστόσο ότι η βία δεν μπορεί να δικαιολογηθεί στο πλαίσιο αυτού του δικαιώματος.


Από την πλευρά της, η υπουργός Εσωτερικών της Καταλονίας, Νούρια Παρλόν, χαρακτήρισε τα γεγονότα «απρόκλητη βία και βανδαλισμό» και επέμεινε ότι οι υπεύθυνοι δεν υπερασπίζονταν κανέναν απολύτως θεμιτό σκοπό.

Τόσο η τοπική ηγεσία όσο και οι αρχές διαχώρισαν τα επεισόδια από τον καταυλισμό διαδηλωτών για το δικαίωμα στη στέγαση, ο οποίος έχει στηθεί στην Plaça de Catalunya εδώ και αρκετές εβδομάδες.


Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ, Euronews

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