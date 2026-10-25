Ισπανία: 128 συλλήψεις στη Βαρκελώνη τη νύχτα για βανδαλισμούς και λεηλασίες – «Πρόκειται για απρόκλητη βία»

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Τουλάχιστον 128 άνθρωποι, εκ των οποίων 73 ανήλικοι, συνελήφθησαν στη Βαρκελώνη τη νύχτα του Σαββάτου προς Κυριακή, κυρίως για πράξεις «βανδαλισμού», «καταστροφές σε δημόσιους χώρους» ή ακόμα και «λεηλασίες», ανακοίνωσε σήμερα η καταλανική αστυνομία.

«Βρισκόμαστε στη διαδικασία σύνταξης των πρακτικών, προκειμένου να τα διαβιβάσουμε, αφενός, στην Εισαγγελία Ανηλίκων και, αφετέρου, στο αρμόδιο δικαστήριο για τους ενήλικες», εξήγησε η Σίλβια Κατά, επικεφαλής της καταλανικής αστυνομίας Mossos d’Esquadra, στο μέσο ενημέρωσης 3CatInfo.

Εικόνες χάους

Σε βίντεο που κυκλοφόρησαν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης διακρίνονται ομάδες νέων, πολλοί εκ των οποίων είναι ντυμένοι στα μαύρα, να τρέχουν στους δρόμους της Βαρκελώνης και να επιτίθενται σε καταστήματα, αφού είχαν πρώτα συγκεντρωθεί σε μια μεγάλη πλατεία στο κέντρο της πόλης, στο πλαίσιο μιας κινητοποίησης που δεν είχε δηλωθεί εκ των προτέρων στις αρχές.

Más y más imágenes de los disturbios y saqueos masivos en Barcelona. https://t.co/dM378GJJh5 — Dani Lerer (@danilerer) October 24, 2026



Η Σίλβια Κατά διευκρίνισε πως μονάχα δύο συλληφθέντες είχαν «ποινικό μητρώο», ενώ πρόσθεσε πως 14 μέλη της καταλανικής αστυνομίας και ένα μέλος της δημοτικής αστυνομίας της Βαρκελώνης «τραυματίστηκαν» κατά τη διάρκεια της νύχτας.

«Πρόκειται για απρόκλητη βία», κατήγγειλε η αξιωματικός, διευκρινίζοντας ότι οι υπηρεσίες της προσπαθούν πλέον να «αναλύσουν το προφίλ» των ατόμων που συνελήφθησαν.

Barcelona se encuentra bajo una intensa escalada de tensión social, registrando este sábado graves disturbios en el centro de la ciudad, al tiempo que se prepara el terreno para una masiva huelga general en noviembre. 📹 @rtvenoticies https://t.co/vFIOnGotHL — La Silla Rota (@lasillarota) October 24, 2026



Σύμφωνα με την ίδια, τα άτομα αυτά ήταν «εντελώς ανοργάνωτα», αλλά είχαν συνεννοηθεί μεταξύ τους από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Destrozan a patadas las bicis públicas de las calles de #Barcelona en los disturbios https://t.co/Dny47Gr45T — Alerta Zeta | Sucesos 🇪🇸 (@AlertaZeta) October 24, 2026

«Αυτό δεν θα μείνει έτσι»

Ο δήμαρχος της Βαρκελώνης, Ζάουμε Κολμπόνι, καταδίκασε τα επεισόδια και ανακοίνωσε ότι το δημοτικό συμβούλιο θα λάβει μέρος στις νομικές διαδικασίες προκειμένου να ζητηθεί η απόδοση ευθυνών για τις ζημιές που προκλήθηκαν.

«Αυτό δεν θα μείνει έτσι. Θα φτάσουμε μέχρι το τέλος», προειδοποίησε προσθέτοντας ότι ενδέχεται να υπάρξουν συνέπειες και για τους γονείς ή τους νόμιμους κηδεμόνες των ανηλίκων που εμπλέκονται.

Την αναταραχή καταδίκασε και ο πρόεδρος της κυβέρνησης της Καταλονίας, Σαλβαδόρ Ιγιά, ο οποίος υπερασπίστηκε την αντίδραση της αστυνομίας.

«Η διαμαρτυρία είναι δημοκρατικό δικαίωμα», ανέφερε, υπογραμμίζοντας ωστόσο ότι η βία δεν μπορεί να δικαιολογηθεί στο πλαίσιο αυτού του δικαιώματος.

Incidentes violentos en las calles de Barcelona: jóvenes convocados por redes sociales vandalizan mobiliario urbano y lanzan objetos contra la Policía 📺 Sigue la actualidad del día con Roberto Arce y Carmen Corazzini https://t.co/WTh17tOefu — Informativos Telecinco (@informativost5) October 24, 2026



Από την πλευρά της, η υπουργός Εσωτερικών της Καταλονίας, Νούρια Παρλόν, χαρακτήρισε τα γεγονότα «απρόκλητη βία και βανδαλισμό» και επέμεινε ότι οι υπεύθυνοι δεν υπερασπίζονταν κανέναν απολύτως θεμιτό σκοπό.

Τόσο η τοπική ηγεσία όσο και οι αρχές διαχώρισαν τα επεισόδια από τον καταυλισμό διαδηλωτών για το δικαίωμα στη στέγαση, ο οποίος έχει στηθεί στην Plaça de Catalunya εδώ και αρκετές εβδομάδες.

#Actualització | El dispositiu policial ha impedit la mobilització. S’han produït càrregues i persecucions de joves, molts d’ells menors d’edat, als voltants de Plaça Catalunya. https://t.co/v4HcLgyS4n — HORITZÓ (@HoritzoS) October 24, 2026



Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ, Euronews