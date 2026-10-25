Ηλίας Βρεττός και Αναστασία Δεληγιάννη: Το φύλο του μωρού που περιμένουν και το όνομα που θα του δώσουν

Γονείς για πρώτη φορά ετοιμάζονται να γίνουν ο Ηλίας Βρεττός και η σύζυγός του, Αναστασία Δεληγιάννη, καθώς σε λίγους μήνες θα υποδεχτούν το πρώτο τους παιδί.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ της Νίκης Κώτσου στη «Real Life», το ζευγάρι περιμένει αγοράκι, το οποίο αναμένεται να έρθει στον κόσμο τον Ιανουάριο. Η Αναστασία Δεληγιάννη διανύει ήδη τον έκτο μήνα της εγκυμοσύνης της, με τους δύο μελλοντικούς γονείς να προετοιμάζονται για τη νέα σελίδα στη ζωή τους.

Το όνομα του μωρού

Μάλιστα, όπως αναφέρει το δημοσίευμα, ο Ηλίας Βρεττός και η σύζυγός του έχουν ήδη αποφασίσει το όνομα που θα δώσουν στον γιο τους. Το μωρό θα ονομαστεί Ευάγγελος, προς τιμήν του πατέρα του γνωστού τραγουδιστή.

Η έλευση του πρώτου τους παιδιού αποτελεί μια ξεχωριστή στιγμή για το ζευγάρι, που μετρά αντίστροφα για να κρατήσει στην αγκαλιά του τον γιο του.