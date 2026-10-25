Ιράν: Έκκληση στους πολίτες να μειώσουν κατά 10% την κατανάλωση αερίου ενόψει του χειμώνα – Τεράστια ελλείμματα καυσίμων

Ο πρόεδρος του ιρανικού κοινοβουλίου, Μοχαμάντ Μπαγέρ Γκαλιμπάφ, κάλεσε τους πολίτες να μειώσουν κατά 10% την κατανάλωση φυσικού αερίου ενόψει του χειμώνα, διαβεβαιώνοντας πως όποιος εξοικονομεί καύσιμα θα λαμβάνει άμεσα το αντίστοιχο ποσό στον τραπεζικό του λογαριασμό. Η χώρα προβλέπει ημερήσιο έλλειμμα από 100 έως 250 εκατομμύρια κυβικά μέτρα, καθώς οι χρόνιες ελλείψεις επιδεινώθηκαν μετά τα πλήγματα που έθεσαν εκτός λειτουργίας διυλιστήρια και εγκαταστάσεις.

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Διεθνή Νέα

Ιράν χειμώνας άεριο
Τεχεράνη, Ιράν / Φωτογραφία: EPA
ΣΥΝΟΨΗ ΑΡΘΡΟΥ

Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Ο πρόεδρος του ιρανικού κοινοβουλίου κάλεσε τους πολίτες να μειώσουν κατά 10% την κατανάλωση αερίου ενόψει του χειμώνα, προκειμένου να περιοριστούν οι πιέσεις στον εφοδιασμό.
  • «Κάθε πολίτης που εξοικονομεί καύσιμα, όποιος και αν είναι ο όγκος, θα λαμβάνει αμέσως το αντίστοιχο ποσό στον τραπεζικό λογαριασμό του», διαβεβαίωσε επίσης ο Γκαλιμπάφ.
  • Η κυβέρνηση προβλέπει ημερήσιο έλλειμμα αερίου από 100 έως 250 εκατομμύρια κυβικά μέτρα κατά τη διάρκεια της χειμερινής περιόδου, λόγω των ζημιών που προκλήθηκαν από τον πόλεμο.

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O πρόεδρος του ιρανικού κοινοβουλίου κάλεσε σήμερα τους Ιρανούς να μειώσουν κατά 10% την κατανάλωση αερίου ενόψει του χειμώνα, προκειμένου να περιοριστούν οι πιέσεις στον εφοδιασμό κατά τη διάρκεια της χειμερινής περιόδου.

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Το Ιράν αντιμετωπίζει εδώ και πολύ καιρό ελλείψεις στο φυσικό αέριο, ιδίως για τη θέρμανση, τις οποίες έχει επιδεινώσει ο πόλεμος που ξεκίνησε στα τέλη Φεβρουαρίου μετά την ισραηλινο-αμερικανική επίθεση.

«Προκειμένου να τα καταφέρουμε τον χειμώνα που πλησιάζει, μια κινητοποίηση σε εθνικό επίπεδο είναι αναγκαία (…) ώστε να μειώσουμε την κατανάλωση αερίου κατά τουλάχιστον 10%», δήλωσε ο Μοχαμάντ Μπαγέρ Γκαλιμπάφ, σε ένα βίντεο που προβλήθηκε από ιρανικά ΜΜΕ.

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Ο υδράργυρος πέφτει συχνά κάτω από το 0°C τον χειμώνα στο Ιράν, κυρίως στο βόρειο τμήμα της χώρας.

«Κάθε πολίτης που εξοικονομεί καύσιμα, όποιος και αν είναι ο όγκος, θα λαμβάνει αμέσως το αντίστοιχο ποσό στον τραπεζικό λογαριασμό του», διαβεβαίωσε επίσης ο Γαλιμπάφ.

Οι συνέπειες του πολέμου

Μετά την έναρξη του πολέμου, εγκαταστάσεις φυσικού αερίου, ιδίως στο νότιο τμήμα της χώρας, βρέθηκαν στο στόχαστρο αμερικανικών πληγμάτων, τα οποία είχαν ως αποτέλεσμα να τεθούν εκτός λειτουργίας διυλιστήρια, σύμφωνα με την κυβέρνηση.

Στις αρχές Οκτωβρίου, ο πρώτος αντιπρόεδρος του Ιράν, Μοχαμάντ Ρεζά Αρέφ, είπε πως η κυβέρνηση προέβλεπε ημερήσιο έλλειμμα αερίου από 100 έως 250 εκατομμύρια κυβικά μέτρα κατά τη διάρκεια της χειμερινής περιόδου, λόγω των ζημιών που προκλήθηκαν από τον πόλεμο, σύμφωνα με το επίσημο πρακτορείο ειδήσεων IRNA.

Μια εκεχειρία τον Απρίλιο έθεσε τέλος σε σχεδόν 40 ημέρες σφοδρών βομβαρδισμών και ένα μνημόνιο κατανόησης με στόχο τον οριστικό τερματισμό της σύγκρουσης επιτεύχθηκε τον Ιούνιο, αλλά κατέρρευσε τον Ιούλιο.

Οι διαπραγματεύσεις έχουν έκτοτε «παγώσει».

Ενώ τα πλήγματα έχουν σχεδόν σταματήσει τις τελευταίες εβδομάδες, η σύγκρουση επικεντρώνεται πλέον γύρω από τα στρατηγικής σημασίας Στενά του Ορμούζ, το οποίο το Ιράν λέει ότι ελέγχει.

Οι ΗΠΑ, οι οποίες έχουν επιβάλει αποκλεισμό στα ιρανικά λιμάνια, δηλώνουν ότι θέλουν να αυξήσουν την οικονομική πίεση στο Ιράν, το οποίο ήδη υπόκειται σε διεθνείς κυρώσεις εδώ και δεκαετίες.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

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