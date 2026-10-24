Ιράν: Ο Πεζεσκιάν δηλώνει ότι πολλοί πολίτες δυσκολεύονται να τραφούν λόγω του πολέμου με τις ΗΠΑ

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

Στις σοβαρές οικονομικές δυσκολίες που αντιμετωπίζουν οι πολίτες του Ιράν εξαιτίας του πολέμου με τις ΗΠΑ αναφέρθηκε ο πρόεδρος της χώρας, Μασούντ Πεζεσκιάν, επισημαίνοντας ότι πολλοί Ιρανοί δυσκολεύονται πλέον να εξασφαλίσουν ακόμη και την τροφή τους. Οι δηλώσεις του έγιναν σε μια περίοδο αυξημένης οικονομικής πίεσης από την Ουάσιγκτον και έντονης ανησυχίας για το ενδεχόμενο νέας στρατιωτικής κλιμάκωσης.

«Στην κοινωνία μας, πολλοί άνθρωποι δυσκολεύονται να τραφούν λόγω του πολέμου και των συνθηκών διαβίωσης», δήλωσε ο Πεζεσκιάν σε ομιλία του που αναρτήθηκε στο διαδίκτυο.

Ο Ιρανός πρόεδρος υπογράμμισε επίσης ότι η Τεχεράνη «πρέπει να βγει από αυτήν την κατάσταση, που δεν είναι ούτε πόλεμος, ούτε ειρήνη», χωρίς ωστόσο να διευκρινίσει με ποιον τρόπο θα μπορούσε να επιτευχθεί αυτό.

Τις τελευταίες εβδομάδες, οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν περιορίσει τις στρατιωτικές επιχειρήσεις τους στη Μέση Ανατολή, εντείνοντας παράλληλα την οικονομική πίεση προς την Τεχεράνη. Η ιρανική ηγεσία υποστηρίζει ότι οι ειρηνευτικές διαπραγματεύσεις δεν μπορούν να συνεχιστούν όσο η Ουάσιγκτον διατηρεί τις πιέσεις και τις απειλές εις βάρος της χώρας.

Ο πόλεμος και ο αποκλεισμός των ιρανικών λιμανιών

Η πολεμική σύγκρουση άρχισε στις 28 Φεβρουαρίου, όταν οι ΗΠΑ και το Ισραήλ εξαπέλυσαν πλήγματα εναντίον του Ιράν. Από τις επιθέσεις σκοτώθηκαν ο ανώτατος θρησκευτικός ηγέτης της χώρας, αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ, καθώς και πολλοί υψηλόβαθμοι στρατιωτικοί αξιωματούχοι.

Η Τεχεράνη απάντησε με επιθέσεις εναντίον του Ισραήλ και αμερικανικών συμφερόντων στην περιοχή, ενώ περιόρισε την πρόσβαση στα Στενά του Ορμούζ, έναν θαλάσσιο δίαυλο ιδιαίτερα σημαντικό για τον παγκόσμιο ανεφοδιασμό με πετρελαϊκά προϊόντα.

Σε αντίδραση, οι ΗΠΑ προχώρησαν σε αποκλεισμό των ιρανικών λιμανιών, παρεμποδίζοντας τις εξαγωγές πετρελαίου και τις εμπορικές συναλλαγές της χώρας.

Παρά τη συμφωνία κατάπαυσης του πυρός που επιτεύχθηκε τον Ιούνιο, οι εχθροπραξίες δεν τερματίστηκαν οριστικά, καθώς η συμφωνία κατέρρευσε σύντομα. Έκτοτε, οι δύο πλευρές αλληλοκατηγορούνται για παραβίαση των όρων της, ενώ οι αμερικανικές δυνάμεις εξακολουθούν να πραγματοποιούν σποραδικά πλήγματα εναντίον ιρανικών στόχων.

Παράλληλα, το Ιράν συνεχίζει να στοχεύει πλοία που επιχειρούν να διασχίσουν τα Στενά του Ορμούζ χωρίς την έγκριση των ιρανικών αρχών.

Ανησυχία για νέα αμερικανικά πλήγματα

Οι δηλώσεις του Πεζεσκιάν έρχονται εν μέσω αυξανόμενων φόβων για επανέναρξη των αμερικανικών βομβαρδισμών στο Ιράν.

Την Παρασκευή, ο πρέσβης των ΗΠΑ στην Τουρκία, Τομ Μπάρακ, ανέφερε ότι οι αμερικανικές επιθέσεις εναντίον ιρανικών στόχων ενδέχεται να επαναληφθούν ακόμη και μέσα στο Σαββατοκύριακο.

Από την πλευρά της Τεχεράνης, ο εκπρόσωπος των Φρουρών της Επανάστασης προειδοποίησε ότι οποιαδήποτε νέα στρατιωτική ενέργεια θα προκαλέσει δυσανάλογα ισχυρή απάντηση.

«Ακόμη και αν ο εχθρός προχωρήσει σε δράσεις περιορισμένου εύρους, η απάντηση του Ιράν θα είναι κατά πολλές φορές μεγαλύτερη», δήλωσε στο ιρανικό πρακτορείο ειδήσεων Fars.