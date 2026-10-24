Μονή Σινά: Σε τροχιά διευθέτησης το νομικό καθεστώς της μετά τη συμφωνία – Τηλεφωνική επικοινωνία Μητσοτάκη – Αρχιεπισκόπου Συμεών – Τι δήλωνουν οι ΥΠΕΞ Ελλάδας και Αιγύπτου

Σε συμφωνία για τη ρύθμιση εκκρεμών ζητημάτων που αφορούν το νομικό καθεστώς της Ιεράς Μονής της Αγίας Αικατερίνης του Σινά κατέληξαν η Σιναϊτική Αδελφότητα και το αιγυπτιακό κράτος. Η διαδικασία βρίσκεται πλέον στο στάδιο της υπογραφής, με τον Αρχιεπίσκοπο Σινά, Φαράν και Ραϊθώ, Συμεών, να έχει εξασφαλίσει την ομόφωνη υποστήριξη πέντε Ορθόδοξων Εκκλησιών.

Με επίσημη επιστολή του προς το ελληνικό υπουργείο Εξωτερικών και την αιγυπτιακή κυβέρνηση, ο Αρχιεπίσκοπος γνωστοποίησε την πρόθεση της Μονής να προχωρήσει στην υπογραφή της συμφωνίας, μόλις το επιτρέψει η κατάσταση της υγείας του. Η ακριβής ημερομηνία θα καθοριστεί σε συνεννόηση με τη Σιναϊτική Αδελφότητα και τις αιγυπτιακές αρχές.

Η εξέλιξη αυτή αποτέλεσε αντικείμενο τηλεφωνικής επικοινωνίας μεταξύ του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη και του Αρχιεπισκόπου Συμεών, ενώ ο υπουργός Εξωτερικών, Γιώργος Γεραπετρίτης, αναφέρθηκε στις προβλέψεις της συμφωνίας για τη διατήρηση του θρησκευτικού χαρακτήρα της Μονής και τη συνέχιση της μοναστικής ζωής.

Τι προβλέπει η συμφωνία – Οι δηλώσεις Γεραπετρίτη

Η συμφωνία αποσκοπεί στη διαμόρφωση ενός σταθερού νομικού πλαισίου για τη λειτουργία της Μονής, με πρόβλεψη για τη διατήρηση του θρησκευτικού χαρακτήρα της και των εκκλησιαστικών κτημάτων. Παράλληλα, προβλέπεται η χορήγηση αδειών παραμονής μακράς διάρκειας στους μοναχούς, προκειμένου να διασφαλιστεί η συνέχιση του μοναστικού βίου.

Ο Γιώργος Γεραπετρίτης χαρακτήρισε την εξέλιξη ιστορική για τον Ελληνισμό και την Ορθοδοξία, επισημαίνοντας ότι το νομικό καθεστώς της Μονής παρέμενε αρρύθμιστο επί 1.500 χρόνια.

«Σήμερα είναι μια ιστορική ημέρα για τον Ελληνισμό και την Ορθοδοξία. Ο Φάρος της Ορθοδοξίας, η Ιερά Μονή της Αγίας Αικατερίνης του Όρους Σινά, αποκτά ένα στέρεο νομικό θεμέλιο με τη συμφωνία μεταξύ της Μονής και του αιγυπτιακού Δημοσίου. Έπειτα από 1.500 χρόνια κατά τα οποία το νομικό καθεστώς της Μονής παρέμενε αίολο και αρρύθμιστο, η σημερινή συμφωνία εξασφαλίζει στο διηνεκές τον αναλλοίωτο θρησκευτικό χαρακτήρα της Μονής και των εκκλησιαστικών κτημάτων, καθώς επίσης και τη συνέχεια της Μονής με την απονομή αδειών παραμονής μακράς διάρκειας στους μοναχούς», δήλωσε.

Ο υπουργός Εξωτερικών ευχαρίστησε, εκ μέρους του πρωθυπουργού και της ελληνικής κυβέρνησης, τον πρόεδρο της Αιγύπτου, Αμπντέλ Φατάχ αλ Σίσι, για την προσωπική του παρέμβαση, η οποία, όπως ανέφερε, συνέβαλε καθοριστικά στην επίτευξη της συμφωνίας.

Ευχαριστίες απηύθυνε και στον Αιγύπτιο ομόλογό του, Μπαντρ Αμπντελάτι, κάνοντας ιδιαίτερη αναφορά στις σχέσεις εκτίμησης και εμπιστοσύνης που έχουν αναπτύξει.

Ο Γιώργος Γεραπετρίτης χαρακτήρισε τη συμφωνία επιστέγασμα της στρατηγικής και αδελφικής σχέσης μεταξύ Ελλάδας και Αιγύπτου, ενώ συνέδεσε τη στήριξη των Ορθόδοξων Εκκλησιών με την ενότητα του Ελληνισμού και της Ορθοδοξίας.

Κλείνοντας τη δήλωσή του, υπογράμμισε ότι η ελληνική κυβέρνηση θα συνεχίσει να στηρίζει τα Πρεσβυγενή Πατριαρχεία και τη Μονή Σινά.

«Η Ελληνική Κυβέρνηση στάθηκε και θα συνεχίσει να στέκεται δίπλα στα Πρεσβυγενή Πατριαρχεία μας και στην Ιερά Μονή της Αγίας Αικατερίνης, με έργα τα οποία σπάνε την αδράνεια αιώνων και όχι με ανέξοδα λόγια και έπεα πτερόεντα, διότι η ευθύνη και η σοβαρότητα είναι η σφραγίδα της δικής μας Πολιτείας».

📌 Δήλωση Υπουργού Εξωτερικών, Γιώργου Γεραπετρίτη, σχετικά με τη συμφωνία επί της Μονής της Αγίας Αικατερίνης του Όρους Σινά (24.10.2026) 🔗 https://t.co/e8g9jc3VrW https://t.co/LKgzgNRU56 — Υπουργείο Εξωτερικών (@GreeceMFA) October 24, 2026

Ο Αιγύπτιος ΥΠΕΞ χαιρετίζει τη συμφωνία

Με τη σειρά του, ο υπουργός Εξωτερικών της Αιγύπτου, Μπαντρ Αμπντελατί, με ανάρτησή του στο Χ, καλωσόρισε την έγκριση της συμφωνίας της Ιεράς Μονής της Αγίας Αικατερίνης επιβεβαιώνοντας «εκ νέου την υπερηφάνεια της Αιγύπτου για αυτήν, καθώς και το ιστορικό της κύρος».

ارحب بموافقة مطران دير سانت كاترين على عقد الدير والأراضي المحيطة به، وأؤكد اعتزاز مصر بالدير ومكانته التاريخية وتراثه الإنساني. I welcome the approval of St. Catherine’s Monastery contract, & reaffirm Egypt’s pride in it & its & historic stature. — Badr Abdelatty (@EgyptForeignMin) October 24, 2026

Το ιστορικό των διαπραγματεύσεων και η απόφαση του Εφετείου της Ισμαηλίας

Η διαδικασία διαμόρφωσης της συμφωνίας συνδέεται με τη δικαστική απόφαση της 28ης Μαΐου 2025 του Εφετείου της Ισμαηλίας, η οποία εκδόθηκε πριν από την εκλογή του Αρχιεπισκόπου Συμεών και δημιούργησε νέα δεδομένα ως προς το καθεστώς της Μονής στην αιγυπτιακή έννομη τάξη.

Μετά τη συγκεκριμένη απόφαση, η αιγυπτιακή κυβέρνηση διαβίβασε στη Σιναϊτική Αδελφότητα σχέδιο συμφωνίας, προκειμένου να διευκρινιστούν ζητήματα που αφορούσαν την εφαρμογή της δικαστικής κρίσης, τη νομική θέση της Μονής και τη λειτουργία της βάσει της αιγυπτιακής νομοθεσίας.

Η Μονή ζήτησε χρόνο για την εξέταση του σχεδίου και την υποβολή προτάσεων σχετικά με την πρακτική εφαρμογή των προβλέψεών του. Στο πλαίσιο των διαβουλεύσεων, καταρτίστηκε επιστημονική μελέτη για το υφιστάμενο καθεστώς της Μονής και την τεκμηρίωση των ακινήτων που αποτελούσαν αντικείμενο των συζητήσεων. Παράλληλα, συντάχθηκαν επεξηγηματικά συνοδευτικά έγγραφα.

Οι διαπραγματεύσεις με τις αιγυπτιακές αρχές διήρκεσαν περισσότερο από έναν χρόνο. Ο Αρχιεπίσκοπος Συμεών σημείωσε ότι στην παράταση της διαδικασίας συνέβαλαν και τα προβλήματα υγείας που αντιμετώπισε το τελευταίο διάστημα.

Στην ανακοίνωσή του αναγνώρισε τη συνεργασία της αιγυπτιακής κυβέρνησης και το προσωπικό ενδιαφέρον του Αμπντέλ Φατάχ αλ Σίσι, ενώ αναφέρθηκε στη συνδρομή της ελληνικής Πολιτείας και υποστηρικτών της Μονής από το εξωτερικό.

Η ομόφωνη στήριξη των πέντε Ορθόδοξων Εκκλησιών

Πριν από τη λήψη της απόφασης για την υπογραφή, η Σιναϊτική Αδελφότητα προχώρησε σε εκκλησιαστικές διαβουλεύσεις, λαμβάνοντας υπόψη το καθεστώς αυτονομίας της Μονής.

Αρχικά, απευθύνθηκε στο Πατριαρχείο Ιεροσολύμων, ζητώντας τη γνώμη του για το σχέδιο συμφωνίας. Στη συνέχεια, ο Πατριάρχης Ιεροσολύμων Θεόφιλος, έπειτα από αίτημα της Μονής, ενημέρωσε τον Οικουμενικό Πατριάρχη Βαρθολομαίο, τον Πατριάρχη Αλεξανδρείας Θεόδωρο, καθώς και τις Εκκλησίες της Κύπρου και της Ελλάδος.

Το Οικουμενικό Πατριαρχείο, το Πατριαρχείο Αλεξανδρείας, το Πατριαρχείο Ιεροσολύμων, η Εκκλησία της Κύπρου και η Εκκλησία της Ελλάδος εξέφρασαν ομόφωνα την υποστήριξή τους στην υπογραφή της συμφωνίας, μέσω πατριαρχικών και συνοδικών γραμμάτων που καταχωρίστηκαν στο αρχείο της Μονής.

Όπως ανέφερε ο Αρχιεπίσκοπος Συμεών, οι πέντε Εκκλησίες εξέφρασαν «την αμέριστη αδελφική τους συμπαράσταση για την υπογραφή της προαναφερόμενης συμφωνίας, με την ευχή και προσδοκία να συμβάλει στην ασφαλή διευθέτηση των εκκρεμών ζητημάτων και τη διασφάλιση των ιστορικών και νομίμων δικαίων της Μονής».

Ο Αρχιεπίσκοπος ευχαρίστησε τους Προκαθημένους και τις Ιερές Συνόδους για τη στάση τους, την οποία χαρακτήρισε επιβεβαίωση της ενότητας των Ορθόδοξων Εκκλησιών της Ανατολής.

Μετά την ολοκλήρωση της συγκεκριμένης διαδικασίας, ο Συμεών γνωστοποίησε ότι η Σιναϊτική Αδελφότητα διαθέτει πλέον την απαιτούμενη υποστήριξη για να προχωρήσει στην υπογραφή.

«Η εξέλιξη αυτή δίδει, βεβαίως, στη Σιναϊτική Αδελφότητα και σε εμένα προσωπικώς τον επιστηριγμό να προχωρήσουμε στην υπογραφή της Συμφωνίας στο εγγύς μέλλον, μόλις η κατάσταση της υγείας μου το επιτρέψει, οπότε θα οριστεί μετά των Πατέρων και της αιγυπτιακής κυβερνήσεως η συγκεκριμένη ημερομηνία υπογραφής», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Η επικοινωνία Μητσοτάκη με τον Αρχιεπίσκοπο Συμεών

Τη στήριξη όλων των Ελλήνων στις αποφάσεις της Μονής σχετικά με τη συμφωνία με το αιγυπτιακό κράτος εξέφρασε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, κατά την τηλεφωνική του επικοινωνία με τον Αρχιεπίσκοπο Συμεών.

Ο πρωθυπουργός συνεχάρη τον Αρχιεπίσκοπο και χαρακτήρισε την κοινή στάση των πέντε Εκκλησιών ισχυρό και σαφές μήνυμα ενότητας του Οικουμενικού Ελληνισμού και της Ορθοδοξίας της καθ’ ημάς Ανατολής.

Παράλληλα, επισήμανε ότι η συγκεκριμένη εξέλιξη αναδεικνύει τη σημασία της ενότητας και της μεθοδικής συνεργασίας για την επίτευξη κοινών στόχων.

Αναφερόμενος στο περιεχόμενο της συμφωνίας, ο Κυριάκος Μητσοτάκης υποστήριξε ότι αποτελεί ιστορική τομή, καθώς εδραιώνει τη νομική θέση της Μονής και διασφαλίζει την ύπαρξη και τον ελληνορθόδοξο χαρακτήρα της στο διηνεκές.

Κατά τη διάρκεια της συνομιλίας, οι δύο πλευρές αναφέρθηκαν επίσης στο προσωπικό ενδιαφέρον του προέδρου της Αιγύπτου, καθώς και στη διαχρονική σχέση του αιγυπτιακού λαού με τη Μονή της Αγίας Αικατερίνης.

Οι δικαστικές εκκρεμότητες και τα επόμενα βήματα

Παρά την επίτευξη συμφωνίας, παραμένουν ζητήματα που συνδέονται με τη δικαστική διαδικασία στην Αίγυπτο και την εφαρμογή των νέων ρυθμίσεων.

Ο Αρχιεπίσκοπος Συμεών αναφέρθηκε στην υπόθεση ενώπιον του Ανώτατου Ακυρωτικού Δικαστηρίου της Αιγύπτου, για την οποία αναμενόταν η έκδοση απόφασης στις 24 Οκτωβρίου.

Εξέφρασε την εκτίμηση ότι, μετά την ανακοίνωση της συμφωνίας και τη βελτίωση των σχέσεων μεταξύ της Μονής και της αιγυπτιακής κυβέρνησης, δεν συντρέχει πλέον λόγος έκδοσης της συγκεκριμένης δικαστικής απόφασης.

Παράλληλα, επισήμανε ότι κατά την εφαρμογή της συμφωνίας ενδέχεται να ανακύψουν επιμέρους εκκρεμότητες, οι οποίες θα χρειαστεί να αντιμετωπιστούν σε συνεργασία με τις αιγυπτιακές αρχές.

Ολοκληρώνοντας την ανακοίνωσή του, ο Αρχιεπίσκοπος υπογράμμισε τη διαχρονική σχέση Ελλάδας και Αιγύπτου και διαβεβαίωσε ότι η Ιερά Μονή της Αγίας Αικατερίνης συνεχίζει κανονικά τη λειτουργία της. Οι μοναχοί εξακολουθούν να ασκούν τα καθήκοντά τους, ενώ η Μονή υποδέχεται προσκυνητές, επισκέπτες και περιηγητές.