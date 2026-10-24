Αντιπαράθεση Τσίπρα – Μαρινάκη: «Σας προτείνω τον Νονό» – «Μπερδεύεις τον κινηματογράφο με την πραγματική ζωή»

Σε υψηλών τόνων η διαδικτυακή αντιπαράθεση μεταξύ του Αλέξη Τσίπρα με τον Παύλο Μαρινάκη με αφορμή την πρόταση του πρώτου να ταυτίσει την κυβέρνηση Μητσοτάκη με την ταινία «ο Νονός» και τον δεύτερο να του απαντά πως «ο πρώην πρωθυπουργός αρέσκεται να μπερδεύει τον κινηματογράφο με την πραγματική ζωή».

Την αρχή σε αυτή την αντιπαράθεση έκανε ο πρόεδρος της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης και πρώην πρωθυπουργός, Αλέξης Τσίπρας με ένα σύντομο βίντεο που καταλογίζει τα σκάνδαλα των τελευταίων ημερών στην κυβέρνηση Μητσοτάκη.

Ο ίδιος, μάλιστα, ενημερώνει τους πολίτες ότι από σήμερα, Σάββατο (24/10/2026) θα ξεκινήσει μια σύντομη διαδικτυακή ενημέρωση για τα τεκταινόμενα, δηλαδή μια ημέρα πριν την κυριακάτικη ανάρτηση του πρωθυπουργού, Κυριάκου Μητσοτάκη. Σε αυτή την ενημέρωση, λοιπόν, ο Αλέξης Τσίπρας παρέθεσε τρεις τίτλους απάτης από την εγχώρια ειδησεογραφία.

Πρόκειται για τους εξής:

«Ξεκίνησε μια υπόθεση φοροδιαφυγής μαμούθ σε μεγάλη αλυσίδα εστίασης»

φοροδιαφυγής σε μεγάλη αλυσίδα εστίασης» «Καταγγελίες για παρεμβάσεις στην διαιτησία, χρηματισμούς και χειραγώγηση αγώνων στο ελληνικό μπάσκετ »

στην διαιτησία, χρηματισμούς και χειραγώγηση αγώνων στο » «Επιδότηση ύψους 200.000 ευρώ για την ανάπτυξη δραστηριότητας θαλάσσιου τουρισμού στην Πιερία έλαβε εταιρεία του βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας Σπύρου Κουλκουδίνα».

Στο βιντεοσκοπημένο μήνυμά του ο Αλέξης Τσίπρας ανέφερε: «Έχετε ακούσει τη φράση ‘Αυτά δεν γίνονται ούτε στις ταινίες’;». «Κι όμως πολλές φορές η επικαιρότητα μας δίνει ειδήσεις και γεγονότα που θυμίζουν πλοκή κινηματογραφικής ταινίας. Με αφορμή την επικαιρότητα, λοιπόν, κάθε Σάββατο θα σας προτείνω μια ταινία αντί σχολίου», σημείωσε ο Αλέξης Τσίπρας. «Δεν θα μπορούσα παρά να σας προτείνω τον Νονό του Φράνσις Φορντ Κόπολα. Καλή θέαση!», είπε. «Οποιαδήποτε ομοιότητα με αληθινά πρόσωπα και καταστάσεις, είναι απολύτως συμπτωματική. Είναι;», διερωτήθηκε ο Αλέξης Τσίπρας επισημαίνοντας πως «τη βδομάδα που πέρασε είχαμε πολύ ενδιαφέρουσες ειδήσεις».

«Υπάρχει και φιλότιμο»

Σφοδρή ήταν η απάντηση του κυβερνητικού εκπροσώπου, Παύλου Μαρινάκη. «Ο πρώην πρωθυπουργός αρέσκεται να μπερδεύει τον κινηματογράφο με την πραγματική ζωή, υπάρχουν και άλλες ταινίες να του θυμίζουν τα πολιτικά του πεπραγμένα. Όπως για παράδειγμα το ‘Υπάρχει και φιλότιμο’», του ανταπάντησε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος.

Στο ίδιο σκωπτικό πνεύμα ο Παύλος Μαρινάκης επιτέθηκε στον Αλέξη Τσίπρα λέγοντας: «Μιας και η (σύντομη) συγγραφική του καριέρα δεν βοήθησε στο rebranding, με χαρά βλέπουμε ότι ο κύριος Τσίπρας ξεκινά μια νέα διαδρομή ως κριτικός κινηματογράφου».

«Θα ήταν διασκεδαστικό, αν δεν ήταν πραγματικά εξοργιστικό, ένας πρώην Πρωθυπουργός να επιχειρεί να χρεώσει στην Κυβέρνηση υποθέσεις παρανομίας που αποκαλύπτονται από τις αρμόδιες Αρχές επί των ημερών της», συνέχισε στο ίδιο πνεύμα ο Παύλος Μαρινάκης. «Αντί να αναγνωρίσει ότι οι ελεγκτικοί μηχανισμοί κάνουν τη δουλειά τους, και μάλιστα όσο ποτέ στο παρελθόν, επιχειρεί με έναν ακραία γκεμπελικό τρόπο να παρουσιάσει την αποκάλυψη της παρανομίας ως απόδειξη κυβερνητικής ενοχής», υπογράμμισε ο Παύλος Μαρινάκης.

«Σε μια Δημοκρατία, για κάθε δικαστική υπόθεση τον τελευταίο λόγο έχει πάντα η Δικαιοσύνη. Η μόνη εξαίρεση σε αυτόν τον κανόνα υπήρξε επί ημερών του κυρίου Τσίπρα, όπου τον τελευταίο λόγο τον είχε εκείνος και τα «παρα-υπουργεία» δικαιοσύνης. Τότε που με τα δικά του νομοθετήματα άνοιξε ο δρόμος για την πρόωρη αποφυλάκιση του βαρέως εγκλήματος της χώρας», τόνισε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, Παύλος Μαρινάκης.