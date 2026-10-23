Σπύρος Κουλκουδίνας: Η απάντησή του στα δημοσιεύματα σχετικά με επιδότηση 200.000 ευρώ – «Όλα έγιναν νόμιμα, θα προσφύγω στη Δικαιοσύνη»

Στη Δικαιοσύνη προσφεύγει ο βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας Σπύρος Κουλκουδίνας έπειτα από δημοσιεύματα που κάνουν λόγο για «φωτογραφική» επιδότηση ύψους 200.000 ευρώ της τουριστικής επιχείρησής του από ευρωπαϊκά κονδύλια, που προορίζονταν για τη στήριξη των αλιέων.

«Ακολούθησα απολύτως νόμιμα όλες τις προβλεπόμενες διαδικασίες. Τα στοιχεία είναι συγκεκριμένα, δημόσια και ελέγξιμα. Είναι όλα κατατεθειμένα στη δήλωση Πόθεν Έσχες» τονίζει σε ανάρτησή του ο κ. Κουλκουδίνας.

Αναλυτικά η ανάρτηση του Σπύρου Κουλκουδίνα:

«Επειδή η αλήθεια δεν μπορεί να διαστρεβλώνεται ούτε τα πραγματικά στοιχεία να αποσιωπώνται, οφείλω να ξεκαθαρίσω τα εξής:

Πρώτον, η επιχειρηματική μου δραστηριότητα στον τομέα του τουρισμού είναι γνωστή και καταγεγραμμένη στο βιογραφικό μου από το 2019. Αναπτύχθηκε πριν από την απόφασή μου να πολιτευτώ και, σε κάθε περίπτωση, αποτελεί δικαίωμα κάθε πολίτη να εργάζεται, να επιχειρεί και να βιοπορίζεται νόμιμα. Δεν προέκυψε ούτε αποκρύφθηκε μετά την εκλογή μου.

Δεύτερον, ο φάκελος για την επιδότηση κατατέθηκε και εγκρίθηκε πριν από την εκλογή μου ως βουλευτή.

Τρίτον, το αντικείμενο της συγκεκριμένης δραστηριότητας προβλέπεται σαφώς στον οδηγό του προγράμματος.

Επιπλέον, η επιδότηση δεν αποτελεί το σύνολο της χρηματοδότησης της επένδυσης. Τα συγκεκριμένα προγράμματα προβλέπουν και ίδια συμμετοχή, την οποία κατέβαλλα για την κάλυψη της οποίας έλαβα και δάνεια και ανέλαβα τις αντίστοιχες οικονομικές υποχρεώσεις.

Ακολούθησα απολύτως νόμιμα όλες τις προβλεπόμενες διαδικασίες. Τα στοιχεία είναι συγκεκριμένα, δημόσια και ελέγξιμα.

Εξάλλου είναι όλα κατατεθειμένα στη δήλωση Πόθεν Εσχες.

Η συζήτηση οφείλει να γίνεται με βάση τα πραγματικά δεδομένα, τις προβλέψεις του προγράμματος, τη χρονική σειρά των γεγονότων και το συνολικό οικονομικό κόστος της επένδυσης — όχι με εντυπώσεις, υπαινιγμούς ή αποσπασματικές αναφορές.

Τα δημοσιεύματα διαστρεβλώνουν τα πραγματικά στοιχεία και προσβάλλουν την τιμή και την υπόληψή μου. Ως εκ τούτου είμαι υποχρεωμένος να προσφύγω στη Δικαιοσύνη, ασκώντας κάθε νόμιμο δικαίωμά μου».

Το δημοσίευμα

Η αντίδραση του βουλευτή της ΝΔ ήρθε έπειτα από δημοσίευμα της «Εφημερίδας των Συντακτών», το οποίο αναπαράχθηκε και σε site. Σύμφωνα με το δημοσίευμα, ο βουλευτής Πιερίας της Νέας Δημοκρατίας, ήταν ανάμεσα στους ευνοημένους που έλαβαν ευρωπαϊκά κονδύλια, τα οποία προορίζονταν για τη στήριξη της αλιείας και των αλιευτικά εξαρτώμενων κοινοτήτων, αλλά διοχετεύθηκαν σε άσχετες εμπορικές δραστηριότητες.

Σύμφωνα με την ΕΦΣΥΝ ο κ. Κουλκουδίνα, με απόφαση της πρόεδρου της Επιτροπής Διαχείρισης Τοπικού Προγράμματος CLLD/LEADER Νομού Πιερίας, στις 2/12/2024 επιδοτήθηκε με το ποσό των 200.000 ευρώ για την ανάπτυξη θαλάσσιου τουρισμού στην Πιερία, δραστηριότητα που δεν έχει σαφή σύνδεση με την παράκτια αλιεία. Το ποσό εγκρίθηκε για την εταιρεία «ΣΠ. ΚΟΥΛΚΟΥΔΙΝΑΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΚΕ», που ιδρύθηκε τον Ιανουάριο του 2023, με κεφάλαιο ίσο με το ποσό της επιδότησης και με τον Σπύρο Κουλκουδίνα να είναι ο μοναδικός της εταίρος.

«Η εταιρεία δραστηριοποιείται στις υπηρεσίες ενοικίασης επαγγελματικού τουριστικού σκάφους με πλήρωμα ή χωρίς πλήρωμα, δραστηριότητα που βέβαια δεν σχετίζεται με την παράκτια αλιεία. Όπως, άλλωστε, δεν σχετίζεται και ο βουλευτής Πιερίας, καθώς ο ίδιος δηλώνει ότι ασκεί το επάγγελμα του φαρμακοποιού με ιδιόκτητο φαρμακείο και δραστηριοποιείται επιχειρηματικά στον τομέα του τουρισμού» αναφέρεται ακόμη στο δημοσίευμα.

ΠΑΣΟΚ: Ακούει κανείς στο Μαξίμου; Ή η φαυλότητα και η κομματοκρατία έχουν γίνει 2η φύση της κυβέρνησης;

«Η κυβέρνηση κατά την προσφιλή της τακτική: απαξιοί να απαντήσει στα ερωτήματα που κάθε φορά ανακύπτουν για στελέχη και βουλευτές της.

Μετά την αφωνία για τον “εθελοντή” Διευθυντή του Πρωθυπουργού, κ. Μπεκίρη, σήμερα το Μαξίμου επιλέγει ξανά τη σιωπή μπροστά στις καταγγελίες για τον βουλευτή Πιερίας Σπύρο Κουλκουδίνα, ο οποίος σύμφωνα με δημοσίευμα της «Εφημερίδας των Συντακτών» επιδοτήθηκε μέσω του προγράμματος CLLD/LEADER για την παράκτια αλιεία με 200.000 ευρώ μολονότι ο ίδιος είναι φαρμακοποιός και η εταιρεία που έχει συστήσει, δραστηριοποιείται στις υπηρεσίες ενοικίασης επαγγελματικών τουριστικών σκαφών.

Ο βουλευτής που με περισσή αμετροέπεια είχε αποφανθεί ότι δεν δυσκολεύονται τα νοικοκυριά από την ενεργειακή κρίση γιατί έχει …μποτιλιάρισμα στη Λεωφ. Συγγρού, εμφανίζεται να παίρνει χωρίς να δικαιούται κονδύλια που απευθύνονται για τους αλιείς.

Ακούει κανείς στο Μαξίμου; Ή η φαυλότητα και η κομματοκρατία έχουν γίνει δεύτερη φύση της κυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας;» αναφέρει σε ανακοίνωσή του το ΠΑΣΟΚ.

ΚΚΕ: Να δοθούν άμεσα εξηγήσεις από την κυβέρνηση

«Η ίδια η κυβέρνηση της ΝΔ και ο βουλευτής της οφείλουν να δώσουν άμεσα απαντήσεις για τα δημοσιεύματα σύμφωνα με τα οποία ο συγκεκριμένος φέρεται να έχει εισπράξει μεγάλο χρηματικό ποσό από πρόγραμμα που σχετίζεται με τη στήριξη των αλιέων.

Απ’ ότι φαίνεται είναι πολύ εύκολο να κουνάς το δάχτυλο στον λαό, λέγοντάς του να μη διαμαρτύρεται για τις τιμές των καυσίμων και να μετακινείται με τα άθλια Μέσα Μαζικής Μεταφοράς, την ίδια στιγμή που εσύ γεμίζεις τις τσέπες σου από τόσες μεριές, πέραν της βουλευτικής αποζημίωσης. Ίσως ο συγκριμένος βουλευτής να έχει να πει κάτι αντίστοιχο και στους αλιείς, που κινητοποιήθηκαν μαζικά το προηγούμενο διάστημα, επειδή αδυνατούν πλέον να βάλουν πετρέλαιο στις βάρκες τους για να δουλέψουν…

Ταυτόχρονα, όπως και στην περίπτωση του ΟΠΕΚΕΠΕ, αποδεικνύεται ότι τα πολυδιαφημισμένα “προγράμματα ενισχύσεων” της ΕΕ είναι γεμάτα “παραθυράκια”, ώστε τελικά τα χρήματα που προέρχονται από τη φοροληστεία των λαών, να μην κατευθύνονται στους πραγματικούς βιοπαλαιστές παραγωγούς, αλλά σε κάθε είδους άσχετη ή παρασιτική δραστηριότητα.» αναφέρει σε ανακοίνωσή του το ΚΚΕ.

ΣΥΡΙΖΑ: Βάρκα η μία, βάρκα και η άλλη κ. Κουλκουδίνα

«Η επιδότηση της μονοπρόσωπης εταιρείας του βουλευτή Πιερίας της ΝΔ, Σπύρου Κουλκουδίνα -όπως γράφει η “Εφημερίδα των Συντακτών” – με 200.000 ευρώ το 2024 για την ανάπτυξη θαλάσσιου τουρισμού στην Πιερία, στο πλαίσιο του προγράμματος LEADER, ίσως να μην είχε ενδιαφέρον εάν το πρόγραμμα δεν αφορούσε κυρίως στην ενίσχυση της αλιείας.

Βεβαίως, οι αρμόδιες αρχές μπορεί να θεωρούν ότι η επιδότηση ενός τουριστικού σκάφους είναι αποδεκτή στο πλαίσιο του προγράμματος.

Βάρκα η μία, βάρκα και η άλλη.

Ο κ. Κουλκουδίνας είναι ο ίδιος που υποστήριζε ότι αφού έχει κίνηση η λεωφόρος Συγγρού οι Αθηναίοι είναι ανθεκτικοί στην αύξηση της τιμής της βενζίνης. Απ’ ότι φαίνεται, όμως, δεν είναι το ίδιο ανθεκτικοί στην ακρίβεια οι πελάτες του τουριστικού του… ψαροκάικου, οπότε έπεσε και στην ανάγκη της επιδότησης με κοινοτικά κονδύλια.

Απαντήσεις αναμένονται…» αναφέρει σε ανακοίνωσή του ο ΣΥΡΙΖΑ

ΕΛΑΣ: Ζητεί τη διαγραφή του Κουλκουδίνα από τη ΝΔ

Η εκπρόσωπος Τύπου της ΕΛ.Α.Σ., Θεώνη Κουφονικολάκου, με δήλωσή της ζήτησε εξηγήσεις από τον πρωθυπουργό για την επιδότηση 200.000 ευρώ που πήρε ο Σπύρος Κουλκουδίνας, ενώ επεσήμανε ότι ο βουλευτής πρέπει να διαγραφεί από τη ΝΔ.

«Μετά από τις αποκαλύψεις, το ελάχιστο που μπορεί να κάνει ο κύριος Μητσοτάκης είναι να διαγράψει τον βουλευτή και να αποπέμψει τον Υπουργό που επέτρεψε άλλο ένα γαλάζιο φαγοπότι. Αλλιώς θα επιβεβαιώσει για άλλη μία φορά ότι είναι ο αρχιερέας του γαλάζιου πελατειακού κράτους και της διαφθοράς» αναφέρει μεταξύ άλλων η Θεώνη Κουφονικολάκου.