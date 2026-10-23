Ρούλα Ρέβη: «Δεν γίνεται να μην τσακωθείς με έναν άνθρωπο που είσαι μαζί 19 χρόνια – Εγώ είμαι πολύ υπέρ του καβγά»

Η Ρούλα Ρέβη και ο Αποστόλης Τότσικας βρέθηκαν καλεσμένοι στην εκπομπή «Studio στις 3», όπου η γνωστή φωτογράφος αναφέρθηκε στην προσωπική τους ζωή και τα 19 χρόνια κοινής πορείας τους. Η ίδια ξεκαθάρισε ότι αντιμετωπίζουν δυσκολίες όπως όλες οι οικογένειες, σημειώνοντας πως: «Εδώ υπάρχει μία παγίδα για τα ζευγάρια που είναι πολλά χρόνια μαζί, ότι αν το ξέρεις ότι θα γίνει καυγάς και δεν το πεις, έρχεται αυτή η φλαταδούρα, την οποία δεν την θέλεις». 

EN
ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ
ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ

Lifestyle

Ρούλα Ρέβη Αποστόλης Τότσικας
Φωτογραφία: Instagram/roula.revi
ΣΥΝΟΨΗ ΑΡΘΡΟΥ

Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Η Ρούλα Ρέβη και ο Αποστόλης Τότσικας ήταν καλεσμένοι στο «Studio στις 3», όπου σε κοινή τους συνέντευξη μίλησαν για την προσωπική τους ζωή.
  • Η Ρούλα Ρέβη σημείωσε πως επιλέγουν να μοιράζονται τα θετικά με τον κόσμο, τονίζοντας: «Έχουμε δυσκολίες που έχουν όλες οι οικογένειες».
  • Αναφερόμενη στα 19 χρόνια κοινής τους πορείας, εξήγησε τη σημασία του να εκφράζονται οι διαφωνίες, δηλώνοντας: «Δεν γίνεται, εγώ είμαι πολύ υπέρ του καυγά».

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

Google Προσθέστε το ENIKOS ως προτιμώμενη πηγή στη Google

Η Ρούλα Ρέβη και ο Αποστόλης Τότσικας ήταν καλεσμένοι την Παρασκευή 23 Οκτωβρίου, στο «Studio στις 3». Η αγαπημένη φωτογράφος και ο γνωστός ηθοποιός, στην κοινή τους συνέντευξη μίλησαν και για την προσωπική τους ζωή.

Σχετικά με το ότι επιλέγουν και οι ίδιοι το τι μοιράζονται με τον κόσμο, η Ρούλα Ρέβη εξήγησε πως: «Εντάξει, δεν ξέρετε πότε τσακωνόμαστε, μοιραζόμαστε τα καλά. Γιατί πολλές φορές για εμάς υπάρχει στον αέρα αυτό το ότι είναι τέλεια όλα κλπ».

Επιπλέον, η καταξιωμένη φωτογράφος ανέφερε ότι: «Όχι! Έχουμε δυσκολίες που έχουν όλες οι οικογένειες. Και πριν τα παιδιά, σαν ζευγάρι κανονικό, είχαμε τα θέματά μας κατά καιρούς. Αρχικά, δεν γίνεται να μην τσακωθείς με έναν άνθρωπο που είσαι μαζί από το 2007. Σήμερα το σκεφτόμουν, είμαστε 19 χρόνια μαζί.

Εδώ υπάρχει μία παγίδα για τα ζευγάρια που είναι πολλά χρόνια μαζί, ότι αν το ξέρεις ότι θα γίνει καυγάς και δεν το πεις, έρχεται αυτή η φλαταδούρα, την οποία δεν την θέλεις. Γιατί μετά αν δεν πεις το ένα, δεν πεις το άλλο, είσαι μούγκα στη στρούγκα γενικά, χάνεσαι πάρα πολύ. Δηλαδή είναι αυτό που λες: “Εντάξει, ας τον έχω εδώ τον άλλον, δεν θα πω σήμερα αυτό…”. Δεν γίνεται, εγώ είμαι πολύ υπέρ του καβγά». 

Google Προσθέστε το ENIKOS στην Google
Ακολουθήστε το ENIKOS στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ