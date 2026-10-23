Ρούλα Ρέβη: «Δεν γίνεται να μην τσακωθείς με έναν άνθρωπο που είσαι μαζί 19 χρόνια – Εγώ είμαι πολύ υπέρ του καβγά»

Η Ρούλα Ρέβη και ο Αποστόλης Τότσικας ήταν καλεσμένοι την Παρασκευή 23 Οκτωβρίου, στο «Studio στις 3». Η αγαπημένη φωτογράφος και ο γνωστός ηθοποιός, στην κοινή τους συνέντευξη μίλησαν και για την προσωπική τους ζωή.

Σχετικά με το ότι επιλέγουν και οι ίδιοι το τι μοιράζονται με τον κόσμο, η Ρούλα Ρέβη εξήγησε πως: «Εντάξει, δεν ξέρετε πότε τσακωνόμαστε, μοιραζόμαστε τα καλά. Γιατί πολλές φορές για εμάς υπάρχει στον αέρα αυτό το ότι είναι τέλεια όλα κλπ».

Επιπλέον, η καταξιωμένη φωτογράφος ανέφερε ότι: «Όχι! Έχουμε δυσκολίες που έχουν όλες οι οικογένειες. Και πριν τα παιδιά, σαν ζευγάρι κανονικό, είχαμε τα θέματά μας κατά καιρούς. Αρχικά, δεν γίνεται να μην τσακωθείς με έναν άνθρωπο που είσαι μαζί από το 2007. Σήμερα το σκεφτόμουν, είμαστε 19 χρόνια μαζί.

Εδώ υπάρχει μία παγίδα για τα ζευγάρια που είναι πολλά χρόνια μαζί, ότι αν το ξέρεις ότι θα γίνει καυγάς και δεν το πεις, έρχεται αυτή η φλαταδούρα, την οποία δεν την θέλεις. Γιατί μετά αν δεν πεις το ένα, δεν πεις το άλλο, είσαι μούγκα στη στρούγκα γενικά, χάνεσαι πάρα πολύ. Δηλαδή είναι αυτό που λες: “Εντάξει, ας τον έχω εδώ τον άλλον, δεν θα πω σήμερα αυτό…”. Δεν γίνεται, εγώ είμαι πολύ υπέρ του καβγά».