Αντιδράσεις από Τσουκαλά και Παππά για τη δήλωση Κουλκουδίνα για τη βενζίνη και… τα Μέσα Μεταφοράς – «24 ώρες μετά η ΝΔ δεν τον έχει αποδοκιμάσει»

Αντιδράσεις έχει προκαλέσει η δήλωση του βουλευτή της ΝΔ, Σπύρου Κουλκουδίνα, ο οποίος μιλώντας στο κανάλι της Βουλής, αναφέρθηκε στην αύξηση των τιμών στα καύσιμα και είπε μεταξύ άλλων ότι «αν δεν το αντέχεις να δώσεις 10 ευρώ βενζίνη για να πας και να έρθεις στη δουλειά σου, χρησιμοποιείς, τα μέσα μαζικής μεταφοράς». Λίγο αργότερα επανήλθε με διευκρινιστκή δήλωση, κάνοντας λόγο για “απομόνωση φράσεών του από ορισμένα Μέσα Ενημέρωσης”.

Ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ, Κώστας Τσουκαλάς εξαπέλυσε επίθεση στην κυβέρνηση, με αφορμή τις δηλώσεις του βουλευτή Κουλκουδίνα, για το κόστος της βενζίνης. Όπως υποστηρίζει, η κυβέρνηση θα έπρεπε ήδη να έχει αποδοκιμάσει δημόσια τη συγκεκριμένη τοποθέτηση, ιδιαίτερα σε μια περίοδο κατά την οποία οι πολίτες αντιμετωπίζουν αυξημένο κόστος διαβίωσης και πιέσεις από την άνοδο των τιμών των καυσίμων. Ο κ. Τσουκαλάς συνέδεσε, παράλληλα, το περιστατικό με προηγούμενες δηλώσεις κυβερνητικών στελεχών, επικαλούμενος τις τοποθετήσεις των Άδωνι Γεωργιάδη και Γιώργου Φλωρίδη.

Από την πλευρά του ο Νίκος Παππάς σε δήλωσή του ανέφερε: «Αντί να μειώσουν τον Ειδικό Φόρο Κατανάλωσης, όπως προτείνει ο ΣΥΡΙΖΑ-Προοδευτική Συμμαχία, επιμένουν στη γραμμή «Κουλκουδίνα».

Τσουκαλάς: 24 ώρες μετά η ΝΔ δεν έχει αποδοκιμάσει τον Κουλκουδίνα – Δεν αντέχεται τόση αλαζονεία

«Έχουν περάσει 24 ώρες και ακόμα δεν έχει γίνει αυτό που φαντάζει αυτονόητο για κάθε σοβαρή κυβέρνηση: η άμεση αποδοκιμασία δηλαδή του βουλευτή κ. Κουλκουδίνα, ο οποίος με περισσή αλαζονεία απευθύνθηκε στους πολίτες, εγκαλώντας τους ότι «αν δεν έχουν 10 ευρώ να βάλουν βενζίνη, να πάρουν τα μέσα μαζικής μεταφοράς», αναφέρει σε δήλωσή του ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ, Κώστας Τσουκαλάς και προσθέτει:

«Την ώρα που οι τιμές των καυσίμων καταγράφουν ράλι ανόδου, την ώρα που οι πολίτες αγωνιούν για το πώς θα θερμάνουν την οικογένειά τους και το νοικοκυριό τους τον χειμώνα, η κυβερνητική παράταξη τους κουνάει το δάχτυλο. Τους εγκαλεί για την οικονομική αδυναμία που εκείνη τους προκάλεσε με την πολιτική της.

Ίσως, όμως, περιμένουμε πολλά από μια κυβέρνηση η οποία δεν βρήκε ούτε δύο λόγια αποδοκιμασίας για τον υπουργό Υγείας, Άδωνι Γεωργιάδη, ο οποίος χρησιμοποιεί ανοίκειους χαρακτηρισμούς εναντίον δημοσιογράφων λέγοντάς τους πως «έχουν πιει μπάφους» και «είναι κομπογιαννίτες» όταν οι ερωτήσεις τους δεν τον ικανοποιούν, ή τον υπουργό Δικαιοσύνης, Γιώργο Φλωρίδη, ο οποίος επιμένει στην επικίνδυνη δήλωσή του ότι αν δεν επανεκλεγεί η Νέα Δημοκρατία, θα κάνουν «ντου» οι απέναντι.

Αυτή η εικόνα παρακμής δεν αξίζει στους Έλληνες. Ο τόπος δεν αντέχει πια τόση αλαζονεία. Χρειάζεται άλλο ύφος και άλλο ήθος».

Νίκος Παππάς: «Αντί να μειώσουν τον Ειδικό Φόρο Κατανάλωσης, όπως προτείνει ο ΣΥΡΙΖΑ-Προοδευτική Συμμαχία, επιμένουν στη γραμμή «Κουλκουδίνα»

Στο ίδιο ζήτημα παρενέβη και ο γραμματέας της Κεντρικής Επιτροπής του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, Νίκος Παππάς, ο οποίος έθεσε στο επίκεντρο την ανάγκη μείωσης του Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης στα καύσιμα. Ο κ. Παππάς υποστήριξε ότι αντί για τη μείωση του φόρου, η κυβέρνηση επιλέγει μια πολιτική που, όπως χαρακτηριστικά ανέφερε, συμπυκνώνεται στη λογική «αφού οδηγείτε, άρα έχετε, άρα πληρώστε».

Παράλληλα, τόνισε ότι «καμία άδεια δεν χρειάζεται» για τη μείωση του Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης, επαναφέροντας έτσι στο προσκήνιο τη συζήτηση για τη φορολογική επιβάρυνση των καυσίμων.

«Αντί να μειώσουν τον Ειδικό Φόρο Κατανάλωσης, όπως προτείνει ο ΣΥΡΙΖΑ-Προοδευτική Συμμαχία, επιμένουν στη γραμμή «Κουλκουδίνα»: «Αφού οδηγείτε, άρα έχετε, άρα πληρώστε», σχολιάζει σε δήλωσή του ο γραμματέας της ΚΕ του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, Νίκος Παππάς.

«Καμία άδεια δεν χρειάζεται για τη μείωση του Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης», διαμηνύει.

Δείτε το βίντεο:

Αν δεν έχεις 10 ευρώ για βενζίνη, παίρνεις τα Μέσα Μαζικής Μεταφοράς – Η διευκρινιστική δήλωσή του- ΒΙΝΤΕΟ

«Γεμάτη η λεωφόρος Συγγρού. Η κίνηση στους δρόμους είναι ένας δείκτης. Υπάρχει κανένας δείκτης που να δείχνει ότι επειδή η τιμή στην βενζίνη αυξήθηκε, μειώθηκε η κίνηση; Κανένας δείκτης» είπε αρχικά στο κανάλι της Βουλής, ο Σπύρος Κουλκουδίνας.

Και συνέχισε:

«Όταν κάποιος δεν το αντέχει, χρησιμοποιεί μέσα μεταφοράς, ξέρετε. Αν δεν το αντέχεις να δώσεις 10 ευρώ βενζίνη για να πας και να έρθεις στη δουλειά σου, τα χρησιμοποιείς. Τα μέσα μαζικής μεταφοράς, τα οποία έχουν εκσυγχρονιστεί πολύ τα τελευταία χρόνια, δεν έχει αυξηθεί η κίνησή τους. Δεν είναι καμία δικαιολογία αυτό, λέω τι συμβαίνει την πραγματικότητα. Προς το παρόν δεν έχει παρατηρηθεί μείωση στους δρόμους. Προς το παρόν δείχνει να υπάρχει μία ανθεκτικότητα».

Δείτε το επίμαχο απόσπασμα από το 50′ και μετά:

Κουλκουδίνας: Ορισμένα Μέσα επέλεξαν να απομονώσουν μεμονωμένες φράσεις

Οι δηλώσεις του βουλευτή της ΝΔ προκάλεσαν αντιδράσεις. Ο ίδιος πάντως επανήλθε με γραπτή δήλωση και κατήγγειλε «συνειδητή προσπάθεια διαστρέβλωσης».

Μεταξύ άλλων υποστηρίζει ότι «δυστυχώς, ορισμένα μέσα επέλεξαν να απομονώσουν μεμονωμένες φράσεις, αποσιωπώντας πλήρως τη θεσμική αυτή πρωτοβουλία και κατασκευάζοντας ένα εντελώς ψευδές αφήγημα. Παρουσιάζουν ανυπόστατα ότι δήθεν δήλωσα πως “η κυβέρνηση δεν μειώνει τον ΕΦΚ επειδή υπάρχει κίνηση στους δρόμους».

Αναλυτικά η δήλωσή του:

«Με έκπληξη και απογοήτευση παρακολουθώ τις τελευταίες ώρες συγκεκριμένα μέσα ενημέρωσης να επιδίδονται σε μια συνειδητή προσπάθεια διαστρέβλωσης των όσων δήλωσα σε πρόσφατη τηλεοπτική μου συνέντευξη.

Κατά τη διάρκεια της τοποθέτησής μου, ανέπτυξα μια ολοκληρωμένη επιχειρηματολογία για τον τρόπο εξειδίκευσης των κυβερνητικών μέτρων στήριξης των πολιτών, καθώς και για την ανθεκτικότητα που επιδεικνύει η ελληνική οικονομία απέναντι στις διεθνείς πιέσεις. Στο πλαίσιο αυτό, ανέφερα ως ενδεικτικό στοιχείο αυτής της αντοχής το γεγονός ότι, παρά την αύξηση των καυσίμων, οι επίσημοι δείκτες δεν καταγράφουν μείωση της κίνησης των οχημάτων.

Τόνισα μάλιστα με απόλυτη σαφήνεια ότι η κυβέρνηση και ο ίδιος ο πρωθυπουργός πρόκειται να θέσουν το ζήτημα άμεσα στα αρμόδια όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, με στόχο τη διεκδίκηση και την εξασφάλιση του απαιτούμενου δημοσιονομικού χώρου που θα επιτρέψει περαιτέρω ελαφρύνσεις.

Δυστυχώς, ορισμένα μέσα επέλεξαν να απομονώσουν μεμονωμένες φράσεις, αποσιωπώντας πλήρως τη θεσμική αυτή πρωτοβουλία και κατασκευάζοντας ένα εντελώς ψευδές αφήγημα. Παρουσιάζουν ανυπόστατα ότι δήθεν δήλωσα πως “η κυβέρνηση δεν μειώνει τον ΕΦΚ επειδή υπάρχει κίνηση στους δρόμους”.

Η απομόνωση μιας φράσης από το γενικότερο πλαίσιο της ανάλυσής μου και η αυθαίρετη σύνδεσή της με τις αποφάσεις για τον Ειδικό Φόρο Κατανάλωσης (ΕΦΚ) αποτελεί κλασικό δείγμα δημοσιογραφικής αλλοίωσης και φτηνής μικροπολιτικής εκμετάλλευσης».