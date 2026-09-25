Βουλή: «Ναι» της επιτροπής Δεοντολογίας στην άρση ασυλίας του Πολάκη – «Όχι» για τους Πλεύρη και Θεοδωρικάκο

Η κοινοβουλευτική επιτροπή Δεοντολογίας τάχθηκε υπέρ της άρσης της ασυλίας του βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ, Παύλου Πολάκη, και κατά της άρσης των ασυλιών των βουλευτών της ΝΔ, Θάνου Πλεύρη και Τάκη Θεοδωρικάκου. Η τελική απόφαση για όλες τις υποθέσεις αναμένεται να ληφθεί σε συνεδρίαση της Ολομέλειας της Βουλής.

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Πολιτική

Βουλή - Επιτροπή Δεοντολογίας
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Υπέρ της άρσης της ασυλίας του βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ, Παύλου Πολάκη και κατά της άρσης των ασυλιών των βουλευτών της Νέας Δημοκρατίας, Θάνου Πλεύρη και Τάκη Θεοδωρικάκου, τάχθηκε η κοινοβουλευτική επιτροπή Δεοντολογίας. Η τελική απόφαση θα ληφθεί από την Ολομέλεια της Βουλής.
  • Η επιτροπή τάχθηκε υπέρ της άρσης ασυλίας του κ. Πολάκη, ο οποίος ζήτησε να μην αρθεί, κάνοντας λόγο για «εξόφθαλμη πράξη πολιτικής εκδίκησης» με στόχο την «πολιτική του εξουθένωση».
  • Κατά της άρσης των ασυλιών των κκ Πλεύρη και Θεοδωρικάκου, σε υπόθεση παράνομης επεξεργασίας δεδομένων, τάχθηκαν ΝΔ, ΚΚΕ, ΣΥΡΙΖΑ και Νίκη, ενώ υπέρ το ΠΑΣΟΚ και η Πλεύση Ελευθερίας.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

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Υπέρ της άρσης της ασυλίας του βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ, Παύλου Πολάκη και κατά της άρσης των ασυλιών των βουλευτών της Νέας Δημοκρατίας, Θάνου Πλεύρη και Τάκη Θεοδωρικάκου, τάχθηκε σε διαδοχικές συνεδριάσεις της η επιτροπή Δεοντολογίας της Βουλής.

Την τελική απόφαση θα λάβει σε επόμενη συνεδρίασή της η Ολομέλεια της Βουλής.

Η υπόθεση Πολάκη

Στην υπόθεση Πολάκη, η δικογραφία σχηματίστηκε, κατόπιν της από 4.5.2026 έγκλησης του Σταμάτη Πουλή, για τη φερόμενη ως τελεσθείσα αξιόποινη πράξη της ψευδούς καταμήνυσης, την 17η.3.2026, στην Αθήνα.

Σε σχετικό υπόμνημά του, ο κ. Πολάκης ζήτησε να μην αρθεί η ασυλία του, κάνοντας λόγο για «εξόφθαλμη πράξη πολιτικής εκδίκησης» με στόχο την «πολιτική του εξουθένωση» μέσω συνεχών ποινικών διαδικασιών.

Υπέρ της άρσης ασυλίας του κ. Πολάκη τάχθηκε το κυβερνών κόμμα, ενώ η αντιπολίτευση ψήφισε “κατά”.

Η υπόθεση των Πλεύρη/Θεοδωρικάκου

Στην υπόθεση Πλεύρη/Θεοδωρικάκου, η σχετική δικογραφία σχηματίστηκε με αφορμή καταγγελία ιδιώτη προς την Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα για τη φερόμενη ως τελεσθείσα αξιόποινη πράξη της παράνομης επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, τα οποία φέρεται ότι αποκτήθηκαν κατόπιν επέμβασης σε σύστημα αρχειοθέτησης δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.

Κατά της άρσης των ασυλιών των κκ Πλεύρη και Θεοδωρικάκου τάχθηκαν ΝΔ, ΚΚΕ, ΣΥΡΙΖΑ και Νίκη, υπέρ το ΠΑΣΟΚ και η Πλεύση Ελευθερίας, ενώ η Ελληνική Λύση επιφυλάχθηκε για την Ολομέλεια.

 

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