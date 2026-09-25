Πλάκα: Βίντεο-ντοκουμέντα λίγα λεπτά μετά την κατάρρευση του κτιρίου στη Λυσικράτους – Εικόνες καταστροφής στην περιοχή – Συνεχίζονται οι έρευνες για τυχόν εγκλωβισμένους

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Βίντεο λίγα λεπτά μετά την έκρηξη που έγινε νωρίς το πρωί στη συμβολή της Βασιλίσσης Αμαλίας με τη Λυσικράτους στην Πλάκα, που είχε ως αποτέλεσμα την κατάρρευση παλιού οικήματος και τον τραυματισμό ενός περαστικού και δύο γυναικών που απεγκλωβίστηκαν από το διπλανό κτίριο, φέρνει στο φως της δημοσιότητας το enikos.gr.

Όπως φαίνεται στο βίντεο, η περιοχή θυμίζει «βομβαρδισμένο τοπίο». Μπάζα και πέτρες έχουν πέσει στον δρόμο, αυτοκίνητα σταθμευμένα έχουν υποστεί σημαντικές υλικές ζημιές όπως και διπλανά κτίρια μετά την κατάρρευση του οικήματος.

Στο σημείο έχουν σπεύσει ισχυρές δυνάμεις της Πυροσβεστικής, της Τροχαίας και της ΕΛΑΣ, που απέκλεισαν τους γύρω δρόμους.

Σημειώνεται ότι οι έρευνες συνεχίζονται για τυχόν εγκλωβισμένους, καθώς υπάρχουν πληροφορίες ότι στον έναν όροφο διέμενε ένα ηλικιωμένο ζευγάρι, ενώ οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν ότι και στον πρώτο όροφο υπήρχε ενεργή κράτηση τριών ατόμων στο διαμέρισμα AirBnB.

Σε άλλο βίντεο έχει καταγραφεί και η στιγμή της κατάρρευσης του παλιού κτιρίου. Το μισό έχει γκρεμιστεί, ενώ ένα «σύννεφο» σκόνης έχει πλημμυρίσει τη γειτονιά.

Από την ισχυρή έκρηξη «σείστηκε» η περιοχή.

«Έσπασαν τζάμια, παντζούρια κρέμονται από καλώδια» – Τι λέει στο enikos.gr ο αντιδήμαρχος, Ανδρέας Γραμματικογιάννης

Σπασμένα τζάμια, παντζούρια που κρέμονται από καλώδια, ζημιές σε σταθμευμένα αυτοκίνητα συνθέτουν την εικόνα καταστροφής στην Πλάκα, μετά την έκρηξη που έγινε νωρίς το πρωί στη συμβολή της Βασιλίσσης Αμαλίας με τη Λυσικράτους στο κέντρο της Αθήνας. Το τοπίο είναι «βομβαρδισμένο», ενώ συνεχίζονται οι έρευνες για τυχόν εγκλωβισμένους στο οίκημα.

Ο αντιδήμαρχος Πολιτικής Προστασίας του Δήμου Αθηναίων, Ανδρέας Γραμματικογιάννης μιλώντας στο enikos.gr, είπε ότι «υπάρχουν εκτεταμένες ζημιές σχεδόν σε όλα τα κοντινά κτίρια. Έχουν σπάσει τζάμια, παντζούρια έχουν καταστραφεί και κρέμονται από καλώδια, ενώ υπάρχουν υλικές ζημιές και σε αυτοκίνητα που ήταν παρκαρισμένα στον δρόμο. Οι μεγαλύτερες ζημιές υπάρχουν στο ακριβώς διπλανό κτίριο από το οίκημα, όπου έγινε έκρηξη, λόγω και της παλαιότητάς του, αλλά και λόγω της εγγύτητάς του».

Σύμφωνα με τον κ. Γραμματικογιάννη, αυτή τη στιγμή «συνεχίζεται η επιχείρηση πυρόσβεσης προκειμένου να διαπιστωθεί και αν τυχόν υπάρχουν εγκλωβισμένοι», ενώ όπως είπε στο σημείο έσπευσαν αμέσως συνεργεία του ΔΕΔΔΗΕ και για το φυσικό αέριο, έχοντας κλείσει τις σχετικές παροχές.

«Εξετάζονται όλα τα ενδεχόμενα για τα αίτια της έκρηξης»

Ο κ. Γραμματικογιάννης υποστηρίζει ότι «ακόμα δεν είναι γνωστό τι προκάλεσε την ισχυρή έκρηξη. Προτεραιότητα έχει η διαδικασία της πυρόσβεσης και της παροχής βοήθειας των ανθρώπων της περιοχής» και προσθέτει:

«Το δίκτυο φυσικού αερίου στη συγκεκριμένη περιοχή είναι από τα πιο παλιά. Θα μπορούσε ενδεχομένως να προκληθεί έκρηξη, ωστόσο ακόμα είναι νωρίς για να καταλήξουμε σε συμπεράσματα για το τι έχει συμβεί».

Οι πρώτες ενδείξεις για τα αίτια

Στο σημείο μετέβη όχημα της αρμόδιας εταιρείας φυσικού αερίου, προκειμένου να ασφαλιστεί η περιοχή, ενώ διακόπηκαν η παροχή αερίου και η ηλεκτροδότηση για την αποτροπή νέου ατυχήματος.

Σύμφωνα με όσα ανέφερε στην ΕΡΤ ο αντιδήμαρχος Δόμησης του Δήμου Αθηναίων, Πάρης Χαρλαύτης, οι πρώτες ενδείξεις παραπέμπουν σε πιθανή δυσλειτουργία ή διαρροή φυσικού αερίου κατά τη διάρκεια της νύχτας.

Ωστόσο, υπογράμμισε ότι ασφαλή συμπεράσματα θα εξαχθούν μόνο μετά την ολοκλήρωση της έρευνας από το αρμόδιο Ανακριτικό Τμήμα της Πυροσβεστικής.

«Το κτίριο είναι σε ολική αχρηστία»

Όπως επισήμανε ο αντιδήμαρχος, το κτίριο στο οποίο σημειώθηκε η έκρηξη έχει υποστεί ολοκληρωτική καταστροφή.

«Αυτό που μετά βεβαιότητας μπορούμε να πούμε είναι ότι το κτίριο είναι σε ολική αχρηστία», ανέφερε, προσθέτοντας ότι θα ακολουθήσει αυτοψία από τις αρμόδιες υπηρεσίες του Δήμου Αθηναίων.

Εκτεταμένες ζημιές φαίνεται να έχει υποστεί και το διπλανό κτίριο, η παλαιότητα του οποίου προκαλεί πρόσθετη ανησυχία. Σύμφωνα με τον κ. Χαρλαύτη, στην είσοδό του υπάρχει πλάκα που αναγράφει ως έτος κατασκευής το 1880.

«Δεν γνωρίζω αν είναι κατοικήσιμο. Λόγω της ηλικίας του και της έκρηξης, ενδέχεται να κριθεί και αυτό ακατάλληλο. Μέχρι να γίνει η αυτοψία από τους τεχνικούς, όμως, μόνο εικασίες μπορούμε να κάνουμε», σημείωσε.

Τρεις ελαφρά τραυματίες

Σύμφωνα με πληροφορίες του enikos.gr, από την κατάρρευση του κτιρίου τραυματίστηκαν 3 άτομα.

Ελαφρά τραυματίστηκε από θραύσματα ένα διερχόμενο άτομο ενώ 2 γυναίκες απεγκλωβίστηκαν από το διπλανό κτίριο.

Για να απεγκλωβιστεί η πρώτη γυναίκα από το διπλανό κτίριο χρειάστηκε ένας πυροσβέστης να την βγάλει από το οίκημα «κουβαλώντας την» στην πλάτη του. Η γυναίκα αυτή θα διακομιστεί στο νοσοκομείο «Γεννηματάς».

Η δεύτερη γυναίκα μάλιστα χτύπησε όταν έπεσε ο πλαϊνός τοίχος της οικίας που κατέρρευσε. Η γυναίκα απεγκλωβίστηκε έχοντας τις αισθήσεις της.