Το «μυστικό όπλο» του Τραμπ στη συνάντηση με τον Σι: Η 15χρονη εγγονή του, Αραμπέλα Κούσνερ που μιλά άπταιστα κινεζικά

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

Στο πλαίσιο της «διπλωματίας της ψυχαγωγίας» που επέλεξε ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραπ και επισκίασε την απουσία ουσιαστικών συμφωνιών, η αμερικανική πλευρά επιστράτευσε ένα απρόσμενο, αλλά δοκιμασμένο «όπλο» γοητείας κατά την επίσημη υποδοχή του Σι Τζινπίνγκ στον Λευκό Οίκο.

Η 15χρονη Αραμπέλα Κούσνερ, κόρη της Ιβάνκα Τραμπ και του Τζάρεντ Κούσνερ, βρέθηκε στο επίκεντρο της προσοχής την Πέμπτη, καταλαμβάνοντας περίοπτη θέση ανάμεσα στους υψηλόβαθμους αξιωματούχους κατά την άφιξη του Κινέζου ηγέτη στην Ουάσινγκτον, για τις καθοριστικές συνομιλίες των δύο πλευρών, που τελικά δεν κατέληξαν πουθενά.

Η επιλογή να τοποθετηθεί η κομψά ενδεδυμένη έφηβη στον άμεσο κύκλο υποδοχής του Σι Τζινπίνγκ κάθε άλλο παρά τυχαία θεωρείται, σημειώνει η Daily Mail, καθώς η Αραμπέλα μιλά άπταιστα την κινεζική γλώσσα (μανδαρινικά).

Το παρασκήνιο μιας διπλωματικής τακτικής

Φορώντας ένα μακρύ φορέμα σε κρεμ αποχρώσεις, η 15χρονη εγγονή του Αμερικανού Προέδρου εθεάθη να στέκεται δίπλα στην μητέρα της, Ιβάνκα, τον αντιπρόεδρο Τζέι Ντι Βανς και τη σύζυγό του, Ούσα, την ώρα που η κινεζική αντιπροσωπεία κατέφθανε στον Λευκό Οίκο.

Στη συνέχεια, η Αραμπέλα κάθισε στην πρώτη σειρά των προσκεκλημένων, δίπλα σε κορυφαίους υπουργούς όπως ο υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο και ο υπουργός Άμυνας Πιτ Χέγκσεθ, παρακολουθώντας τις επίσημες δηλώσεις του Ντόναλντ Τραμπ και του Σι Τζινπίνγκ.

Η σχέση της Αραμπέλα με την κινεζική γλώσσα ξεκίνησε όταν ήταν μόλις 18 μηνών, καθώς η ίδια και τα μικρότερα αδέλφια της, Τζόζεφ και Θέοντορ, έκαναν μαθήματα με την Κινέζα νταντά της οικογένειας αλλά και στο σχολείο.

Ωστόσο, σύμφωνα με τη βρετανική εφημερίδα, δεν είναι η πρώτη φορά που ο Ντόναλντ Τραμπ αξιοποιεί τις γλωσσικές ικανότητες της εγγονής του προς διπλωματικό όφελος.

Η Ιβάνκα Τραμπ, η οποία εκτελούσε χρέη ανώτερης συμβούλου κατά την πρώτη θητεία του πατέρα της, άρχισε να δημοσιεύει βίντεο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης με την 5χρονη τότε Αραμπέλα να τραγουδά στα μανδαρινικά.

Very proud of Arabella and Joseph for their performance in honor of President Xi Jinping and Madame Peng Liyuan’s official visit to the US! pic.twitter.com/fu3RIh26UO — Ivanka Trump (@IvankaTrump) April 7, 2017



Τα βίντεο έγιναν αμέσως δημοφιλή στην Κίνα, με χρήστες των social media να αποκαλούν στοργικά το μικρό κορίτσι «αγγελιοφόρο της φιλίας».

Από το Μαρ-α-Λάγκο στο Πεκίνο

Στις αρχές του 2017, η Αραμπέλα τραγούδησε ζωντανά μπροστά στον Σι Τζινπίνγκ κατά τη διάρκεια της επίσκεψής του στο θέρετρο Μαρ-α-Λάγκο στην Φλόριντα.

Λίγους μήνες αργότερα, κατά την επίσημη επίσκεψη του Τραμπ στο Πεκίνο το φθινόπωρο του 2017, ο Αμερικανός Πρόεδρος έφτασε στο επίσημο δείπνο έχοντας μαζί του ένα τάμπλετ για να δείξει υπερήφανος στον Κινέζο ομόλογό του ένα βίντεο.

Σε αυτό, η Αραμπέλα απευθυνόταν με οικειότητα στον Σι Τζινπίνγκ και τη σύζυγό του, Πενγκ Λιουάν, αποκαλώντας τους «Παππού Σι» και «Γιαγιά Πενγκ».

«Γεια σου, παππού Σι. Γεια σου, γιαγιά Πενγκ», έλεγε το κορίτσι στεκόμενο μπροστά από την αμερικανική σημαία, πριν προσθέσει στα κινεζικά: «Γεια σε όλους, επιτρέψτε μου να τραγουδήσω ένα τραγούδι».

Στη συνέχεια, όπως αναφέρει το κινεζικό δίκτυο CTI News, ερμήνευσε το κινεζικό λαϊκό τραγούδι «Το λουλούδι του γιασεμιού» και απήγγειλε το «Κλασικό των Τριών Χαρακτήρων» καθώς και ποιήματα της δυναστείας των Τανγκ, κερδίζοντας τα εύσημα του Σι Τζινπίνγκ για την «τέλεια» ερμηνεία της.



Τότε, τα κινεζικά μέσα ενημέρωσης μετέδωσαν ότι ο Σι Τζινπίνγκ ανέφερε πως η Αραμπέλα άξιζε «A+» (άριστα) για την ερμηνεία της, ενώ το σχετικό βίντεο προβλήθηκε ακόμα και σε μεγάλες οθόνες κατά τη διάρκεια του επισημου δείπνου.

Επίσης, την 1η Φεβρουαρίου 2017, κατά τη διάρκεια εκδήλωσης στην κινεζική πρεσβεία στις ΗΠΑ, η Ιβάνκα Τραμπ μαζί με την κόρη της περιηγήθηκαν σε εκθέματα παραδοσιακής κινεζικής χειροτεχνίας και παρακολούθησαν μια παράσταση.

Η Αραμπέλα, η οποία έχει γεννηθεί στο Κινεζικό «Έτος του Λαγού», ζήτησε κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης ένα παραδοσιακό χάρτινο εργόχειρο σε σχήμα λαγού.

Arabella Kushner, U.S. President Donald Trump’s Mandarin-speaking granddaughter was spotted attending the welcome ceremony for Chinese President Xi Jinping at the White House.

Arabella speaks fluent Mandarin.

In April 2017, during Xi’s visit to the United States in Trump’s first… pic.twitter.com/fcb0iPiySv — China Xinhua News (@XHNews) September 25, 2026



Αν και δεν έχει διευκρινιστεί αν η Αραμπέλα είχε την ευκαιρία να συνομιλήσει απευθείας με τον Σι Τζινπίνγκ ή τη σύζυγό του κατά τη σημερινή υποδοχή, ούτε αν θα πραγματοποιήσει άλλες εμφανίσεις κατά τη διάρκεια της επίσκεψης, η παρουσία της υπογράμμισε την προσπάθεια του Αμερικανού Προέδρου να διατηρήσει ένα κανάλι οικειότητας.