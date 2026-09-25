D GROUP: Ο πρόεδρος του Ομίλου Δρ. Δημήτρης Δερπάνης ανακοίνωσε τον στρατηγικό σχεδιασμό για το Εθνικό Χιονοδρομικό Κέντρο Βασιλίτσας 

Τη δυναμική μετάβαση της Δυτικής Μακεδονίας σε μια νέα εποχή επισφράγισε η άκρως επιτυχημένη εκδήλωση που πραγματοποιήθηκε χθες, Πέμπτη 24 Σεπτεμβρίου, στην Αίθουσα Πολλαπλών Χρήσεων του Σταθμού Μετρό Συντάγματος.

Γράφει ο Δημήτρης Χριστούλιας

Στην εκδήλωση, η οποία συγκέντρωσε κορυφαίους θεσμικούς εκπροσώπους, κυριάρχησε η εμβληματική παρουσίαση του Προέδρου του Ομίλου D GROUP, Δρ. Δημήτρη Δερπάνη, ο οποίος ανακοίνωσε το στρατηγικό σχεδιασμό της «επόμενης μέρας» του Εθνικού Χιονοδρομικού Κέντρου Βασιλίτσας.

Συστράτευση δυνάμεων για «Μια Περιφέρεια σε Μετάβαση»

Η εκδήλωση ανέδειξε το συνεκτικό όραμα για την περιοχή. Χαιρετισμούς απηύθυναν ο Αναπληρωτής Υπουργός Εθνικής Οικονομίας & Οικονομικών, κ. Νίκος Παπαθανάσης, και η Υφυπουργός Τουρισμού, κα Άννα Καραμανλή, υπογραμμίζοντας τη σημασία της τουριστικής και οικονομικής αναβάθμισης. Ο Περιφερειάρχης Δυτικής Μακεδονίας, κ. Γεώργιος Αμανατίδης, ανέλυσε τον σχεδιασμό για «έναν τόπο που αλλάζει», ενώ η Αντιπεριφερειάρχης Τουρισμού, Πολιτισμού και Περιβάλλοντος, Δρ. Πολυτίμη Φαρμάκη, ανέδειξε την αυθεντικότητα της περιοχής ως «έναν τόπο να επιστρέφεις πάντα». Το «παρών» έδωσαν, επίσης, δεκάδες στελέχη της τοπικής αυτοδιοίκησης από την Κοζάνη, τα Γρεβενά και τη Φλώρινα, επιβεβαιώνοντας τη στήριξη της τοπικής κοινωνίας.

Η Κινητήριος Δύναμη: Το Όραμα του D GROUP και του Δρ. Δερπάνη

Το αποκορύφωμα της εκδήλωσης, που μετουσίωσε το όραμα της Περιφέρειας σε απτή πραγματικότητα, αποτέλεσε η ομιλία του Δρ. Δημήτρη Δερπάνη. Ο Πρόεδρος του D GROUP παρουσίασε το σχέδιο της U Resort, εταιρείας του Ομίλου, η οποία αναλαμβάνει, μέσα από μια επένδυση ύψους 36 εκατομμυρίων ευρώ, την πλήρη αναδιαμόρφωση, τον ριζικό εκσυγχρονισμό και τη λειτουργία του ΕΧΚ Βασιλίτσας για τα επόμενα 40 χρόνια.

«Το σχέδιό μας αφορά σε μια ολική μεταμόρφωση, που θα βοηθήσει τη Δυτική Μακεδονία, την Ήπειρο και συνολικά ολόκληρη τη χώρα», τόνισε ο Δρ. Δερπάνης, αναλύοντας πώς η Βασιλίτσα μετατρέπεται πλέον σε έναν ορεινό προορισμό 4 εποχών, που συνδέει τον επισκέπτη με τον φυσικό πλούτο, την παράδοση και τις νέες γαστρονομικές τάσεις της Πίνδου.

Τα έργα πνοής, με έναρξη ανοικοδόμησης την 1η Απριλίου 2027, περιλαμβάνουν:

Πρότυπη Φιλοξενία: Δημιουργία ξενοδοχειακής μονάδας 4 αστέρων, υπερσύγχρονου σαλέ και ενός πολυτελούς αλπικού χωριού.

Δημιουργία ξενοδοχειακής μονάδας 4 αστέρων, υπερσύγχρονου σαλέ και ενός πολυτελούς αλπικού χωριού. Χιονοδρομική Υπεροχή & Αναψυχή: Εκσυγχρονισμός των αναβατήρων, ξεκινώντας άμεσα από την ιστορική γραμμή «Φίλιππος», και δημιουργία εμβληματικού umbrella bar στο υψηλότερο σημείο.

Εκσυγχρονισμός των αναβατήρων, ξεκινώντας άμεσα από την ιστορική γραμμή «Φίλιππος», και δημιουργία εμβληματικού umbrella bar στο υψηλότερο σημείο. Προσβασιμότητα για Όλους: Αναδιαμόρφωση έξυπνου πάρκινγκ με απόλυτη έμφαση στην ισότιμη και ανεμπόδιστη προσβασιμότητα για τα Άτομα με Αναπηρία (ΑμεΑ) σε όλες τις δομές.

Αναδιαμόρφωση έξυπνου πάρκινγκ με απόλυτη έμφαση στην ισότιμη και ανεμπόδιστη προσβασιμότητα για τα Άτομα με Αναπηρία (ΑμεΑ) σε όλες τις δομές. Επένδυση στον Αθλητισμό Υψηλών Απαιτήσεων: Δημιουργία υπερσύγχρονου γυμναστηρίου τελευταίας τεχνολογίας και εσωτερικής πισίνας ολυμπιακών διαστάσεων, εγκαταστάσεις που θα λειτουργούν ως προπονητικό κέντρο υψομέτρου για εθνικές αποστολές και επαγγελματικές ομάδες.

Δημιουργία υπερσύγχρονου γυμναστηρίου τελευταίας τεχνολογίας και εσωτερικής πισίνας ολυμπιακών διαστάσεων, εγκαταστάσεις που θα λειτουργούν ως προπονητικό κέντρο υψομέτρου για εθνικές αποστολές και επαγγελματικές ομάδες. Συνεδριακός Τουρισμός: Ανέγερση εκθεσιακού κέντρου και αμφιθεάτρου για τη φιλοξενία δρώμενων υψηλού κύρους.

Με τη στρατηγική αυτή επένδυση, ο Όμιλος D GROUP και η U Resort αποδεικνύουν έμπρακτα την εμπιστοσύνη τους στις δυνατότητες της Δυτικής Μακεδονίας, δημιουργώντας έναν προορισμό διεθνούς ακτινοβολίας.